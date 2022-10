Situace je vážná. Evropa už je v recesi, USA se do ní řítí, říká vlivný americký bankéř

Americké ekonomice se stále vede dobře, jde ale dočasný stav, varuje generální ředitel JPMorgan Chase Jamie Dimon. Zatímco Evropa už podle něj v recesi je, USA se do ní teprve řítí. Odhaduje, že se tak stane do půl, nejpozději do tři čtvrtě roku.

Mezi indikátory, které nasvědčují tomu, že svět zasáhne ekonomický hurikán, Dimon jmenoval nekontrolovatelnou inflaci, nad očekávání rostoucí úrokové sazby i válku na Ukrajině.

„Jsou to velmi, velmi vážné věci, které pravděpodobně popostrčí USA a svět do recese. Ta se pravděpodobně dostaví nejpozději za šest až devět měsíců. Evropa již v recesi je,” uvedl Dimon pro CNBC.

Obavy z vyhlídky na ekonomickou recesi narůstají na intenzitě, protože Fed i další centrální banky ve světě zvyšují úrokové sazby, aby bojovaly s prudce rostoucí inflací.

Fed zaspal, míní Dimon

Fed „čekal s akcí příliš dlouho a dělal příliš málo“, protože inflace vyskočila na čtyřicetiletá maxima. Centrální banka podle Dimona „jasně dohání zameškané“. Fed minulý měsíc zvýšil základní úrokové sazby o tři čtvrtě procentního bodu, což je třetí skokový nárůst v řadě. Představitelé Fedu se netají tím, že budou pokračovat ve zvyšování sazeb výrazně nad současným rozpětím tři až 3,25 procenta.

Držme si palce, aby jejich počínání zbytečně moc nezbrzdilo ekonomiku, sdílel obavu Dimon. Jak dlouho může recese v USA trvat, je podle něj těžké hádat. Jedinou jistotou v současné chvíli podle něj je to, že trhy zůstanou ještě nějakou chvíli volatilní. Akciový index S&P 500 by podle něj mohl ze současné úrovně klesnout o „dalších, mnohem bolestnějších 20 procent“.