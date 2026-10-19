IPO Doornite zklamalo. Investoři koupili jen třetinu nabízených akcií
Vstup výrobce dveří Doornite na trh Start pražské burzy zaostal za původními ambicemi. Investoři upsali zhruba třetinu nabízených akcií za cenu na spodní hranici stanoveného pásma a firma získala 26,1 milionu korun namísto plánovaných 80 až 100 milionů. Obchodování s akciemi začne v pátek 23. října.
Jihlavský výrobce interiérových dveří a zárubní Doornite při vstupu na trh Start pražské burzy získal od investorů 26,1 milionu korun. Ve veřejné nabídce se upsalo 65 270 akcií za 400 korun za kus. Firma přitom nabízela až 200 tisíc akcií a cenové rozpětí stanovila na 400 až 500 korun. Výsledek tak podle analytiků zůstal výrazně za očekáváním jak objemem, tak cenou.
„Výsledek úpisu Doornite nenaplnil očekávání, a to jak z hlediska objemu, tak i z hlediska ceny,“ uvedl analytik XTB Tomáš Maxa. Z maximálně nabízených 200 tisíc akcií investoři koupili přibližně třetinu a firma tak získala 26 milionů korun proti cíleným 80 až 100 milionům. Cena 400 korun za akcii zároveň skončila na spodní hranici původně stanoveného pásma. Podle Maxy výsledek ukazuje na spíše vlažný zájem investorů.
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Investoři dostali vše, o co si řekli
Slabší poptávka znamenala, že nebylo nutné krátit objednávky investorů. „Poptávka pokryla jen třetinu nabídky, takže nikdo nebyl krácen a každý investor dostal tolik akcií, kolik chtěl,“ uvedl analytik Portu Marek Pokorný. Cena na spodní hranici pásma byla podle něj při takové poptávce nejrozumnější volbou.
Nižší výnos z IPO ale podle Pokorného pro firmu nepředstavuje existenční problém. Doornite v prospektu uvedl, že své investice dokáže financovat i bez peněz z veřejné nabídky, jen pomaleji a s vyšším zadlužením. Firma chtěla prostředky z burzy využít na modernizaci a automatizaci výroby, posílení pracovního kapitálu, rozvoj dceřiných značek a prodejních kanálů nebo případné akvizice.
Doornite roste na tržbách, ziskovost ale oslabila
Doornite loni zvýšil tržby meziročně o 13 procent na 566 milionů korun. Provozní zisk EBITDA ale klesl z 56,5 milionu na 51,9 milionu korun a čistý zisk zůstal kolem 16 milionů korun.
Firma vyrábí výhradně v Česku ve dvou závodech. V Jihlavě produkuje dveře, v Uherském Hradišti obložkové zárubně. Roční výroba se blíží 340 tisícům kusů a podnik zaměstnává více než 200 lidí. Vedle domácího trhu vyváží na Slovensko a do dalších 12 evropských zemí.
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