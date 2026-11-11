Dalibor Martínek: Scheinherr, časovaná bomba ve vedení Prahy
Hlavní město má nové vedení. Petr Hlaváček, budoucí primátor za Starosty, se domluvil s Tomášem Portlíkem z ODS, přizvali i Adama Scheinherra z Prahy sobě. Otázkou zůstává, zda více stran znamená silnější, akčnější vedení města.
ODS a Starostové získali v říjnových volbách stejně, sedmnáct mandátů v pražském zastupitelstvu. Což jim umožnilo utvořit koalici o síle 34 hlasů, což by byla většina v zastupitelstvu. Mohli hned začít spolu vládnout.
Jenže Petru Hlaváčkovi, lídrovi pražských Starostů, to nestačilo. Chtěl mít větší koalici, více zastupitelů. Těkal mezi Piráty a Prahou sobě. Umožnil tak oběma stranám, které de facto volby prohrály, aby si kladly požadavky. Zejména personální. Vítězem této pomyslné soutěže se stala Praha sobě v čele s Adamem Scheinherrem.
Scheinherr je neotřelý politik. Přestože prohrál volby, ještě před sečtením hlasů si řekl o post radního pro dopravu. Hlaváček a Portlík se mu před kamerami vysmáli, že o konkrétních postech ještě vůbec není řeč. Nyní Scheinherr získal post radního pro dopravu. Zvláštní, jelikož ještě před volbami mluvil Petr Hlaváček, aniž by tušil, jak volby dopadnou, o jakési osobní rozepři s šéfem Prahy sobě. Velkoryse však říkal, že je v rámci dobré vlády nad Prahou osobní spory ochotný překlenout. To se také stalo.
Praha by měla každý rok získat nejméně pět set nových městských bytů a v příštím volebním období jich postavit dva až tři tisíce. Kandidát Prahy sobě na primátora Adam Scheinherr chce kvůli tomu kompletně restrukturalizovat Pražskou developerskou společnost. Filharmonii by jí vzal a vrátil ji k jedinému hlavnímu úkolu – přípravě městského bydlení. Rozhovor s Adamem Scheinherrem je druhý v sérii debat s lídry nejvýznamnějších stran kandidujících na pražský magistrát. V pátek jsme přinesli rozhovor s Terezou Nislerovou, lídryní Pirátů, zítra budeme pokračovat rozhovorem s Petrem Hlaváčkem, který v Praze vede Starosty.
Adam Scheinherr: Pražská developerská má stavět byty, ne řešit filharmonii
Reality
Praha by měla každý rok získat nejméně pět set nových městských bytů a v příštím volebním období jich postavit dva až tři tisíce. Kandidát Prahy sobě na primátora Adam Scheinherr chce kvůli tomu kompletně restrukturalizovat Pražskou developerskou společnost. Filharmonii by jí vzal a vrátil ji k jedinému hlavnímu úkolu – přípravě městského bydlení. Rozhovor s Adamem Scheinherrem je druhý v sérii debat s lídry nejvýznamnějších stran kandidujících na pražský magistrát. V pátek jsme přinesli rozhovor s Terezou Nislerovou, lídryní Pirátů, zítra budeme pokračovat rozhovorem s Petrem Hlaváčkem, který v Praze vede Starosty.
Více hlav nemusí více vědět
Není vůbec jasné, proč Hlaváček potřeboval vytvořit širší koalici, když mu stačila ta užší. Chtěl se snad předvést jako státník? Širší koalice znamená více třecích ploch, více osobních animozit, větší potenciál rozpadu. Pokud by nějaký rozpad nastal, tak bez Prahy sobě pořád bude existovat funkční koalice. Otázkou je, jestli přítomnost Prahy sobě naopak nepřinese odchod ODS. To už by většina padla.
Vytvoření koalice tří stran přináší paradoxně větší nejistotu kolem stability vedení města. Tomáš Portlík po oznámení nové koalice uvedl, že při vyjednáváních byly třecí plochy například v otázce úprav parkovacích zón, ale dohoda vznikla. „Nebylo to jednoduché, ale myslím si, že ten výsledek posune Prahu vpřed,“ řekl Scheinherr. No, to nevypadá jako příslib šťastného manželství.
ODS se propadá, ODS se propadá. Titulky v médiích se po různých průzkumech volebních preferencí opakují. A členové strany, která měla před volbami premiéra a po volbách by ho chtěla mít opět, se začali bouřit.
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Názory
ODS se propadá, ODS se propadá. Titulky v médiích se po různých průzkumech volebních preferencí opakují. A členové strany, která měla před volbami premiéra a po volbách by ho chtěla mít opět, se začali bouřit.
Bohužel, asi lze dát za pravdu Janu Hušbauerovi, pražskému lídrovi ANO, který byl z jednání o koalici předem vyloučen, když říká, že půjde o nesourodou koalici, jako byla ta minulá. V té se neshodli ODS a Piráti, nakonec dal Hlaváček rozumně Portlíkovi od Pirátů klid. „Často jsme sledovali koaliční spory a vzájemné okopávání kotníků,“ komentoval to Hušbauer.
Není jasné, proč Scheinherr tolik trval na dopravě. Chce nové tramvajové tratě a výstavbu metra D. To chce i ODS a Starostové. Žádný zvláštní přínos pro rozvoj dopravy v hlavním městě není v osobě šéfa Prahy sobě zřetelný. Možná Hlaváčkovi nešlo ani o dopravu, ani o šíři koalice. Možná jde o to, aby se více lidí navzájem dívalo na prsty.
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