Vyženu z ulic žebráky a opilce, Prahu rozinvestuju, říká Jan Hušbauer z ANO
Prahu je potřeba rozinvestovat, říká Jan Hušbauer, kandidát na primátora za ANO. Praha podle něj nevyužívá svůj potenciál. Současná vládní koalice na magistrátu podle jeho názoru nedokáže správně zaměřit tok peněz. Jízdné v MHD by nezvyšoval, naopak by si posvítil na dění v dopravním podniku. Modrá parkovací zóna by přes den byla pro Prahu kromě centra jen jedna. Jeho velkým snem je výstavba národního sportovního stadionu. Velké téma je podle něj bezpečnost v hlavním městě, posílil by městskou policii a vyhnal žebráky a opilce.
Uvádíte, že by Praha měla více investovat ze svých zásob ve výši zhruba dvou set miliard korun. Tím se z vás stal nepřítel ostatních politických stran, které nyní mluví o tom, že chcete rozházet peníze připravené na budoucí velké investice…
Ono jim nic jiného ani nezbývá. Stav účtu Prahy je vizitkou jejich neschopnosti stavět. Nechci rozházet peníze Prahy. Ani neříkám, že všechny peníze jsou volné. Říkám, že Praha nevyužila investiční potenciál. Neinvestovala do lepší kvality života Pražanů. Koalice ODS, STAN a Pirátů si v posledním období naplánovala investice ve výši asi 48 miliard korun ročně. A byla schopná proinvestovat jenom polovinu této částky. Politická konkurence teď říká, že peníze jsou připravené na velké infrastrukturní stavby, jako je městský okruh nebo metro D. Jenže tyto peníze se budou rozpouštět postupně. Městský okruh se nezačne stavět dřív než v roce 2029 a mezitím je potřeba stavět byty, školy, parkoviště, domovy pro seniory…
Prahu trápí nedostupné bydlení a nedostatečné kapacity ve středoškolském vzdělávání. Je potřeba investovat do bezpečnosti a do obnovy sídlišť. Na sídliště se zapomíná. Přitom na nich žije téměř polovina Prahy. A obyvatelé sídlišť nejsou občany druhé kategorie. Jsou ale i další oblasti, na které se kašlalo a do kterých je potřeba investovat. Například podpora sportu a revitalizace sportovišť.
Proto říkám: Není to našetřeno, je to nepostaveno. Když Praha pojede s investicemi tímto netempem, nebude mít v roce 2030 na účtech dvě stě miliard korun, ale tři sta miliard. Vedení města za posledních osm let neinvestovalo, jak mělo. Je potřeba investice rozhýbat. A myslí si to i 70 procent Pražanů, proto je potřeba koalici vyměnit.
Nebudu se nikdy vymlouvat na to, že něco nejde. „Nemůžu se vymlouvat na zákon o zadávání veřejných zakázek. Myslím, že to se neočekává od budoucího primátora. Předpokládám, že tyto věci zajistím bez ohledu na to, jak je těžké je zajistit,“ říká Tomáš Portlík, kandidát na primátora za Spolu. „Nechci si dovolit, aby mi investiční odbor ‚zbastlí‘ výběrové řízení, jako byla EUSPA, kdy se firmy budou hádat tak dlouho, až se vesmírná agentura rozhodne k ostudě Prahy, že si vybere sídlo v jiném městě. Tohle si Praha nemůže dovolit,“ říká. Rozhovor s Tomášem Portlíkem je dalším dílem série rozhovorů s kandidáty na pražského primátora, zítra přineseme názory Jana Hušbauera z ANO.
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Nebudu se nikdy vymlouvat na to, že něco nejde. „Nemůžu se vymlouvat na zákon o zadávání veřejných zakázek. Myslím, že to se neočekává od budoucího primátora. Předpokládám, že tyto věci zajistím bez ohledu na to, jak je těžké je zajistit,“ říká Tomáš Portlík, kandidát na primátora za Spolu. „Nechci si dovolit, aby mi investiční odbor ‚zbastlí‘ výběrové řízení, jako byla EUSPA, kdy se firmy budou hádat tak dlouho, až se vesmírná agentura rozhodne k ostudě Prahy, že si vybere sídlo v jiném městě. Tohle si Praha nemůže dovolit,“ říká. Rozhovor s Tomášem Portlíkem je dalším dílem série rozhovorů s kandidáty na pražského primátora, zítra přineseme názory Jana Hušbauera z ANO.
