Daft Punk se vracejí. Alespoň jako figurky Lega
Dvě popkulturní veličiny spojí síly – kultovní kapela Daft Punk a Lego společně vytvoří stavebnice upomínající koncertní šňůru Alive, na kterou kapela vyrazila v roce 2007 jako jediné turné v dějinách kapely. Nové produkty přitom vzešly z původních nápadů komunity fanoušků Lega.
Není to klasický návrat, přesto se o francouzském elektronickém duu Daft Punk zase bude mluvit. Kapela, která se rozpadla před pěti lety, spojila síly s výrobcem stavebnic Lego a společně na trh uvedou stavebnici inspirovanou legendární koncertní šňůrou Alive. Na tu Daft Punk vyrazili v roce 2007 a jedná se o jedinou světovou koncertní tour kapely vůbec. Stavebnice tak nabídne pyramidu, která byla hlavním motivem tehdejší show.
Podívejte se na Daft Punk ve světě Lego
„Pyramidové pódium je jedním z nejznámějších symbolů vizuálního světa Daft Punk, a proto se nám zdá vhodné, že právě tento návrh vytvořený fanoušky bude ústředním prvkem této spolupráce,“ uvedl za Daft Punk Cédric Hervet.
Připomněl tak, že původní nápad na spolupráci Daft Punk a Lega přinesli fanoušci v rámci inkubátoru Lego Ideas, do něhož mohou fandové přihlašovat nejrůznější podněty na finální stavebnice.
„Lego i Daft Punk inspirují generace svou kreativitou, inovacemi a hlubokým poutem s fanoušky. Těšíme se, že na těchto základech budeme moci dále stavět a přetvořit odkaz Daft Punk novým a nečekaným způsobem, který osloví fanoušky všech věkových kategorií. Toto je teprve začátek větší cesty – kreativní spolupráce určená pro fanoušky, kteří jsou připraveni se zcela ponořit do hry,“ slibuje Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer ve společnosti Lego.
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Enjoy
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Daft Punk odmítli GTA VI
Spolupráce by měla vedle samotné stavebnice nabídnout také dvě nové figurky reprezentující členy Daft Punk, Thomase Bangaltera a Guye-Manuela de Homem-Christo, v jejich ikonických robotických stylizacích.
Tento fanouškovský návrh se v roce 2020 stal prvním vítězem soutěže Lego Ideas „Music to Our Ears“ a později dosáhl podpory deseti tisíců příznivců na platformě Lego Ideas. Na trhu by se stavebnice měla objevit v příštím roce, tedy přesně 20 let od památného turné Alive.
Zároveň po oznámení této spolupráce se objevily spekulace, že Daft Punk odmítli obří finanční honorář za návrat, kterou jim nabídla společnost Rockstar Games. Daft Punk se měli podílet na hudebním doprovodu k chystané hře GTA VI, která vyjde 19. listopadu. Hudbu k očekávanému hernímu titulu nakonec složí rovněž francouzská skupina Justice.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.