Dalibor Martínek: Praha, další hořká pilulka pro Babiše
V hlavním městě se ještě sčítají hlasy, po sečtení asi poloviny se ukazuje, že Andrej Babiš bude muset spolknout další hořkou pilulku. Ambicí hnutí bylo dostat výsledek začínající dvojkou. To se patrně podaří Starostům a Spolu pod vedením Tomáše Portlíka, ANO bude nakonec rádo, když se vyhoupne přes patnáct procent.
Ještě než budou sečteny všechny hlasy pražských voličů, je zřejmé, že vyjednávací prostor pro Babišovo hnutí o vládnutí v Praze bude značně omezený, ne-li nemožný. Volební lídr hnutí Jan Hušbauer ještě těsně po uzavření volebních místností pro Českou televizi vyprávěl, že podle jejich průzkumu si sedmdesát procent Pražanů přeje změnu, a tu že právě oni nabízejí.
Jako jeden z benefitů pro Pražany uváděl, že jako člen vládního hnutí může nabídnout lepší koordinaci s vládou na velkých projektech. Voliči ho oslyšeli.
Ještě zdaleka nebyly sečtené všechny hlasy v senátních volbách, výsledek už se však vyrýsoval. Zpočátku to vypadalo na velký nástup Babiše do Senátu. On sám tento cíl avizoval, chtěl tam zvětšit svůj podíl i vliv. První výsledky vypadaly pro ANO nadějně, jeho kandidáti se přetahovali o vedení ve spoustě okrsků. S tím, jak pokračovalo sčítání, se však začal rýsovat úplně jiný obrázek. Jasným vítězem senátních voleb se stali lidovci a Starostové. Lidovci ovládli v různých koalicích prakticky všechny moravské okrsky. Podobně řádili v Čechách Starostové.
Dalibor Martínek: Babiš táhl na Senát. Sfoukli ho lidovci a Starostové
Názory
Ještě zdaleka nebyly sečtené všechny hlasy v senátních volbách, výsledek už se však vyrýsoval. Zpočátku to vypadalo na velký nástup Babiše do Senátu. On sám tento cíl avizoval, chtěl tam zvětšit svůj podíl i vliv. První výsledky vypadaly pro ANO nadějně, jeho kandidáti se přetahovali o vedení ve spoustě okrsků. S tím, jak pokračovalo sčítání, se však začal rýsovat úplně jiný obrázek. Jasným vítězem senátních voleb se stali lidovci a Starostové. Lidovci ovládli v různých koalicích prakticky všechny moravské okrsky. Podobně řádili v Čechách Starostové.
Babiš, s tím, jak nabíhaly průběžné výsledky a bylo stále jasnější fiasko jeho hnutí v hlavním městě, uváděl, že o úspěch v Praze měl velký zájem zejména kvůli velkým projektům. Hovořil o vybudování nemocnice či o velkých dopravních stavbách. „My jsme ochotni se bavit s každým,“ je základní poselství předsedy před rýsující se prohrou.
Nedá se stoprocentně vyloučit, že by nějaké povolební jednání s ANO v Praze nebylo. Na různé projekty měli všichni hlavní kandidáti na primátora celkem podobné názory. Je třeba stavět, je třeba se dohodnout... Problém pražské vrcholné komunální politiky není neochota se domluvit. Je to osobní chemie.
O nutnosti bytové výstavby v Praze jsem mluvil mnohem dřív, než se ostatní probrali, říká Petr Hlaváček, radní Prahy a kandidát na primátora za STAN. Metropolitní plán, na jehož přípravě se významně podílel, má být jedním z nástrojů. První, s kým bude po volbách jednat, je Tomáš Portlík ze Spolu. Roční jízdné v MHD by výrazně zvýšil a nebojí se to říct pár dní před volbami.
Rozhovor s Petrem Hlaváčkem je součástí seriálu rozhovorů Newstreamu s lídry klíčových politických stran, které aspirují na vedení hlavního města. Hlaváček si umí představit budoucí koalici města s Adamem Scheinherrem, lídrem Praha sobě. Nicméně, je to osobní. Zítra přineseme rozhovor s Tomášem Portlíkem.
Petr Hlaváček: Parkování v Praze je směšně levné. Zdražil bych ho, stejně jako MHD
Politika
O nutnosti bytové výstavby v Praze jsem mluvil mnohem dřív, než se ostatní probrali, říká Petr Hlaváček, radní Prahy a kandidát na primátora za STAN. Metropolitní plán, na jehož přípravě se významně podílel, má být jedním z nástrojů. První, s kým bude po volbách jednat, je Tomáš Portlík ze Spolu. Roční jízdné v MHD by výrazně zvýšil a nebojí se to říct pár dní před volbami. Rozhovor s Petrem Hlaváčkem je součástí seriálu rozhovorů Newstreamu s lídry klíčových politických stran, které aspirují na vedení hlavního města. Hlaváček si umí představit budoucí koalici města s Adamem Scheinherrem, lídrem Praha sobě. Nicméně, je to osobní. Zítra přineseme rozhovor s Tomášem Portlíkem.
