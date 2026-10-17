TABULKA: Jak dopadly letošní senátní volby? Tady je přehled
Celkem 22 nových či staronových senátorů a senátorek si dnes Češi zvolili ve druhém kole voleb do horní komory parlamentu. V ní doplní pětici zvolenou již v prvním kole letošních voleb před týdnem. Tady je přehled, jak finálové souboje dvojic v každém z volebních obvodů dopadly, doplněný o vítěze prvního kola.
Senátní volby po šesti letech opět vyhráli Starostové a nezávislí spolu se Starosty pro Liberecký kraj. Do horní parlamentní komory prošlo podle serveru Českého statistického úřadu volby.cz deset ze 14 jejich kandidátů, z toho dva už v prvním kole.
K vítězům se může řadit rovněž ODS, která získala sedm senátorů, přičemž pět křesel obhajovala. Naopak vládní hnutí ANO o jednoho senátora přišlo, když ze 13 jeho finalistů neuspěl ani jeden.
KDU-ČSL obhájila všechny tři mandáty, podobně TOP 09 oba dva. Naopak Piráti o přímé zastoupení v Senátu přišli, neboť žádný z jimi nominovaných adeptů se do horní parlamentní komory nedostal.
Voliči svými hlasy zároveň rozhodli o rozložení sil v horní parlamentní komoře – šanci, že by vládní koalice získala většinu i v Senátu, ale promarnili kandidáti ANO a SPD už v úvodním kole.
Výsledky 2. kola senátních voleb a senátoři a senátorky zvolení již v kole prvním:
č. 3 – Cheb
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Miroslav Plevný (za STAN)
|13 864
|71,35
|2.
|Sandra Tsoukernik (za ANO)
|5 558
|28,64
č. 6 – Louny
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Ivo Trešl (za STAN)
|15 033
|66,21
|2.
|Jaroslav Mikoláš (za ANO)
|7 670
|33,78
č. 9 – Plzeň-město
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Karel Řehka (za STAN)
|15 998
|59,37
|2.
|Lucie Kantorová (ANO)
|10 944
|40,62
č. 12 – Strakonice*
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Tomáš Fiala (Naše Česko)
|26 643
|55,41
č. 15 – Pelhřimov
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Ladislav Med (ODS)
|15 383
|61,84
|2.
|Michal Kozár (ANO)
|9 490
|38,15
č. 18 – Příbram
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Petr Štěpánek (STAN)
|19 020
|74,25
|2.
|Barbora Daňková (ANO)
|6 593
|25,74
č. 21 – Praha 5
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Václav Láska (SEN 21)
|12 205
|53,21
|2.
|Radko Sáblík (ODS)
|10 730
|46,78
č. 24 – Praha 9
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|David Smoljak (za KDUZelSTANPiTop)
|13 951
|78,96
|2.
|Dagmar Pecková (za ODS)
|3 716
|21,03
č. 27 – Praha 1
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Jiří Padevět (STAN)
|13 207
|66,65
|2.
|Jan Čižinský (Praha Sobě)
|6 608
|33,34
č. 30 – Kladno
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Petr Paták (ODS)
|11 247
|51,66
|2.
|Adéla Sucharda Šípová (za Zelené/STAN/Piráti/TOP 09/SEN)
|10 524
|48,33
č. 33 – Děčín*
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Zbyněk Linhart (za STAN+SLK)
|17 850
|52,22
č. 36 – Česká Lípa
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Martin Půta (SLK)
|14 287
|55,75
|2.
|Jitka Volfová (ANO)
|11 339
|44,24
č. 39 – Trutnov*
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Jan Sobotka (za STAN)
|23 174
|58,42
č. 42 – Kolín
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Michael Kašpar (STAN)
|18 899
|73,24
|2.
|Andrea Brzobohatá (ANO)
|6 905
|26,75
č. 45 – Hradec Králové
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Zuzana Petrofová Ceralová (za ODS)
|15 022
|60,15
|2.
|Martin Dvořák (STAN)
|9 951
|39,84
č. 48 – Rychnov nad Kněžnou*
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Jan Grulich (TOP 09)
|28 492
|62,19
č. 51 – Žďár nad Sázavou
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Josef Klement (KDU-ČSL)
|11 613
|54,08
|2.
|Michal Šmarda (za SOM+Volt+HR)
|9 858
|45,91
č. 54 – Znojmo
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Tomáš Třetina (TOP 09)
|12 422
|63,67
|2.
|Jiří Kyněra (za ANO)
|7 086
|36,32
č. 57 – Vyškov*
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Jan Grolich (KDU-ČSL)
|37 071
|63,34
č. 60 – Brno-město
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Zdeněk Papoušek (za KDU/ODS/Piráty/TOP 09/FBr)
|12 051
|65,78
|2.
|Karel Zitterbart (za STAN)
|6 268
|34,21
č. 63 – Přerov
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Jakub Navařík (ODS)
|13 451
|56,91
|2.
|Petr Vrána (ANO)
|10 181
|43,08
č. 66 – Litovel
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Marek Ošťádal (24/7)
|13 201
|65,42
|2.
|Martin Škurek (ANO)
|6 975
|34,57
č. 69 – Frýdek-Místek
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Petr Korč (NMFM)
|11 321
|52,09
|2.
|Helena Pešatová (za STAN)
|10 409
|47,90
č. 72 – Ostrava-město
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Ondřej Šimetka (za ODS)
|12 524
|65,90
|2.
|Lucie Vilamová Baránková (ANO)
|6 479
|34,09
č. 75 – Karviná
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Petr Kazík (za OK)
|5 836
|52,93
|2.
|Lenka Brzyszkowská (ANO)
|5 188
|47,06
č. 78 – Zlín
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Tomáš Goláň (ODS)
|10 438
|62,15
|2.
|Ivo Mitáček (za STAN)
|6 356
|37,84
č. 81 – Uherské Hradiště
|pořadí
|kandidát
|počet hlasů
|podíl (v pct)
|1.
|Josef Bazala (KDU-ČSL)
|14 669
|65,46
|2.
|Jiří Vašica (za ANO)
|7 740
|34,53
* kandidáti byli zvoleni již před týdnem v 1. kole
zdroj: Český statistický úřad, volby.cz