Dalibor Martínek: Babiš táhl na Senát. Sfoukli ho lidovci a Starostové
Ještě zdaleka nebyly sečtené všechny hlasy v senátních volbách, výsledek už se však vyrýsoval. Zpočátku to vypadalo na velký nástup Babiše do Senátu. On sám tento cíl avizoval, chtěl tam zvětšit svůj podíl i vliv. První výsledky vypadaly pro ANO nadějně, jeho kandidáti se přetahovali o vedení ve spoustě okrsků. S tím, jak pokračovalo sčítání, se však začal rýsovat úplně jiný obrázek. Jasným vítězem senátních voleb se stali lidovci a Starostové. Lidovci ovládli v různých koalicích prakticky všechny moravské okrsky. Podobně řádili v Čechách Starostové.
Jasným vítězem senátních volem se stali lidovci a Starostové. Lidovci ovládli v různých koalicích prakticky všechny moravské okrsky. Podobně řádili v Čechách Starostové.
Do Senátu se už v prvním kole dostalo hned několik kandidátů. Šéf lidovců Jan Grolich na Vyškovsku doslova smetl Babišovu sestřičku Petru Absolonovou a je v Senátu. V Rychnově nad Kněžnou si podobně drtivě vede Jan Grulich nominovaný TOP 09. Z prvního kola jde do Senátu i trutnovský Jan Sobotka za STAN a velmi blízko podobnému výsledku byl Zbyněk Linhart z Děčína, také za Starosty. Na Strakonicku se povedl první úlovek Martinu Kubovi, jeho prvním senátorem bude lékař Tomáš Fiala, dříve vystupující za ODS.
Liberálové mají ve zvyku kritizovat nebo se vysmívat svým názorovým oponentům, že snadno sedají na lep politickému marketingu. Nehrozí jim však, že udělají stejnou chybu? Jen v tomto případě nejde o koblihy, ale o vtipná videa a chytlavé popěvky.
Karel Pučelík: Ty, hejtmane! Jen politický marketing ti stačit nebude
Názory
Liberálové mají ve zvyku kritizovat nebo se vysmívat svým názorovým oponentům, že snadno sedají na lep politickému marketingu. Nehrozí jim však, že udělají stejnou chybu? Jen v tomto případě nejde o koblihy, ale o vtipná videa a chytlavé popěvky.
Sčítání hlasů se vleklo mnoho hodin po soumraku, hlavně ve velkých městech. Po sečtení třinácti procent hlasů ukazovala počítadla v Praze 1 spisovateli a historikovi Jiřímu Padevětovi, kandidujícímu za STAN, přes 52 procent. Mohl by být šestým přímým postupujícím.
Ve druhém kole všichni proti Babišovi
Celkem půjde do druhého kola patrně šest zástupců Starostů z prvního místa. U Davida Smoljaka na Praze 9 visí největší otazník. V době psaní tohoto článku sice držel pěkných 45 procent, ale při sečtení necelých třiceti procent hlasů. Komisaři budou leckde počítat hlasy celou noc. Data nicméně jasně ukazují, že si Babiš bude muset na ovládnutí Senátu počkat. Jestli se ho vůbec někdy dočká.
Babiš nakonec ukořistil hubená vítězství svých kandidátů pouze ve dvou okrscích, za Českou Lípu si to rozdá Babišova Jitka Volfová s protřelým hejtmanem kraje Martinem Půtou. V Karviné to bude mít po vítězství s třiatřiceti procenty ještě těžké Lenka Brzyszkowská.
Babišovi kandidáti získali poměrně dost postupů z druhého místa, ale jak avizují představitelé stran vítězných kandidátů, nejčastěji od Starostů či od lidovců, tak se ve druhém kole proti ANO navzájem podpoří. Babišovi se může velmi lehce stát, že své postupující z druhého místa do Senátu neprotlačí. Takhle si nástup do horní komory Parlamentu jistě nepředstavoval.
Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka
Držet si miliardy korun na účtu s argumentem, že jsou určené na budoucí velké investice, je nesmysl, říká Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland. Praha má na účtech asi dvě stě miliard korun, šetří si je podle zástupců některých stran na velké stavby. Podle Bartoně je však mnohem účelnější peníze na investice postupně rozpouštět a půjčovat si, ne šetřit. Je lepší mít hypotéku a bydlet, než kupovat byt v sedmdesáti za hotové, přirovnává.
Město nemá držet stovky miliard na účtech, to jsou mrtvé peníze, říká ekonom Bartoň
Politika
Držet si miliardy korun na účtu s argumentem, že jsou určené na budoucí velké investice, je nesmysl, říká Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland. Praha má na účtech asi dvě stě miliard korun, šetří si je podle zástupců některých stran na velké stavby. Podle Bartoně je však mnohem účelnější peníze na investice postupně rozpouštět a půjčovat si, ne šetřit. Je lepší mít hypotéku a bydlet, než kupovat byt v sedmdesáti za hotové, přirovnává.