Byty ze šuplíků na staveniště
Jednou z oblastí, kterou jste zmínil, je bydlení. Jaký je recept ANO na zlepšení dostupnosti bydlení v Praze?
Praha nemůže hledat jeden dokonalý model dostupného bydlení. Za prvé je potřeba se podívat na Pražskou developerskou společnost. Za šest let její existence nás Pražany stála zhruba čtyři sta milionů korun. Kdyby PDS byla privátní společností, tak by už dávno zkrachovala. Za celou tu dobu nepostavila ani jeden byt. Po šesti letech má stavební povolení na 22 bytů, což je obrovská ostuda. Praha peníze na účtu má, aby mohla stavět. Já chci do dvou let dostat projekty ze šuplíku na staveniště.
Je samozřejmě potřeba využít městské pozemky, kterými Praha disponuje. To bychom chtěli řešit také s privátním sektorem vypisováním soutěží. Kdo na našich pozemcích postaví nejvíc bytů, které předá Praze, soutěž vyhraje. Důležitým tématem je také oprava městského bytového fondu. Praha včetně městských částí má zhruba tři tisíce neopravených bytů, na které je potřeba se zaměřit. Peníze máme, opravy musí začít okamžitě.
Další důležitou oblastí je důsledné a efektivní využití plánovacích smluv při spolupráci s privátním sektorem. Developerům nemůžeme házet klacky pod nohy. Je ale třeba s nimi tvrdě vyjednávat tak, aby v území nevznikaly pouze byty bez občanské vybavenosti. Musí tu být veřejná prostranství, zeleň, školy, doktoři, obchody. Jinde mohou být součástí kontribucí byty, které developer odevzdá městu. Je třeba to nastavovat podle potřeb konkrétní části města, kde bytové komplexy vznikají.
Takže nehledejme jeden dokonalý model, ale využijme všechno, co funguje. Naše vláda připravila hned po volbách novelu stavebního zákona, která by měla současné povolovací peklo rozseknout. Buďme proto připraveni a konečně ty byty dostaňme z vizualizací do reality. Ta se počítá, ne líbivé obrázky.
O nutnosti bytové výstavby v Praze jsem mluvil mnohem dřív, než se ostatní probrali, říká Petr Hlaváček, radní Prahy a kandidát na primátora za STAN. Metropolitní plán, na jehož přípravě se významně podílel, má být jedním z nástrojů. První, s kým bude po volbách jednat, je Tomáš Portlík ze Spolu. Roční jízdné v MHD by výrazně zvýšil a nebojí se to říct pár dní před volbami.
Rozhovor s Petrem Hlaváčkem je součástí seriálu rozhovorů Newstreamu s lídry klíčových politických stran, které aspirují na vedení hlavního města. Hlaváček si umí představit budoucí koalici města s Adamem Scheinherrem, lídrem Praha sobě. Nicméně, je to osobní. Zítra přineseme rozhovor s Tomášem Portlíkem.
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O nutnosti bytové výstavby v Praze jsem mluvil mnohem dřív, než se ostatní probrali, říká Petr Hlaváček, radní Prahy a kandidát na primátora za STAN. Metropolitní plán, na jehož přípravě se významně podílel, má být jedním z nástrojů. První, s kým bude po volbách jednat, je Tomáš Portlík ze Spolu. Roční jízdné v MHD by výrazně zvýšil a nebojí se to říct pár dní před volbami. Rozhovor s Petrem Hlaváčkem je součástí seriálu rozhovorů Newstreamu s lídry klíčových politických stran, které aspirují na vedení hlavního města. Hlaváček si umí představit budoucí koalici města s Adamem Scheinherrem, lídrem Praha sobě. Nicméně, je to osobní. Zítra přineseme rozhovor s Tomášem Portlíkem.
