Karel Pučelík: Ty, hejtmane! Jen politický marketing ti stačit nebude
Liberálové mají ve zvyku kritizovat nebo se vysmívat svým názorovým oponentům, že snadno sedají na lep politickému marketingu. Nehrozí jim však, že udělají stejnou chybu? Jen v tomto případě nejde o koblihy, ale o vtipná videa a chytlavé popěvky.
Málokomu z množiny těch, kteří se alespoň okrajově zajímají o českou politiku, unikla kampaň lidoveckého předsedy a jihomoravského hejtmana Jana Grolicha, který svou dosud regionální působnost chce rozšířit na celostátní ziskem křesla v Senátu. Něco takového jsme našem rybníčku dlouho neviděli, pokud vůbec.
Píseň „Ty, hejtmane“ Grolich označuje za „nejhorší volební song ever“, ale ve skutečnosti je to dost možná nejlepší volební popěvek ever. Pokud chcete slyšet něco opravdu hrozného, poslechněte si třeba písničku z kampaně někdejšího italského premiéra Silvia Berlusconiho (v překladu něco jako „Ještě že je tu Silvio“).
Primátor nosí řetěz, skutečná moc se ale dělí jinde. Po komunálních volbách se totiž nehraje jen o radnice, ale především o miliardové městské firmy, jejich vedení a veřejné zakázky. Kdo získá klíče od městského majetku a proč by to mělo voliče zajímat víc než jméno primátora?
David Ondráčka: Komunální volby nejsou o primátorovi, jsou o klíčích od městských firem
Názory
Primátor nosí řetěz, skutečná moc se ale dělí jinde. Po komunálních volbách se totiž nehraje jen o radnice, ale především o miliardové městské firmy, jejich vedení a veřejné zakázky. Kdo získá klíče od městského majetku a proč by to mělo voliče zajímat víc než jméno primátora?
Ne, Grolichova kampaň je skvělá. Písnička je chytlavá, virální, i další videa, ve kterých si trefně střílí z Andreje Babiše a jeho kumpánů, jsou skvělou politickou satirou. Sám Grolich má nesporný herecký i komediální talent. Pokud se mu i přesto nakonec nepodaří lidovce zvednout, určitě se neztratí.
Takhle by měla vypadat moderní politická komunikace. Profesionální, žádná ušmudlaná hesla jak z devadesátek doplněná videi, která by uspala i hada. Hejtman a předseda ukazuje, že strana stará skoro jako lidstvo samo může mít moderní tvář a zaujmout voličstvo i v éře Instagramu a TikToku. Skoro by se zdálo, že se u nás začíná tvořit moderní politické hnutí.
Jestli celou dobu čekáte, kdy přijde „jenže“, tak jste se dočkali. Vše výše popsané je skvělé, ale je to stále pouhý politický marketing. Chleba levnější nebude, ten může zlevnit jen praktická politika.
Prahu je potřeba rozinvestovat, říká Jan Hušbauer, kandidát na primátora za ANO. Praha podle něj nevyužívá svůj potenciál. Současná vládní koalice na magistrátu podle jeho názoru nedokáže správně zaměřit tok peněz. Jízdné v MHD by nezvyšoval, naopak by si posvítil na dění v dopravním podniku. Modrá parkovací zóna by přes den byla pro Prahu kromě centra jen jedna. Jeho velkým snem je výstavba národního sportovního stadionu. Velké téma je podle něj bezpečnost v hlavním městě, posílil by městskou policii a vyhnal žebráky a opilce.
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Politika
Prahu je potřeba rozinvestovat, říká Jan Hušbauer, kandidát na primátora za ANO. Praha podle něj nevyužívá svůj potenciál. Současná vládní koalice na magistrátu podle jeho názoru nedokáže správně zaměřit tok peněz. Jízdné v MHD by nezvyšoval, naopak by si posvítil na dění v dopravním podniku. Modrá parkovací zóna by přes den byla pro Prahu kromě centra jen jedna. Jeho velkým snem je výstavba národního sportovního stadionu. Velké téma je podle něj bezpečnost v hlavním městě, posílil by městskou policii a vyhnal žebráky a opilce.
Máte nový program? A mohl bych ho vidět?
Příznivci liberálních stran se často smějí voličům Andreje Babiše, že si je získal koblihami zdarma. Ale co jsou ony koblihy? Nechte koblihy být, oni za nic nemůžou! Pečivo je však součástí velmi efektivního politického marketingu. Miliardář se staví do role ochránce chudých, aniž by současný nerovný systém plánoval narovnat, spíš naopak, a ještě na tom jeho oligopolní firmy vydělají. No není to geniální?
