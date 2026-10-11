Dalibor Martínek: Portlíkovo trápení, aneb ODS nevyhrává. Starostové převzali tempo
Tomáš Portlík, místopředseda ODS a její pražský kandidát na primátora, chtěl doručit své straně volební vítězství v hlavním městě. Nepovedlo se, o kousek ho předběhli Starostové a skončil druhý. Patrně bude skládat vítěznou koalici, ale za Petrem Hlaváčkem půjde jako zmoklá slepice, ambice byly větší.
Skládání pražské radnice nemusí být vůbec snadné, jak naznačují výsledky a v povolební tiskovce i Portlík. Dohromady se Starosty získali 34 mandátů v zastupitelstvu, na vládnutí stačí 33. Jenže už zaznělo první drhnutí. Petr Hlaváček na své tiskové konferenci oznámil, že se mu primátor Prahy líbí. Portlíkovi se patrně tato možnost uzavřela. Uznává to a v přímém přenosu přemýšlel, čemu by tedy šéfoval. Líbily by se mu finance, nebo doprava. Zatím to byly předběžné úvahy.
Vítěz Hlaváček chce jako s prvním jednat s Portlíkem. Jenže také uvedl, že bude jednat i s Prahou Sobě a s Piráty. S oběma jmenovanými stranami bez Porlíka by měl v zastupitelstvu 37 křesel. To už je trochu robustnější koalice. A Hlaváček otevřeně uvedl, že nechce mít 33 nebo 34 zastupitelů, že chce širší shodu.
Nabízí se tedy ještě Praha Sobě a Spolu, to by byla nejsilnější koalice. Portlík s Piráty nechce. Jenže, mezi Hlaváčkem a Adamem Scheinherrem to před volbami vřelo. Hlaváček deklaroval, že jako státník je ochotný se nad osobní rovinu v rámci dobra pro město povznést. Jenže Scheinherr i přes volební prohru hned oznámil, že chce pro své hnutí místo radního pro dopravu. Tomu se Hlaváček i Portlík v podobném duchu vysmáli, nicméně z pozice vítěze, byť těsného, bude rozhodovat Hlaváček. Situace při tvorbě pražské koalice vůbec nemusí být tak jednoduchá, jak by se čistě matematicky mohlo zdát.
Boj o vedení Senátu
Ale není jenom Praha. Portlík je místopředsedou ODS a odpovídá s Martinem Kupkou za její vývoj. Kromě jeho osobního neúspěchu by měl ručit i za další výsledky. V Brně vyhráli lidovci, druzí Spolu, a přicházejí tak i o post brněnského primátora. V Ostravě vyhrálo ANO, jako v jediném městě se dostali s pěti mandáty i Motoristé, jednání tam budou složitá.
Senátní volby ovládli Starostové a lidovci. V prvním kole se přímo do Senátu dostali dva Starostové, zástupce Kubova Naše Česko, lidovec Grolich a Jan Grulich za širokou opoziční koalici. Zatímco Starostové jdou do druhého kola z mnoha prvních míst, ODS má ve druhém kole pouze tři vlastní zástupce, a dalších osm v širokých opozičních koalicích, obykle s lidovci a STAN.
Jak hlásil Vít Rakušan po boku Petra Hlaváčka při ohlašování výsledků, STAN se chce stát lídrem opozice, ovládnout Senát a soustředit se na příští volby. Na vlně euforie jasně naznačil, že ODS pořád patří k ideově spřízněným stranám, ale dominanci by tentokrát chtěli převít oni. To se Martinu Kupkovi a poraženému Tomáši Portlíkovi jistě neposlouchá dobře.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) glosoval v průběhu voleb svá očekávání kolem výsledků senátních voleb. Rád by zůstal předsedou, pokud tomu zůstane povolební konstelace nakloněná. O tom rozhodne druhé kolo. Vítr v plachtách teď mají Starostové. Vystrčil se také zastal současného vedení ODS. U kormidla prý není ještě ani rok, neměla by být po prvním neúspěchu hystericky pranýřovaná. To asi nebude, v ODS však mají spoustu námětů k zamyšlení.