Kolik bytů by mělo vlastnit hlavní město?
V Praze nyní chybí víc než sto tisíc bytů. To je nahromaděný deficit z minulých let. Strašné číslo, na které je potřeba se zaměřit. Praha by měla mít ambici, aby se tu postavilo minimálně deset tisíc bytů ročně, privátní sektor a město dohromady. Nebudeme si malovat, že Praha na tom bude jako Vídeň, která má tolik městských bytů, že dokáže silně ovlivňovat trh s bydlením. To ale rozhodně není důvod rezignovat na řešení nedostupného bydlení a na městskou výstavbu.
„Město přece není spořitelna“
Programově se shodujete s ostatními politickými stranami, nicméně s vámi nikdo nechce jít do koalice. V čem je zádrhel?
Myslím, že ve skutečnosti nechtějí opravdovou změnu. ANO je jediná z velkých stran, která se tu v posledních osmi letech na tom marasmu a stagnaci nepodílela. Asi STAN, Pirátům a Praze Sobě ten zatuchlý rybník vyhovuje. A tak místo toho, aby řešili Prahu jako takovou a její problémy, třeba tvrdí, že vláda dává málo peněz na obranu nebo podobné nesmysly. Všichni přitom vědí, že celostátní politika se liší od té komunální. Komunální politika je o lidech, o rozbitých chodnících, o ucpané dopravě, o vnitroblocích na sídlištích.
V pražské politice by nám všem mělo jít o to najít mezi sebou průsečík a neřešit ideologické spory, jak se to posledních osm let děje na magistrátu. Na Praze 4 jsem osm let ve vedení spolu s ODS a TOP 09. Máme jasně nastavené priority a funguje to.
ANO postavilo předvolební kampaň na kritice současného vedení města. Není to krátkozraká strategie, kdy ztratíte koaliční potenciál?
Budu vám lehce oponovat. Nepostavili jsme kampaň na kritice. Postavili jsme ji na tom, co chceme přinést Pražanům. Chceme řešit jejich každodenní problémy. Chceme zprůjezdnit Prahu, chceme, aby lidé měli kde zaparkovat, aby děti měly kam chodit do školy, aby lidé měli kde sportovat a kde bydlet. Chceme obnovovat sídliště, na která se dlouho zapomínalo. A upozorňujeme na to, že Praha to nedělala, a přitom mohla. Proto ta kritika, že Praha má na účtech přes 200 miliard korun, které nepracují pro Pražany. Město přece není spořitelna.
Upozorňujeme i na fakt, že jsem z hnutí, které má premiéra a důležité ministry v zádech. Je tady přímá linka mezi vládou a Prahou, která by měla fungovat. Zdeněk Hřib řešil jen své ego a házel vládě klacky pod nohy. Za tři roky, kdy byl půdorys pražské koalice a vlády stejný, jej vůbec nevyužil. Já jej naopak hodlám využít ve prospěch Pražanů. Lidé v Praze jsou nespokojení. Sedmdesát procent Pražanů by chtělo změnu. Jenomže už se nám tu rýsuje koalice Pirátů, STAN a Prahy Sobě, jejíž součástí jsou i zelení extremisté. Ani nepočkali na výsledek voleb, tak moc jim jde o koryta. Ale tahle koalice už tu byla před čtyřmi lety a Prahu nikam neposunula.
Řešení nedostupnosti bydlení jsme si vzali jako naše hlavní téma, říká Tereza Nislerová, kandidátka na primátorku za Piráty. Jedním z jejich hlavních receptů je například vznik takzvaných akceleračních zón navázaných na prodloužení linek metra, v nichž by se měla bytová výstavba legislativně zrychlit. Piráti chtějí budovat městský bytový fond, který by Praha pronajímala potřebným. Modré zóny by Piráti zachovali, roční kupon na MHD by podle nich měl zdražit. S ANO by podle Nislerové do koalice na magistrátu nikdy nešli. Rozhovor s Terezou Nislerovou je první ze série předvolebních rozhovorů s pražskými lídry favorizovaných stran, které v příštích dnech Newstream přinese.