Klíčová bude třiatřicítka
Očekávaný vítěz v Praze, šéf pražských Starostů Petr Hlaváček před volbami opakoval, že ho jakýmsi způsobem zradil či urazil šéf Prahy Sobě Adam Scheinherr. Ta mimochodem míří na lepší výsledek než hnutí ANO, někde kolem sedmnácti procent. Jak však Hlaváček zdůrazňoval, jako politik je ochoten se nad osobní věci povznést. Je otázkou, jestli to bude potřebovat. Tomáš Portlík zase opakoval, že by si rád odpočinul od Pirátů. Zase ale existuje otázka, jestli je s jejich možná deseti procenty bude potřebovat.
O nutnosti bytové výstavby v Praze jsem mluvil mnohem dřív, než se ostatní probrali, říká Petr Hlaváček, radní Prahy a kandidát na primátora za STAN. Metropolitní plán, na jehož přípravě se významně podílel, má být jedním z nástrojů. První, s kým bude po volbách jednat, je Tomáš Portlík ze Spolu. Roční jízdné v MHD by výrazně zvýšil a nebojí se to říct pár dní před volbami.
Rozhovor s Petrem Hlaváčkem je součástí seriálu rozhovorů Newstreamu s lídry klíčových politických stran, které aspirují na vedení hlavního města. Hlaváček si umí představit budoucí koalici města s Adamem Scheinherrem, lídrem Praha sobě. Nicméně, je to osobní. Zítra přineseme rozhovor s Tomášem Portlíkem.
Petr Hlaváček: Parkování v Praze je směšně levné. Zdražil bych ho, stejně jako MHD
Politika
O nutnosti bytové výstavby v Praze jsem mluvil mnohem dřív, než se ostatní probrali, říká Petr Hlaváček, radní Prahy a kandidát na primátora za STAN. Metropolitní plán, na jehož přípravě se významně podílel, má být jedním z nástrojů. První, s kým bude po volbách jednat, je Tomáš Portlík ze Spolu. Roční jízdné v MHD by výrazně zvýšil a nebojí se to říct pár dní před volbami. Rozhovor s Petrem Hlaváčkem je součástí seriálu rozhovorů Newstreamu s lídry klíčových politických stran, které aspirují na vedení hlavního města. Hlaváček si umí představit budoucí koalici města s Adamem Scheinherrem, lídrem Praha sobě. Nicméně, je to osobní. Zítra přineseme rozhovor s Tomášem Portlíkem.
Je jasné, že nejvíc k sobě mají dva vítězové pražských voleb, STAN a Spolu. V koaličních vyjednáváních bude záležet, kolik přesně zastupitelů získají a zda vůbec budou muset či chtít jednat s někým dalším. Pokud by jim počty nevycházely, nastanou šachy. Starostové by raději nešli s ANO. Portlík by se prý domluvil člověk od člověka. Kdo ví, možná ještě Hušbauer sehraje nějakou roli. Třiatřicet je teď číslo, které rozhodne o většině v zastupitelstvu a od něhož se bude vše odvíjet.
Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka
Prahu je potřeba rozinvestovat, říká Jan Hušbauer, kandidát na primátora za ANO. Praha podle něj nevyužívá svůj potenciál. Současná vládní koalice na magistrátu podle jeho názoru nedokáže správně zaměřit tok peněz. Jízdné v MHD by nezvyšoval, naopak by si posvítil na dění v dopravním podniku. Modrá parkovací zóna by přes den byla pro Prahu kromě centra jen jedna. Jeho velkým snem je výstavba národního sportovního stadionu. Velké téma je podle něj bezpečnost v hlavním městě, posílil by městskou policii a vyhnal žebráky a opilce.
Vyženu z ulic žebráky a opilce, Prahu rozinvestuju, říká Jan Hušbauer z ANO
Politika
Prahu je potřeba rozinvestovat, říká Jan Hušbauer, kandidát na primátora za ANO. Praha podle něj nevyužívá svůj potenciál. Současná vládní koalice na magistrátu podle jeho názoru nedokáže správně zaměřit tok peněz. Jízdné v MHD by nezvyšoval, naopak by si posvítil na dění v dopravním podniku. Modrá parkovací zóna by přes den byla pro Prahu kromě centra jen jedna. Jeho velkým snem je výstavba národního sportovního stadionu. Velké téma je podle něj bezpečnost v hlavním městě, posílil by městskou policii a vyhnal žebráky a opilce.