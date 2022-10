Globální ekonomické vyhlídky jsou mizerné, shodují se experti

Hospodářské vyhlídky globální ekonomiky klesají. Vlivné světové organizace se v posledních týdnech předhánějí v tom, kdo více sníží predikci hospodářského růstu.

Globální ekonomický výhled vypadá neradostně. Přetrvávající vysoká inflace, rychlé zpřísňování měnové politiky a nejistota jak ohledně války na Ukrajině, tak z přetrvávající pandemie ničí vyhlídky globální ekonomiky.

Rostoucí ceny potravin a energií navíc snižují reálné příjmy obyvatel a spouštějí celosvětovou krizi rostoucích životních nákladů.

Hospodářský růst v Evropské Unii, Spojených státech a Číně slábne, a to se výrazně přelévá i do dalších zemí. Mnoho rozvojových zemí stále vede náročnou bitvu o ekonomické zotavení z koronavirové pandemie. Vysoká inflace, rostoucí náklady na vládní dluhopisy a zpomalení velkých ekonomik dále dusí jejich vyhlídky na růst.

Navzdory neočekávaným vysokým cenám komodit pro vývozce komodit v Africe, Latinské Americe a Karibiku zůstává růst do značné míry nedostatečný ke zmírnění mezery na trzích práce. Kromě toho se v mnoha rozvojových zemích rozvíjí globální potravinová krize, přičemž ohroženy jsou zejména země s nízkými příjmy v Asii a Africe.

Optimismus se z výhledů vytratil

Odborníci velkých světových organizací se vzácně shodují: hospodářský růst nebude letos ani napřesrok takový, jaký se čekal ještě na začátku letošního roku. Nejnověji zhoršil výhled globální ekonomiky na příští rok Mezinárodní měnový fond (MMF). Hrubý domácí produkt (HDP) se má napřesrok zvýšit o 2,7 procenta, což je o 0,2procentního bodu méně, než MMF očekával ještě v červenci. Pro letošní rok MMF prozatím potvrdil předchozí odhad, podle kterého čeká růst HDP o 3,2 procenta.

Od začátku roku jde už o čtvrté zhoršení výhledu, ke kterému MMF přistoupil. A není v tom sám. OSN od začátku roku snižuje očekávaný růst už pro letošní rok. Zatímco v lednu ještě počítalo se čtyřprocentním růstem, nyní odhaduje růst pouze v rozmezí 2,5 až 2,8 procenta. Ekonomové OSN již mluví o dalším zpomalení globální ekonomiky v průběhu příštího roku.

Ekonomové v průzkumu Světového hospodářského fóra, které je známé svými výročními zasedáními ve švýcarském Davosu, věští těžké časy. 72 procent expertů očekává v nadcházejícím roce hospodářskou recesi.