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Politika
Řešení nedostupnosti bydlení jsme si vzali jako naše hlavní téma, říká Tereza Nislerová, kandidátka na primátorku za Piráty. Jedním z jejich hlavních receptů je například vznik takzvaných akceleračních zón navázaných na prodloužení linek metra, v nichž by se měla bytová výstavba legislativně zrychlit. Piráti chtějí budovat městský bytový fond, který by Praha pronajímala potřebným. Modré zóny by Piráti zachovali, roční kupon na MHD by podle nich měl zdražit. S ANO by podle Nislerové do koalice na magistrátu nikdy nešli. Rozhovor s Terezou Nislerovou je první ze série předvolebních rozhovorů s pražskými lídry favorizovaných stran, které v příštích dnech Newstream přinese.
Podle předvolebních průzkumů byste mohli v Praze vyhrát. Dokázali byste se s někým domluvit na vládní koalici?
Chci získat co nejsilnější mandát, abych byl tím, kdo bude vyjednávat novou koalici. Věřím, že se ostatní konečně zamyslí nad tím, co je důležité pro Prahu a Pražany. Že budou hledat funkční řešení bez ideologických sporů, abychom byli schopni posunout Prahu tam, kam si zaslouží.
Zmínil jste zprůjezdnění Prahy. Co to znamená?
První věc, kterou udělám, a za poslední čtyři roky jsme ji zmiňovali mnohokrát, je zřízení koordinátora dopravních staveb. Na to naváže roční plán uzavírek, který si bude moci každý stáhnout do mobilu. Není možné, abychom uzavřeli hlavní tepnu, jako byla třeba Plzeňská, a k tomu i objízdné trasy. Dále chceme soutěžit velké stavby nejen na cenu, ale i na čas, aby se na stavbách pracovalo od šesti ráno do deseti večer. Chceme také dostavět městský okruh. V příštím volebním období už opravdu musíme kopnout do země a já dohlédnu na to, aby se tentokrát harmonogram dodržel. K tomu chceme připravit další projekty, jako jsou P+R parkoviště kolem Prahy, a navázat na stavby státu potřebnou infrastrukturou. Samozřejmě podporujeme stavbu linky metra D, ale už bez zpožďování. Každá stavba musí dostat harmonogram, rozpočet a odpovědnou osobu.
Co se týká MHD v Praze, někteří politici by chtěli zvýšit roční jízdné. Co vy?
Pro nás je důležité se nejdříve podívat na Dopravní podnik a jeho hospodaření. Všichni víme, kolik kauz v souvislosti s touto společností bylo. Kauzu Dozimetr hnutí STAN aktuálně řeší soud. Nyní nepřemýšlíme o zdražení jízdného pro pražské rezidenty.
Jak se díváte na další horké téma pro Pražany, parkování, cena parkovacích zón či jejich spojování?
Zdražením parkovacích zón nepostavíte v Praze jediné nové parkovací místo. Máme na to řešení. Na sídlištích postavíme jednoduchá lehká etážová stání. Zapomeňme na milion a víc za jedno parkovací místo, jako to dělají Piráti. Tady půjde o levné typové stavby, které jde postavit rychle a efektivně. Když to umí třeba v Pardubicích, musíme to dokázat taky. Také bychom rádi zreformovali parkování v modrých zónách. Chtěli bychom jednu zónu napříč městskými částmi, kromě historického centra. To si zaslouží samostatný systém. Ale chceme, aby někdo, kdo bydlí třeba na Praze 2, mohl zaparkovat i na Praze 6, a to v denních hodinách. Přes noc by mohli parkovat jen rezidenti.
Praha by měla každý rok získat nejméně pět set nových městských bytů a v příštím volebním období jich postavit dva až tři tisíce. Kandidát Prahy sobě na primátora Adam Scheinherr chce kvůli tomu kompletně restrukturalizovat Pražskou developerskou společnost. Filharmonii by jí vzal a vrátil ji k jedinému hlavnímu úkolu – přípravě městského bydlení. Rozhovor s Adamem Scheinherrem je druhý v sérii debat s lídry nejvýznamnějších stran kandidujících na pražský magistrát. V pátek jsme přinesli rozhovor s Terezou Nislerovou, lídryní Pirátů, zítra budeme pokračovat rozhovorem s Petrem Hlaváčkem, který v Praze vede Starosty.
