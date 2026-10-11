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newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Portlíkovo trápení, aneb ODS nevyhrává. Starostové převzali tempo

Dalibor Martínek: Portlíkovo trápení, aneb ODS nevyhrává. Starostové převzali tempo

Tomáš Portlík (ODS)
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek
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Tomáš Portlík, místopředseda ODS a její pražský kandidát na primátora, chtěl doručit své straně volební vítězství v hlavním městě. Nepovedlo se, o kousek ho předběhli Starostové a skončil druhý. Patrně bude skládat vítěznou koalici, ale za Petrem Hlaváčkem půjde jako zmoklá slepice, ambice byly větší.

Skládání pražské radnice nemusí být vůbec snadné, jak naznačují výsledky a v povolební tiskovce i Portlík. Dohromady se Starosty získali 34 mandátů v zastupitelstvu, na vládnutí stačí 33. Jenže už zaznělo první drhnutí. Petr Hlaváček na své tiskové konferenci oznámil, že se mu primátor Prahy líbí. Portlíkovi se patrně tato možnost uzavřela. Uznává to a v přímém přenosu přemýšlel, čemu by tedy šéfoval. Líbily by se mu finance, nebo doprava. Zatím to byly předběžné úvahy.

Vítěz Hlaváček chce jako s prvním jednat s Portlíkem. Jenže také uvedl, že bude jednat i s Prahou Sobě a s Piráty. S oběma jmenovanými stranami bez Porlíka by měl v zastupitelstvu 37 křesel. To už je trochu robustnější koalice. A Hlaváček otevřeně uvedl, že nechce mít 33 nebo 34 zastupitelů, že chce širší shodu.

Nabízí se tedy ještě Praha Sobě a Spolu, to by byla nejsilnější koalice. Portlík s Piráty nechce. Jenže, mezi Hlaváčkem a Adamem Scheinherrem to před volbami vřelo. Hlaváček deklaroval, že jako státník je ochotný se nad osobní rovinu v rámci dobra pro město povznést. Jenže Scheinherr i přes volební prohru hned oznámil, že chce pro své hnutí místo radního pro dopravu. Tomu se Hlaváček i Portlík v podobném duchu vysmáli, nicméně z pozice vítěze, byť těsného, bude rozhodovat Hlaváček. Situace při tvorbě pražské koalice vůbec nemusí být tak jednoduchá, jak by se čistě matematicky mohlo zdát.

Boj o vedení Senátu

Ale není jenom Praha. Portlík je místopředsedou ODS a odpovídá s Martinem Kupkou za její vývoj. Kromě jeho osobního neúspěchu by měl ručit i za další výsledky. V Brně vyhráli lidovci, druzí Spolu, a přicházejí tak i o post brněnského primátora. V Ostravě vyhrálo ANO, jako v jediném městě se dostali s pěti mandáty i Motoristé, jednání tam budou složitá.

Senátní volby ovládli Starostové a lidovci. V prvním kole se přímo do Senátu dostali dva Starostové, zástupce Kubova Naše Česko, lidovec Grolich a Jan Grulich za širokou opoziční koalici. Zatímco Starostové jdou do druhého kola z mnoha prvních míst, ODS má ve druhém kole pouze tři vlastní zástupce, a dalších osm v širokých opozičních koalicích, obykle s lidovci a STAN.

Jak hlásil Vít Rakušan po boku Petra Hlaváčka při ohlašování výsledků, STAN se chce stát lídrem opozice, ovládnout Senát a soustředit se na příští volby. Na vlně euforie jasně naznačil, že ODS pořád patří k ideově spřízněným stranám, ale dominanci by tentokrát chtěli převít oni. To se Martinu Kupkovi a poraženému Tomáši Portlíkovi jistě neposlouchá dobře.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) glosoval v průběhu voleb svá očekávání kolem výsledků senátních voleb. Rád by zůstal předsedou, pokud tomu zůstane povolební konstelace nakloněná. O tom rozhodne druhé kolo. Vítr v plachtách teď mají Starostové. Vystrčil se také zastal současného vedení ODS. U kormidla prý není ještě ani rok, neměla by být po prvním neúspěchu hystericky pranýřovaná. To asi nebude, v ODS však mají spoustu námětů k zamyšlení.

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Stanislav Šulc: Béčkové volby? Ano, pro většinu země to platí

Jakub Hruška, patrně nový starosta Brna
profimedia
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc
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Dobojováno jest, sečteno také. Města a obce mají nové členy zastupitelstev a brzy se začnou ustavovat radnice. A tím celý příběh letošních voleb do zastupitelstev skončí a moc jej neoživí ani druhé kolo voleb do Senátu. Zapomenout by se ale nemělo na jeden motiv, který jsme si už zvykli brát za normální, ale přitom o volbách vypovídá víc než to, kolik zastupitelů bude mít ANO nebo kde všude neuspěla SPD. Tím motivem je volební účast.

