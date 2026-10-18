Kupka, Rakušan a Grolich se zasnili. Babiš však sedí pevně
V senátních volbách hnutí Andreje Babiše pohořelo. Nula senátorů, to skutečně vypadá jako debakl. A debakl to také je. Politici opozičních stran začali na vlně euforie mluvit o převzetí vlády, svrhnutí Babiše. Je to jen blouznění, Babiš pevně sedí na svých pozicích.
Šéf ODS Martin Kupka po vyhraných senátních volbách euforicky prohlásil, že Senát zůstává pojistkou demokracie a protiváhou vládní většiny. Občanští demokraté získali navíc dva mandáty k pěti obhajovaným a udrží si nejsilnější senátorský klub. Kupka předpokládá, že Miloš Vystrčil zůstane předsedou Senátu.
Hezké parciální vítězství, opoziční strany konečně prožily pár pozitivních dnů. Vít Rakušan, šéf Starostů, se po zisku deseti mandátů v Senátu rozpovídal, že chce být hlavním vyzyvatelem ANO pro příští volby. Kupka je kamarád, ale teď jsem na řadě já. Kupka to takto jistě nevnímá, vítězové voleb se nám začínají prát o pohár.
Celkem 22 nových či staronových senátorů a senátorek si dnes Češi zvolili ve druhém kole voleb do horní komory parlamentu. V ní doplní pětici zvolenou již v prvním kole letošních voleb před týdnem. Tady je přehled, jak finálové souboje dvojic v každém z volebních obvodů dopadly, doplněný o vítěze prvního kola.
TABULKA: Jak dopadly letošní senátní volby? Tady je přehled
Politika
Celkem 22 nových či staronových senátorů a senátorek si dnes Češi zvolili ve druhém kole voleb do horní komory parlamentu. V ní doplní pětici zvolenou již v prvním kole letošních voleb před týdnem. Tady je přehled, jak finálové souboje dvojic v každém z volebních obvodů dopadly, doplněný o vítěze prvního kola.
Do toho přichází třetí kohout. Šéf lidovců Jan Grolich vyhrál senátní volby v prvním kole. Nelze nezmínit, že v jeho vyškovském okrsku kandidovali pouze tři uchazeči, to se to potom dobře vyhrává v prvním kole. Kdyby teď byly sněmovní volby, tak je vyhrajeme, prohlásil Grolich, plující na vítězné vlně. Myslel tím opozici, logicky ne lidovce. Přesto, tak určitě.
Babiš prohrál senátní volby, o tom není řeč. Při tomto vědomí sám prohlásil, že je to katastrofa, ale že dál vládne a ve Sněmovně drží sto osmičku. V tom má absolutní pravdu. Senát nadále zůstane oponentem Sněmovny a asi to tak má být. Splní funkci, pro kterou druhá komora Parlamentu vznikla. Vzlyky vládních politiků, že Senát brzdí práci vlády, jsou mimo. Je to jeho úloha.
Košile, nebo kabát?
Nicméně oslavný tanec opozičních stran je předčasný. Zatímco se lídři demokratických partají radují, podle průzkumů by parlamentní volby drtivě vyhrálo Babišovo ANO. Podle posledního průzkumu, který provedla společnost Median, by ANO získalo 29,5 procenta hlasů. Je to údajně propad o čtyři procenta. Starostové, kteří se teď cítí být silní, by však dostali pouhých 17 procent a ODS 12. O lidovcích Jana Grolicha nebyla řeč.
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Takže dohromady celá spojená demokratická opozice pořád může o vládě jenom snít. I přes senátní debakl Andreje Babiše není současná opozice schopná poskládat parlamentní většinu.
Lidé mají Babiše rádi. Svoboda a demokracie jsou kabát. Vyšší penze a platy státních zaměstnanců jsou košile. Opozice se stará o kabát, Babiš ví, že důležitější je košile. Senát mu nejde, nemá osobnosti, jen zaměstnance. Jeho voliče, běžné Čechy, však takové volby nebaví. V čem jim pomůže senátor? Češi jsou oportunisté, stejně jako je Babiš. Proto ho volí. Až půjde o vládu, Babiš znovu vyhraje.