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Praha by měla každý rok získat nejméně pět set nových městských bytů a v příštím volebním období jich postavit dva až tři tisíce. Kandidát Prahy sobě na primátora Adam Scheinherr chce kvůli tomu kompletně restrukturalizovat Pražskou developerskou společnost. Filharmonii by jí vzal a vrátil ji k jedinému hlavnímu úkolu – přípravě městského bydlení. Rozhovor s Adamem Scheinherrem je druhý v sérii debat s lídry nejvýznamnějších stran kandidujících na pražský magistrát. V pátek jsme přinesli rozhovor s Terezou Nislerovou, lídryní Pirátů, zítra budeme pokračovat rozhovorem s Petrem Hlaváčkem, který v Praze vede Starosty.
Praha zaspala ve školství
V Praze je velký problém kapacita středních škol, gymnázií. Zřizovatelem jsou městské části a Praha. Budete stavět školy?
Mrzí mě, že Praha zaspala ve středoškolském vzdělávání. Nevyužila potenciál. STAN měl v minulém období radního pro školství, zároveň i středočeskou hejtmanku a ministra školství. A nebyli schopní na tomto půdorysu udělat nic. Až třetinu kapacit pražských středních škol přitom obsazují děti ze středních Čech a my musíme usilovat o dohodu se Středočeským krajem. Například takovou, že by kraj za místa v pražských školách, která obsadí děti ze Středočeského kraje, platil a šlo by to i opačným směrem. Hlavně ale musíme kapacity zvýšit, začít stavět připravené projekty, oslovit státní instituce, zda nemají volné budovy, spolupracovat s městskými částmi. Podporuji i myšlenku středoškolského kampusu na hranicích Prahy, který by vznikl jako společná investice Prahy, Středočeského kraje a státu.
Vaše důležité téma, které na rozdíl od ostatních stran zmiňujete, je výstavba nových sportovišť. Proč?
Na sport se zapomínalo. Pocházím ze sportovního prostředí a je to moje srdeční záležitost. Poslední čtyři roky jsem v magistrátním výboru pro sport, kde jsem se snažil prosadit navýšení prostředků. Marně. Peníze musíme přidat na provoz jednotlivých klubů, ale hlavně na opravy stávajících sportovišť a investice do nových. Podle analýzy a prognózy veřejné vybavenosti od IPR Praha má hlavní město 475 sportovních areálů. Aby byla do roku 2050 zachována dnešní úroveň dostupnosti, bude potřeba dalších 104 areálů, z toho tři s plaveckým bazénem. Přibližně patnáct procent Pražanů nemá neškolní sportovní areál v docházkové vzdálenosti. Mezi lokality s výrazným deficitem patří například Černý Most, Spořilov, sídliště Ďáblice, východní Modřany, západní část Jižního Města nebo Prosek.
Musíme rozvíjet velkou sportovní infrastrukturu i dostupná sportoviště v jednotlivých čtvrtích. Praha na to má prostředky, ale neplní plán. Zejména na sídlištích je problém naplňovat program výstavby sportovních hal. Chtěli bychom navázat na projekt v Přípotoční ulici u sportovního gymnázia, kde se má stavět první montovaná hala. Mohl by to být pilot. A když se osvědčí, pojďme do toho. Děti dnes nemají kde hrát, kluby se rvou s veřejností o školní tělocvičny. Každopádně chceme zřídit fond na obnovu a výstavbu sportovišť a do něj okamžitě nalít miliardu navíc.
Tématem, které údajně rozhodne výsledek voleb v Praze, je nedostupné bydlení. Přinášíme přehled řešení jednotlivých politických stran. Důležitou otázkou pro volby v Praze také bude, nakolik vlastně pražské voliče nedostatek nového bydlení zajímá.
