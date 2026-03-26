David Ondráčka: Déjà vu s píšťalkou. Policie znovu na fotbale
Vám se ten fotbal jako líbil? To se fakt chcete vrátit do doby, kdy jdete na zápas a dopředu nevíte, jak dopadne? Nesmrtelné hlášky inscenace Ivánku, kamaráde zase ožívají. Je tu další série policejního zatýkání kvůli korupci, ovlivňování zápasů a sázek v českém fotbale. FAČR s policií tentokrát spolupracoval, zátah je rozsáhlý, zatčených je mnoho. Otázka je, jestli jde o přelom k očistě, nebo je fotbal cinknutý odshora dolů – od ligy po prales – a to nadobro.
Policie spolu s Europolem rozkryla rozsáhlou síť manipulací fotbalových zápasů v Česku. Nejde o jednotlivce, ale o strukturovaný systém: desítky zadržených, propojení napříč kluby, rozhodčími i prostředím sázek (další detaily budou vyplouvat v následujících dnech).
Tato kauza může být očistná – a přejme si to. Anebo může být jen další kapitolou dlouhé série, kdy po čase přijde policejní zátah a na chvíli uvolní napětí.
Český fotbal stojí mezi dvěma variantami: buď přijme, že se hraje podle pravidel, nebo si přizná, že pravidla jsou jen kulisa. A podle toho bude vypadat i výsledek. Změní se po administrativních a případně i trestních postizích systém tak, aby dokázal podobné podvody odrazovat? Anebo je fotbal cinknutý odshora dolů, od ligy po prales, a je to navždy marné?
Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.
Fotbal jako derivát sázek
Fotbal v této kauze nevypadá ani tak jako sport, ale spíš jako trh s předem domluvenými výsledky. Zásah ukazuje rozsah problému match-fixingu, tedy manipulace zápasů a sázek. Zároveň je evidentní, že zatčení několika okresních „strejdů“ se zdaleka nedotýká všech systémových problémů fotbalu.
Klíčovým motivem nejsou sportovní ambice, ale peníze ze sázení. Zápasy se neupravují kvůli bodům do tabulky, ale kvůli jistotě výhry na tiketu. Manipulace tak dává ekonomický smysl – čím nižší soutěž, tím levnější „nákup“ výsledku a tím vyšší marže.
Sázky jako motor celé hry
Match-fixing je obrovský problém celosvětově – jde o mafiánský systém (to není omluva, jen konstatování reality). A hlavně: sázet se dá i na nižší soutěže.
Už dříve tu byl tlak na oficiální sázkové firmy působící v Česku (Fortuna, Tipsport a další), aby nižší soutěže a dorostenecké ligy nenabízely. Jenže systém je globální a sázet lze přes neregulované zahraniční (často asijské) platformy.
FAČR s policií spolupracoval, najal si bývalé policisty. Cílem bylo evidentně podpořit odhalování podobných kauz. Otázkou ale zůstává, zda další vlna zásahů změní systém.
V rámci vytváření nepřátel státu a lidu, teď patlalové od Okamurovců a Motoristů chtějí zákon o registraci fyzických i právnických osob vykonávající „zahraniční vlivovou činnost". Cizáckým agentem se stane zhruba půlka národa. A vznikne kolem toho obludná byrokracie, nové úřady na přezkum, bude to stát miliardy. Vytváření nákladné byrokracie proti cizímu vlivu jde úžasně proti zdravému rozumu. Bravo, patlalové, přesně tohle je největší společenský problém Česka v roce 2026, tohle pomůže našim lidem. A bravo Babiši, že jim tohle blbnutí umožňujete.
Ideální laboratoř: okres a divize
Motorem mnoha soutěží nejsou body do tabulky, ale peníze z tiketů. Zápas se nehraje, ale „nastavuje“. Čím nižší soutěž, tím menší kontrola, nižší platy a větší ochota „přivydělat si“. Dá se sázet na kdeco – nejen na výsledek, ale i na počet gólů, rohů nebo žlutých karet za poločas.
Nižší soutěže jsou tichá zóna. Málo kamer, málo kontroly, malé platy. O to větší ochota si „přilepšit“. Právě tam, mimo reflektory, se integrita hry rozpadá nejrychleji – a systematicky.
Lákadlo, zejména pro mladé hráče, je obrovské. Vidí rychlé peníze, ale nevnímají rizika. Neuvědomují si, že jim to může za relativně malou částku ukončit celou kariéru – což se některým evidentně stane. Platí to i pro rozhodčí. Jejich zapojení není detail, ale klíčová pojistka. Hráč může selhat, rozhodčí to „dorovná“. Výsledek pak není náhoda, ale projekt s řízenými riziky.
Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr na svém Instagramu uvedl, že jej fanoušci na ledě už asi neuvidí. „Mě už Asi ne. To by se musel stát nějaký zázrak. Musel by přijít bůh, vstoupit do mě a omladit mě o patnáct let. Ale chodím si občas zabruslit," řekl Jágr, který oslavil 54. narozeniny. Podívejte se na rozhovor s Jágrem, který byl jednou z hvězd pořadu Victory Club na newstream.cz.
Malé ryby padají, velké zůstávají
FAČR tentokrát spolupracuje a snaží se působit aktivně. To je pozitivní posun. Přejme , aby Etická komise postupovala důsledně a padly tresty, které vyšlou jasný signál dovnitř fotbalu. Pořád ale hrozí známý cyklus: zásah, šok, tresty – a pak návrat do starých kolejí. Zatím se navíc zdá, že padají hlavně menší ryby. Ty velké obvykle plavou o patro výš.
A je evidentní, že zatknutí nějakých okresních strejdů se zdaleka nedotýká všech systémových problémů fotbalu. To jsou témata na další a složitější texty, protože tahle hra je poměrně vysoká, hlavní kluby dnes vlastní největší česká oligarchie.
Systémový problém, ne policejní epizoda
Vraťme se ke klíčové otázce: je to vada, nebo vlastnost systému? Pokud je celý fotbal „cinknutý“, jednotlivé policejní zásahy ho nevyléčí. Jen dočasně zvýší cenu manipulace.
Skutečná změna musí být systémová: více kontroly, méně peněz v šedé zóně, více transparentnosti. To už ale znamená zásah do samotného fungování českého fotbalu.