Při pohledu na výsledky voleb svítí jeden údaj, který je důležitější, než by se mohlo zdát: voleb se zúčastnilo 48 procent oprávněných voličů. Tedy méně než polovina. Je to výrazně méně než u minulých voleb do Poslanecké sněmovny. A jediné, čím se uklidňujeme, je skutečnost, že v roce 2022 přišlo ke komunálním volbám ještě trochu méně lidí.

Poučná je přitom mapa volební účasti po jednotlivých okresech, kterou nabídl Český statistický úřad. Tam se republika zajímavě rozdělila na dvě půlky – kde přišlo více než 50 procent voličů, a kde méně. Zatímco tradiční pohled na zemi praví, že politika nejméně zajímá voliče na okrajích státu a nejvíc ve velkých městech, tato mapa ukazuje, že pravda to je jen napůl.

Nízká účast skutečně byla v očekávaných koutech, jako jsou Karlovarsko, Ústecko a Karvinsko. Nicméně v hlavním městě Praze přišlo volit jen 46 procent, Brno-město dokonce přilákalo pouhých 44 procent. Naopak třeba takový okres Žďár nad Sázavou měl průměrnou účast přes 58 procent.

 

Radši si volíme velké ideologie Znamená to něco? Na konkrétní výsledky v jednotlivých částech země může mít paradoxně větší vliv aktuální počasí a touha jet na dovolenou než něco jiného. Jenomže celkové číslo a jeho srovnání s „velkými“ volbami ukazuje, že tu skutečně jedna podstatná informace je: voliče nezajímá fungování jejich bezprostředního okolí, ale láká je vybírat si z různých verzí budoucnosti, tedy velké ideologie.

A to je razantní přetočení vnímání kompetitivní demokracie, jejíž těžiště dlouhodobě leželo právě v lokální politice. Politologové i komentátoři mívají sklon vycházet z toho, že volič se chce účastnit těch voleb, v nichž věří, že může něco skutečně ovlivnit. A právě to jsou volby komunální. Jenomže data už tuto skutečnost vyvracejí.

Béčkové volby

A není se čemu divit. Zatímco u velkých voleb se politici a jejich marketingové týmy předhánějí v tom, že po těchto volbách již nastane jen ráj, případně peklo, pokud bude zvolen politický nepřítel, volby do komunálu téměř nikde nemají téma. Například volby v Praze se v posledních letech v podstatě smrkly na to, jak mají být namalované čáry na silnicích. Téma dostupného bydlení pak sice je palčivé i akcentované, ale není to téma lokálních politiků, což už naštěstí alespoň v Praze přestali předstírat.

Nemluvě o stovkách, ne-li tisících obcí, které mají problém najít pět ochotných nechat se zvolit do nejmenších možných zastupitelstev, případně kde spolu odvěce bojují dvě „party“ a střídají se každé čtyři roky, ačkoli v důsledku neudělají nic nad rámec úklidu obce. Takže je fér si přiznat, že volby do obecních zastupitelstev jsou takové béčkové volby, protože jsme se všichni dlouhodobě snažili, aby tomu tak bylo. 

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Lukáš Kovanda

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Dalibor Martínek: Praha, další hořká pilulka pro Babiše

Dalibor Martínek: Praha, další hořká pilulka pro Babiše
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek
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V hlavním městě se ještě sčítají hlasy, po sečtení asi poloviny se ukazuje, že Andrej Babiš bude muset spolknout další hořkou pilulku. Ambicí hnutí bylo dostat výsledek začínající dvojkou. To se patrně podaří Starostům a Spolu pod vedením Tomáše Portlíka, ANO bude nakonec rádo, když se vyhoupne přes patnáct procent.

Ještě než budou sečteny všechny hlasy pražských voličů, je zřejmé, že vyjednávací prostor pro Babišovo hnutí o vládnutí v Praze bude značně omezený, ne-li nemožný. Volební lídr hnutí Jan Hušbauer ještě těsně po uzavření volebních místností pro Českou televizi vyprávěl, že podle jejich průzkumu si sedmdesát procent Pražanů přeje změnu, a tu že právě oni nabízejí.

Jako jeden z benefitů pro Pražany uváděl, že jako člen vládního hnutí může nabídnout lepší koordinaci s vládou na velkých projektech. Voliči ho oslyšeli.

Dalibor Martínek: Babiš táhl na Senát. Sfoukli ho lidovci a Starostové

Dalibor Martínek: Babiš táhl na Senát. Sfoukli ho lidovci a Starostové

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Ještě zdaleka nebyly sečtené všechny hlasy v senátních volbách, výsledek už se však vyrýsoval. Zpočátku to vypadalo na velký nástup Babiše do Senátu. On sám tento cíl avizoval, chtěl tam zvětšit svůj podíl i vliv. První výsledky vypadaly pro ANO nadějně, jeho kandidáti se přetahovali o vedení ve spoustě okrsků. S tím, jak pokračovalo sčítání, se však začal rýsovat úplně jiný obrázek. Jasným vítězem senátních voleb se stali lidovci a Starostové. Lidovci ovládli v různých koalicích prakticky všechny moravské okrsky. Podobně řádili v Čechách Starostové.

