David Havrlant z J&T: Vývoj demografie jde proti Starému kontinentu i Říši středu

Ekonomický růst je v rozvinutých zemích podpořen nakumulovaným bohatstvím, v rozvojových zemích rostoucí populací. V prvním případě utrácí menší počet domácností významnější částky, ve druhém případě utrácí skromnější částky zvětšující se počet domácností. Kombinace bohatství a populačního růstu bude podle predikce OSN i nadále spíše raritou. Demografické karty jsou pro následující dekády z velké části rozdány, přičemž budou spolurozhodovat o ekonomické výkonnosti jednotlivých regionů, míní ekonom J&T Banky David Havrlant.

Reklama

Světová populace by měla vzrůst o zhruba dvě miliardy lidí během následujících třiceti let a dosáhnout téměř deseti miliard v roce 2050. Globální pracovní i konzumní síla tím pádem poroste, a to zhruba o 0,5 až 0,8 procenta ročně ve střední variantě predikce (viz graf níže). Populační předpoklad pro dlouhodobou expanzi světové ekonomiky je tímto naplněn. Vhled do struktury demografického vývoje přitom předesílá ekonomická témata budoucnosti, čímž zároveň poukazuje na investiční příležitosti a překážky.

Vývoj světové populace:

zdroj: OSN

Z hlediska regionálního je patrná značná diferenciace. Evropa zaznamenává meziroční úbytek populace od minulého roku, nicméně v ekonomickém ohledu je prozatím chráněna svým relativně vysokým bohatstvím. Počet obyvatel Číny má přejít do pásma zrychlujících meziročních úbytků v roce příštím, zároveň od roku 2029 předčí v tomto neblahém trendu Evropu (viz graf níže).

Nedostatek pracovníků stojí Německo 84 miliard dolarů ročně Money Německo kvůli nedostatku pracovních sil přichází ročně o hospodářský výkon v hodnotě 84 miliard dolarů (více než dva biliony korun). To v rámci ekonomicky nejsilnějších zemí světa představuje druhou největší ztrátu po Spojených státech. Vyplývá to podle agentury DPA ze studie poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG). ČTK Přečíst článek

Její ekonomický model je přitom stále založený na dostatečném přísunu levné pracovní síly, což se může stát výraznou překážkou další expanze, pakliže nedojde včas k vytouženému přerodu směrem k bohaté ekonomice. Nelegální ruská agrese vůči Ukrajině i napjatá situace kolem Tchaj-wanu buď přímo redukují bohatství nebo alespoň významně zvyšují ekonomickou nejistotu, což samozřejmě tristní demografické situaci v Evropě a v Číně neprospěje.

Reklama

zdroj: OSN

Naopak Severní Amerika by měla udržet expanzi svých pracovníků a konzumentů, což při úrovni jejího bohatství představuje solidní základ pro dynamický rozvoj ekonomické aktivity. Technologický náskok a atraktivita pro inovativní jedince bude růstový potenciál založený na demografii a bohatství dále násobit.

Délka dožití se ve světě zkracuje. A na vině není jen covid Enjoy Očekávaná délka života v rozvinutém světě zažívá v posledních letech nevídaný propad. Jde to především na vrub koronavirové pandemie, která způsobila předčasnou smrt desítkám milionů lidí. Zároveň se ale ukazuje, že po staletí trvající prodlužování délky lidského života už zřejmě narazilo na své limity - civilizační choroby. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Nepřekvapuje, že v chudé Africe bude pokračovat enormní růst populace kolem dvou procent ročně. To znamená, že její obyvatelstvo se do roku 2050 zvýší o téměř 75 procent a dosáhne dvou a půl miliard, tedy jednu čtvrtinu světové populace. Tematická triáda energie–voda–jídlo bude na tomto kontinentě ještě prominentnější a poptávka po efektivních řešeních v těchto oblastech bude téměř neomezená.

Evropa a Čína klesá a stárne, růst táhne mladá Afrika

Posun ve věkové struktuře představuje zejména pro Čínu prioritní výzvu nacházejících dekád, přičemž z pohledu trhu práce a sociálních nákladů půjde do jisté míry o změnu paradigmatu. Posun od spíše mladé společnosti (věkový průměr 38 v roce 2022) ke spíše staré společnosti (věkový průměr 51 v roce 2050) nastolí pro čínský ekonomický růst zcela nová omezení.

Globální ekonomické vyhlídky jsou mizerné, shodují se experti Money Hospodářské vyhlídky globální ekonomiky klesají. Vlivné světové organizace se v posledních týdnech předhánějí v tom, kdo více sníží predikci hospodářského růstu. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Evropská společnost na tom bude z hlediska věkové struktury po roce 2035 dokonce lépe než Říše středu, přičemž její populace bude nadále těžit z akumulovaného bohatství a investic do struktur podporujících stárnoucí populaci v oblastech pracovních příležitostí, vzdělávání, a konzumu.

Vývoj středního věku ve světě:

zdroj: OSN

Mladá populace chudé Afriky představuje z ekonomického a investičního hlediska obrovský potenciál, tím pádem současně velkou naději i možné velké zklamání. S věkovým průměrem kolem 21 let nabízí solidní výhled z pohledu pracovní i konzumní síly. Je vynikající laboratoří pro aplikaci nových technologií v oblasti energií, vody, zemědělství nebo financí.

Situace je vážná. Evropa už je v recesi, USA se do ní řítí, říká vlivný americký bankéř Leaders Americké ekonomice se stále vede dobře, jde ale dočasný stav, varuje generální ředitel JPMorgan Chase Jamie Dimon. Zatímco Evropa už podle něj v recesi je, USA se do ní teprve řítí. Odhaduje, že se tak stane do půl, nejpozději do tři čtvrtě roku. vku Přečíst článek

Tradiční problémy zemí afrického kontinentu ve sféře státní správy, vlády práva, korupce a dalších činí však úvahy stran výhledu akumulace bohatství a ekonomické prosperity zatížené velkou mírou nejistoty.

zdroj: OSN

Že je akumulace bohatství extrémně náročná disciplína, potvrzuje odhad složení světové populace z hlediska příjmu. Vysoko-příjmová populace se má ve světovém měřítku mezi roky 2022 a 2050 zvýšit jen zanedbatelně (viz graf výše), přičemž za posledních pět let znamená meziroční úbytky.

Nárůst středněpříjmové populace je odhadován na 18 procent a bude i nadále tvořit nejpočetnější segment. Nízkopříjmová populace vzroste na horizontu predikce o výrazných 85 procent a stane se tak významnější než populace v bohatém světě.