Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika TABULKA: Jak dopadly letošní senátní volby? Tady je přehled

TABULKA: Jak dopadly letošní senátní volby? Tady je přehled

Senát ČR
Senát ČR, s laskavým svolením
duk, ČTK
Sledovat newstream.cz na Googlu

Celkem 22 nových či staronových senátorů a senátorek si dnes Češi zvolili ve druhém kole voleb do horní komory parlamentu. V ní doplní pětici zvolenou již v prvním kole letošních voleb před týdnem. Tady je přehled, jak finálové souboje dvojic v každém z volebních obvodů dopadly, doplněný o vítěze prvního kola.

Senátní volby po šesti letech opět vyhráli Starostové a nezávislí spolu se Starosty pro Liberecký kraj. Do horní parlamentní komory prošlo podle serveru Českého statistického úřadu volby.cz deset ze 14 jejich kandidátů, z toho dva už v prvním kole.

K vítězům se může řadit rovněž ODS, která získala sedm senátorů, přičemž pět křesel obhajovala. Naopak vládní hnutí ANO o jednoho senátora přišlo, když ze 13 jeho finalistů neuspěl ani jeden.

KDU-ČSL obhájila všechny tři mandáty, podobně TOP 09 oba dva. Naopak Piráti o přímé zastoupení v Senátu přišli, neboť žádný z jimi nominovaných adeptů se do horní parlamentní komory nedostal.

Voliči svými hlasy zároveň rozhodli o rozložení sil v horní parlamentní komoře – šanci, že by vládní koalice získala většinu i v Senátu, ale promarnili kandidáti ANO a SPD už v úvodním kole.

Výsledky 2. kola senátních voleb a senátoři a senátorky zvolení již v kole prvním:

č. 3 – Cheb

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Miroslav Plevný (za STAN) 13 864 71,35
2. Sandra Tsoukernik (za ANO) 5 558 28,64

č. 6 – Louny

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Ivo Trešl (za STAN) 15 033 66,21
2. Jaroslav Mikoláš (za ANO) 7 670 33,78

č. 9 – Plzeň-město

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Karel Řehka (za STAN) 15 998 59,37
2. Lucie Kantorová (ANO) 10 944 40,62

č. 12 – Strakonice*

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Tomáš Fiala (Naše Česko) 26 643 55,41

č. 15 – Pelhřimov

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Ladislav Med (ODS) 15 383 61,84
2. Michal Kozár (ANO) 9 490 38,15

č. 18 – Příbram

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Petr Štěpánek (STAN) 19 020 74,25
2. Barbora Daňková (ANO) 6 593 25,74

č. 21 – Praha 5

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Václav Láska (SEN 21) 12 205 53,21
2. Radko Sáblík (ODS) 10 730 46,78

č. 24 – Praha 9

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. David Smoljak (za KDUZelSTANPiTop) 13 951 78,96
2. Dagmar Pecková (za ODS) 3 716 21,03

č. 27 – Praha 1

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Jiří Padevět (STAN) 13 207 66,65
2. Jan Čižinský (Praha Sobě) 6 608 33,34

č. 30 – Kladno

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Petr Paták (ODS) 11 247 51,66
2. Adéla Sucharda Šípová (za Zelené/STAN/Piráti/TOP 09/SEN) 10 524 48,33

č. 33 – Děčín*

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Zbyněk Linhart (za STAN+SLK) 17 850 52,22

č. 36 – Česká Lípa

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Martin Půta (SLK) 14 287 55,75
2. Jitka Volfová (ANO) 11 339 44,24

č. 39 – Trutnov*

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Jan Sobotka (za STAN) 23 174 58,42

č. 42 – Kolín

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Michael Kašpar (STAN) 18 899 73,24
2. Andrea Brzobohatá (ANO) 6 905 26,75

č. 45 – Hradec Králové

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Zuzana Petrofová Ceralová (za ODS) 15 022 60,15
2. Martin Dvořák (STAN) 9 951 39,84

č. 48 – Rychnov nad Kněžnou*

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Jan Grulich (TOP 09) 28 492 62,19

č. 51 – Žďár nad Sázavou

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Josef Klement (KDU-ČSL)  11 613 54,08
2. Michal Šmarda (za SOM+Volt+HR) 9 858 45,91

č. 54 – Znojmo

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Tomáš Třetina (TOP 09) 12 422 63,67
2. Jiří Kyněra (za ANO) 7 086 36,32

č. 57 – Vyškov*

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Jan Grolich (KDU-ČSL) 37 071 63,34

č. 60 – Brno-město

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Zdeněk Papoušek (za KDU/ODS/Piráty/TOP 09/FBr) 12 051 65,78
2. Karel Zitterbart (za STAN) 6 268 34,21

č. 63 – Přerov

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Jakub Navařík (ODS) 13 451 56,91
2. Petr Vrána (ANO) 10 181 43,08

č. 66 – Litovel

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Marek Ošťádal (24/7) 13 201 65,42
2. Martin Škurek (ANO) 6 975 34,57

č. 69 – Frýdek-Místek

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Petr Korč (NMFM) 11 321 52,09
2. Helena Pešatová (za STAN) 10 409 47,90

č. 72 – Ostrava-město

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Ondřej Šimetka (za ODS) 12 524 65,90
2. Lucie Vilamová Baránková (ANO) 6 479 34,09

č. 75 – Karviná

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Petr Kazík (za OK) 5 836 52,93
2. Lenka Brzyszkowská (ANO) 5 188 47,06

č. 78 – Zlín

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Tomáš Goláň (ODS) 10 438 62,15
2. Ivo Mitáček (za STAN) 6 356 37,84

č. 81 – Uherské Hradiště

pořadí kandidát počet hlasů podíl (v pct)
1. Josef Bazala (KDU-ČSL) 14 669 65,46
2. Jiří Vašica (za ANO) 7 740 34,53

* kandidáti byli zvoleni již před týdnem v 1. kole 

zdroj: Český statistický úřad, volby.cz

 

Související

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) v Poslanecké sněmovně 11. března 2026

Macinka si opět vyřizuje účty s médii. Do štábu Motoristů nepustili reportéry Deníku N a Respektu

Politika

ČTK, duk

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Pracovník nabíjí elektrický autobus společnosti BasiGo poháněný na nabíjecí stanici v Kigali, Rwanda, 19. března 2024.

Technologické klimatické hvězdy roku slibují zelenější energii i pro datová centra

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek