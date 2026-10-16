Dalibor Martínek: Pavel hasí požár, který nelze uhasit
Prezident Petr Pavel se vrátil z dovolené v Maroku a zveřejnil účet za svou cestu. Snaží se tím zachránit, co se dá, po bouři, kterou svým záměrem nezúčastnit se komunálních voleb a následnými lety tryskáčem způsobil.
Když před volbami vyšlo najevo, že prezident odletěl na dovolenou a nepočítá s tím, že by se na volby vracel, vypukl obří skandál. Zejména Motoristé to vzali jako dárek, další možnost vrhnout se na prezidenta a trhat ho na kusy. A všichni dobře vědí, jaké umějí dělat vlny.
Ke kritice hlavy státu se tentokrát přidali i zástupci opozice. Ne sice tak hystericky, ale jakýsi slovní políček slíznul prezident i z řad svých příznivců. Dokonce i z Hradu se ozvaly hlasy, že poradci, v očekávání, co se může strhnout, prezidentovi doporučovali, aby se voleb zúčastnil. Pavel prý trval na svém, rozhodl se podle sebe.
Dovolenou v Maroku prezidentu Petru Pavlovi prodražil mimořádný návrat k volební urně. Za cestu do Česka a zpět podle svého vyjádření zaplatil z vlastní kapsy 365 tisíc korun, za původní let do Afriky dalších 91 tisíc. Prezident tím reagoval na otázky kolem financování soukromé výpravy. Hrad podle něj cestu neorganizoval ani neplatil, další zasahování do soukromí ale Pavel odmítá.
Návrat k volbám za 365 tisíc. Pavel zveřejnil, kolik zaplatil za lety do Maroka
Politika
Dovolenou v Maroku prezidentu Petru Pavlovi prodražil mimořádný návrat k volební urně. Za cestu do Česka a zpět podle svého vyjádření zaplatil z vlastní kapsy 365 tisíc korun, za původní let do Afriky dalších 91 tisíc. Prezident tím reagoval na otázky kolem financování soukromé výpravy. Hrad podle něj cestu neorganizoval ani neplatil, další zasahování do soukromí ale Pavel odmítá.
Poradci měli pravdu, strhla se vlna nenávisti na jedné straně, zklamání na druhé. Co se v Česku děje kolem Pavlovi nevolby se dostalo až na marockou poušť. A prezident začal žehlit. Přiletěl na otočku půjčeným tryskáčem, odvolil, a zase odletěl. Chtěl tím zažehnat skandál kolem jeho neúčasti u voleb, zplodil druhý skandál. Další průšvih byl na světě. A to hned dvojí.
Téma ceny nezmizí
Podle Turka byla cesta tryskáčem „environmentální tragédie.“ Neekologičnost se stala jedním z témat, které teď bude pořád na stole a může se kdykoliv vracet..
Tím druhým je cena letů tryskáčem. Když na dovolenou odletěl soukromým jetem, očekával, že se cena bude propírat. Z Maroka avizoval, že letěl s kamarády a o cenu se podělil ze soukromých peněz. Věděl, že musí spekulace o nákladech pro stát hned od počátku hasit. Za cestu tam prý uhradil 3750 euro.
Petr Pavel nakonec přerušil marockou dovolenou a v Černoučku odvolil. Prezidentská účast v komunálních volbách tak dospěla ke šťastnému konci. Zásadní obálka skončila v urně, prezident před kamerami a původní rozhodnutí nejít k volbám v propadlišti hradní komunikace. Z obyčejného hlasování se podařilo vyrobit drama.
Michal Nosek: Z Maroka za plentu. Pavel udělal z jednoho hlasu státní drama
Názory
Petr Pavel nakonec přerušil marockou dovolenou a v Černoučku odvolil. Prezidentská účast v komunálních volbách tak dospěla ke šťastnému konci. Zásadní obálka skončila v urně, prezident před kamerami a původní rozhodnutí nejít k volbám v propadlišti hradní komunikace. Z obyčejného hlasování se podařilo vyrobit drama.
Jenže potom přišla volební otočka tryskáčem, a téma peněz opět ožilo. Pavel hned po návratu oznámil, že ho tato dvojcesta stála 15 tisíc eur. Tím však téma financování jistě nekončí. Jistě se vynoří spekulace, zda jde o cenu adekvátní, zda prezident mluví pravdu či kdo za tím ještě stojí.
Prezident na sebe touto cestou upřel negativní pozornost, které se na dlouho dobu kolem nezbaví. Zpáteční let z dovolené s nízkonákladovým Ryanairem, kterým se snažil nálady schladit, naopak spíš jen vypichuje všechny ty tryskáče. Tak se podívejte, zpytuje špatné svědomí, bude se říkat.
Prezident si svým volebním manévrem zavařil, dobře to ví. Sám označil své původní rozhodnutí nejít k volbám za chybné. Každý člověk se prý mýlí. Bohužel tím navíc oživil i téma své předrevoluční účasti v komunistické straně. V šedesáti se tedy opět „zmýlil“? Cesta tryskáčem k urně na poslední chvíli, přerozhodnutí se, zase ukazuje názorovou nekonzistentnost. Celou dobu si prezident buduje auru názorově pevného člověka, jednou cestou vše hodí do koše.
Prezident Petr Pavel změnil plány a vrátil se z dovolené, aby odvolil v komunálních volbách. Původně ohlášenou neúčast označil za chybu, jeho návrat uvítal i šéf Sněmovny Tomio Okamura.
Petr Pavel se vrátil z dovolené a odvolil. Byla chyba odjet, uvedl
Politika
Prezident Petr Pavel změnil plány a vrátil se z dovolené, aby odvolil v komunálních volbách. Původně ohlášenou neúčast označil za chybu, jeho návrat uvítal i šéf Sněmovny Tomio Okamura.
Prezident si sám sobě stanovil téma příštích týdnů, možná navždy, které mu nebude chutnat. Na každém kroku bude čelit otázkám kolem ceny, nutnosti tryskáče či záměru nevolit. Bude do hrnku vracet rozlité mléko.