Dalibor Martínek

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Babiš, s tím, jak nabíhaly průběžné výsledky a bylo stále jasnější fiasko jeho hnutí v hlavním městě, uváděl, že o úspěch v Praze měl velký zájem zejména kvůli velkým projektům. Hovořil o vybudování nemocnice či o velkých dopravních stavbách. „My jsme ochotni se bavit s každým,“ je základní poselství předsedy před rýsující se prohrou.

Nedá se stoprocentně vyloučit, že by nějaké povolební jednání s ANO v Praze nebylo. Na různé projekty měli všichni hlavní kandidáti na primátora celkem podobné názory. Je třeba stavět, je třeba se dohodnout... Problém pražské vrcholné komunální politiky není neochota se domluvit. Je to osobní chemie.

Petr Hlaváček,

Petr Hlaváček: Parkování v Praze je směšně levné. Zdražil bych ho, stejně jako MHD

Politika

O nutnosti bytové výstavby v Praze jsem mluvil mnohem dřív, než se ostatní probrali, říká Petr Hlaváček, radní Prahy a kandidát na primátora za STAN. Metropolitní plán, na jehož přípravě se významně podílel, má být jedním z nástrojů. První, s kým bude po volbách jednat, je Tomáš Portlík ze Spolu. Roční jízdné v MHD by výrazně zvýšil a nebojí se to říct pár dní před volbami. Rozhovor s Petrem Hlaváčkem je součástí seriálu rozhovorů Newstreamu s lídry klíčových politických stran, které aspirují na vedení hlavního města. Hlaváček si umí představit budoucí koalici města s Adamem Scheinherrem, lídrem Praha sobě. Nicméně, je to osobní. Zítra přineseme rozhovor s Tomášem Portlíkem.

Dalibor Martínek

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Klíčová bude třiatřicítka

Očekávaný vítěz v Praze, šéf pražských Starostů Petr Hlaváček před volbami opakoval, že ho jakýmsi způsobem zradil či urazil šéf Prahy Sobě Adam Scheinherr. Ta mimochodem míří na lepší výsledek než hnutí ANO, někde kolem sedmnácti procent. Jak však Hlaváček zdůrazňoval, jako politik je ochoten se nad osobní věci povznést. Je otázkou, jestli to bude potřebovat. Tomáš Portlík zase opakoval, že by si rád odpočinul od Pirátů. Zase ale existuje otázka, jestli je s jejich možná deseti procenty bude potřebovat.

Petr Hlaváček,

Petr Hlaváček: Parkování v Praze je směšně levné. Zdražil bych ho, stejně jako MHD

Politika

O nutnosti bytové výstavby v Praze jsem mluvil mnohem dřív, než se ostatní probrali, říká Petr Hlaváček, radní Prahy a kandidát na primátora za STAN. Metropolitní plán, na jehož přípravě se významně podílel, má být jedním z nástrojů. První, s kým bude po volbách jednat, je Tomáš Portlík ze Spolu. Roční jízdné v MHD by výrazně zvýšil a nebojí se to říct pár dní před volbami. Rozhovor s Petrem Hlaváčkem je součástí seriálu rozhovorů Newstreamu s lídry klíčových politických stran, které aspirují na vedení hlavního města. Hlaváček si umí představit budoucí koalici města s Adamem Scheinherrem, lídrem Praha sobě. Nicméně, je to osobní. Zítra přineseme rozhovor s Tomášem Portlíkem.

Dalibor Martínek

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Je jasné, že nejvíc k sobě mají dva vítězové pražských voleb, STAN a Spolu. V koaličních vyjednáváních bude záležet, kolik přesně zastupitelů získají a zda vůbec budou muset či chtít jednat s někým dalším. Pokud by jim počty nevycházely, nastanou šachy. Starostové by raději nešli s ANO. Portlík by se prý domluvil člověk od člověka. Kdo ví, možná ještě Hušbauer sehraje nějakou roli. Třiatřicet je teď číslo, které rozhodne o většině v zastupitelstvu a od něhož se bude vše odvíjet.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Vyženu z ulic žebráky a opilce, Prahu rozinvestuju, říká Jan Hušbauer z ANO

Politika

Prahu je potřeba rozinvestovat, říká Jan Hušbauer, kandidát na primátora za ANO. Praha podle něj nevyužívá svůj potenciál. Současná vládní koalice na magistrátu podle jeho názoru nedokáže správně zaměřit tok peněz. Jízdné v MHD by nezvyšoval, naopak by si posvítil na dění v dopravním podniku. Modrá parkovací zóna by přes den byla pro Prahu kromě centra jen jedna. Jeho velkým snem je výstavba národního sportovního stadionu. Velké téma je podle něj bezpečnost v hlavním městě, posílil by městskou policii a vyhnal žebráky a opilce.

Dalibor Martínek

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