Ale zpět ke Grolichovi. V diskusích pod jeho posty se často objevují komentáře typu „já snad budu poprvé volit lidovce“. Přestože proti hejtmanovi vlastně nic nemám, musím kontrovat; jde o princip. To vám opravdu stačí tak málo? Někdo vám zazpívá a zahraje a vy už vypisujete bianco šek?
Aby mě lidovci přesvědčili, že jsou skutečně „noví“, nesmí zůstat jen u marketingu. Nový musí být i jejich program. Další středové přešlapování na místě ve vtipném a virálním obalu? Ne, díky.
Praha by měla každý rok získat nejméně pět set nových městských bytů a v příštím volebním období jich postavit dva až tři tisíce. Kandidát Prahy sobě na primátora Adam Scheinherr chce kvůli tomu kompletně restrukturalizovat Pražskou developerskou společnost. Filharmonii by jí vzal a vrátil ji k jedinému hlavnímu úkolu – přípravě městského bydlení. Rozhovor s Adamem Scheinherrem je druhý v sérii debat s lídry nejvýznamnějších stran kandidujících na pražský magistrát. V pátek jsme přinesli rozhovor s Terezou Nislerovou, lídryní Pirátů, zítra budeme pokračovat rozhovorem s Petrem Hlaváčkem, který v Praze vede Starosty.
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Reality
Praha by měla každý rok získat nejméně pět set nových městských bytů a v příštím volebním období jich postavit dva až tři tisíce. Kandidát Prahy sobě na primátora Adam Scheinherr chce kvůli tomu kompletně restrukturalizovat Pražskou developerskou společnost. Filharmonii by jí vzal a vrátil ji k jedinému hlavnímu úkolu – přípravě městského bydlení. Rozhovor s Adamem Scheinherrem je druhý v sérii debat s lídry nejvýznamnějších stran kandidujících na pražský magistrát. V pátek jsme přinesli rozhovor s Terezou Nislerovou, lídryní Pirátů, zítra budeme pokračovat rozhovorem s Petrem Hlaváčkem, který v Praze vede Starosty.
Politický marketing není důkazem, že homofobní názory jen chvatně nenacpali pod postel, aby je návštěva neviděla. Také není moc vidět, že by pochopili, že dnešní doba potřebuje novou ekonomickou politiku, která se zaměří na odstraňování nerovností a chudoby. Ostatně právě lidovci se velkou měrou zasloužili o superdávku. K tomu ještě v minulém volebním období se jejich lídr prezentoval stereotypní až rasistickou kampaní o zneužívání dávek. Dříve bývali lidovci virální maximálně díky teoriím, zda pes umřel, nebo chcípl.
Zkrátka dokud lidovci nezdaní tiché víno, neuvěřím, že se změnili. Bez toho klidně může předseda zpívat a hrát od rána do večera. Jednoduše řečeno: Týtý tytý tý, hejtmane, politický marketing ti stačit nebude! Bez slušného programu skončíš ve Vltavě.
Další komentáře Karla Pučelíka
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Nebudu se nikdy vymlouvat na to, že něco nejde. „Nemůžu se vymlouvat na zákon o zadávání veřejných zakázek. Myslím, že to se neočekává od budoucího primátora. Předpokládám, že tyto věci zajistím bez ohledu na to, jak je těžké je zajistit,“ říká Tomáš Portlík, kandidát na primátora za Spolu. „Nechci si dovolit, aby mi investiční odbor ‚zbastlí‘ výběrové řízení, jako byla EUSPA, kdy se firmy budou hádat tak dlouho, až se vesmírná agentura rozhodne k ostudě Prahy, že si vybere sídlo v jiném městě. Tohle si Praha nemůže dovolit,“ říká. Rozhovor s Tomášem Portlíkem je dalším dílem série rozhovorů s kandidáty na pražského primátora, zítra přineseme názory Jana Hušbauera z ANO.
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O nutnosti bytové výstavby v Praze jsem mluvil mnohem dřív, než se ostatní probrali, říká Petr Hlaváček, radní Prahy a kandidát na primátora za STAN. Metropolitní plán, na jehož přípravě se významně podílel, má být jedním z nástrojů. První, s kým bude po volbách jednat, je Tomáš Portlík ze Spolu. Roční jízdné v MHD by výrazně zvýšil a nebojí se to říct pár dní před volbami. Rozhovor s Petrem Hlaváčkem je součástí seriálu rozhovorů Newstreamu s lídry klíčových politických stran, které aspirují na vedení hlavního města. Hlaváček si umí představit budoucí koalici města s Adamem Scheinherrem, lídrem Praha sobě. Nicméně, je to osobní. Zítra přineseme rozhovor s Tomášem Portlíkem.
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