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Tématem, které údajně rozhodne výsledek voleb v Praze, je nedostupné bydlení. Přinášíme přehled řešení jednotlivých politických stran. Důležitou otázkou pro volby v Praze také bude, nakolik vlastně pražské voliče nedostatek nového bydlení zajímá.
Co je pro Prahu v příštích čtyřech letech nejdůležitější, na co byste se jako potenciální primátor zaměřil?
Chtěl bych, aby Praha byla bezpečná a čistá. Dnes je subjektivní pocit bezpečí horší a horší. V Praze vnímám problém, že je tu spousta lidí bez domova, spousta žebráků. Lidé mě na to dennodenně upozorňují v ulicích. Trápí je opilci i nezvládnutý problém migrace z Východu. Lidé řeší, co se jim děje pod balkony, i když to politici často ignorují.
Receptem má být například posílení městské policie?
Počet strážníků se v Praze řeší dlouhodobě. Každý slibuje, že by se jejich počet měl navyšovat, ale nikdo pro to nic neudělal. Meziročně nám loni ubylo 34 strážníků. Musíme přijít s motivačním systémem, aby se jejich počet zvýšil, například jim nabídnout dostupné bydlení. Je potřeba také strážníky více motivovat k dohledu nad veřejným pořádkem, ne k vybírání pokut. Praha by také měla přinést legislativní opatření, aby bylo možné zakázat žebrání. Rádi bychom zakázali prodej alkoholu ve večerkách po desáté hodině večer. Nyní se z parků stávají noclehárny, z laviček nalejvárny. Chtěli bychom přijít s přísnějšími opatřeními, například: kdo dělá nepořádek, ať si ho uklidí. Tedy veřejně prospěšné práce. Nebo zákaz vstupu na konkrétní místo.
Jaká je vaše první priorita pro Prahu?
Aby Praha byla průjezdná, aby tady skončilo pirátské dopravní peklo. Kdybych měl říct jeden konkrétní projekt a odpovídal jako Honza Hušbauer, soukromá osoba, mou srdeční záležitostí je, aby Praha, a vlastně celý český národ, měla velký národní sportovní stadion. Když se mě zeptáte jako politika, řeknu, že by Praha měla být odvážnější a myslet na inovační prostředí. Je velká ostuda, že je Praha co do inovačního prostředí jednou z nejhorších v Evropě. Předstihlo nás i Brno. Hlavní město by mělo mít svůj inovační hub, který propojí univerzity, vědce a soukromý sektor. Totálně zpackaná příležitost. Pražský inovační institut pod vedením Pirátů je další ukázkou jejich neschopnosti cokoliv užitečného prosadit a správně řídit.
S kým si nejlépe umíte představit budoucí koalici na magistrátu?
Budu vyjednávat s kýmkoliv, kdo se mnou bude chtít naplňovat priority, se kterými přicházíme. Počkám, až nám voliči rozdají karty. Usiluji ale o co nejsilnější mandát, aby v Praze nastala změna. A ta změna nenastane, pokud strany, které tady jsou osm let, budou zase vyjednávat jenom spolu. Chci tak silný mandát, abych mohl přinést změnu sedmdesáti procentům Pražanů, kteří si ji přejí. Vím, že nebudu spolupracovat s Piráty, kteří spolupráci s námi na magistrátní úrovni vyloučili. Jsme otevření jednat s těmi, kteří s námi budou chtít změnu pro Prahu, budovat velké dopravní stavby podle harmonogramu, stavět byty, školy, parkoviště, domovy pro seniory, obnovovat sídliště a udělat Prahu zase bezpečnou a čistou.
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Nové tváře, výrazné barvy a starý slib. Tentokrát už Praha opravdu pojede. Kampaň před komunálními volbami nabízí tempo, pracovitost i starostovské řemeslo. Za podobnými hesly se ale skrývají různé strategie i jeden zásadní rozpor. Změnu slibují také strany, které metropoli samy řídí. Expert na komunikaci Jan Vrobel z agentury Konektor rozebírá, komu funguje značka, komu chybí sdělení a kdo si vystačí s provokací.