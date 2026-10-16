Návrat k volbám za 365 tisíc. Pavel zveřejnil, kolik zaplatil za lety do Maroka
Dovolenou v Maroku prezidentu Petru Pavlovi prodražil mimořádný návrat k volební urně. Za cestu do Česka a zpět podle svého vyjádření zaplatil z vlastní kapsy 365 tisíc korun, za původní let do Afriky dalších 91 tisíc. Prezident tím reagoval na otázky kolem financování soukromé výpravy. Hrad podle něj cestu neorganizoval ani neplatil, další zasahování do soukromí ale Pavel odmítá.
Prezident Petr Pavel zveřejnil částky za lety spojené se svou dovolenou v Maroku. Za místo v letadle při odletu zaplatil 3750 eur, přibližně 91 tisíc korun. Dalších 15 tisíc eur, tedy zhruba 365 tisíc korun, ho stála cesta k komunálním volbám a zpět na dovolenou. Dohromady jde o 456 tisíc korun z jeho osobních prostředků. Z Maroka se definitivně vrátil ve čtvrtek 15. října běžnou leteckou linkou.
Prezident Petr Pavel se nakonec ze soukromé cesty v Maroku vrátil, aby odvolil v Černoučku. Podle politologů oslovených ČTK udělal dobře a může získat zpět ztracené sympatie. Spor o jeho původně plánovanou neúčast však podle nich zbytečně zastínil důležitější témata a mohl oslabit důvěru v prezidentskou instituci.
Pavel se vrátil z Maroka k volbám. Napravil chybu, důvěra ale mohla utrpět, míní politologové
Politika
Prezident Petr Pavel se nakonec ze soukromé cesty v Maroku vrátil, aby odvolil v Černoučku. Podle politologů oslovených ČTK udělal dobře a může získat zpět ztracené sympatie. Spor o jeho původně plánovanou neúčast však podle nich zbytečně zastínil důležitější témata a mohl oslabit důvěru v prezidentskou instituci.
Ve vyjádření zveřejněném Kanceláří prezidenta republiky zdůraznil, že šlo o soukromou cestu, kterou si hradní kancelář nevzala na starost ani organizačně, ani finančně. „Svá slova považuji za důležitá z hlediska transparentnosti a otevřenosti, z hlediska politického ovšem odmítám zasahování do svého soukromí,“ uvedl Pavel.
Místo v letadle nabídli organizátoři rallye
Do Maroka prezident odletěl začátkem října společně s dalšími účastníky výpravy do pouště. Využil soukromé letadlo, které podle serveru iDNES.cz patří miliardáři a zakladateli skupiny Creditas Pavlu Hubáčkovi. Právě okolnosti letu následně vyvolaly otázky, kdo prezidentovu dopravu zajistil a zaplatil.
Petr Pavel nakonec přerušil marockou dovolenou a v Černoučku odvolil. Prezidentská účast v komunálních volbách tak dospěla ke šťastnému konci. Zásadní obálka skončila v urně, prezident před kamerami a původní rozhodnutí nejít k volbám v propadlišti hradní komunikace. Z obyčejného hlasování se podařilo vyrobit drama.
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Názory
Petr Pavel nakonec přerušil marockou dovolenou a v Černoučku odvolil. Prezidentská účast v komunálních volbách tak dospěla ke šťastnému konci. Zásadní obálka skončila v urně, prezident před kamerami a původní rozhodnutí nejít k volbám v propadlišti hradní komunikace. Z obyčejného hlasování se podařilo vyrobit drama.
Pavel nyní vysvětlil, že letadlo bylo pronajaté pro potřeby týmu Fesh Fesh, který se účastnil závodu Rallye du Maroc. Organizátoři nabídli výpravě neobsazená místa. „Využil jsem nabídky a souhlasil s úhradou ceny, která vycházela z podílu za mé sedadlo ve výši 3750 eur,“ uvedl prezident. Z jeho vyjádření tak vyplývá, že hradil svůj podíl na pronajatém letu.
Kvůli volbám dovolenou přerušil
Výrazně dražší byla mimořádná cesta do Česka a zpět. Pavel původně oznámil, že se komunálních voleb kvůli dovolené nezúčastní. Vyvolal tím kritiku veřejnosti i politiků napříč politickým spektrem, protože sám občany k účasti ve volbách opakovaně vybízel. Nakonec své rozhodnutí změnil a v pátek 9. října krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Připustil přitom, že prezident má jít příkladem a plánovaná neúčast byla chybou.
Pro cestu k volbám využil soukromého marockého leteckého dopravce. Let podle něj zařídil jeden z účastníků výpravy Tomáš Šebek, který ho doprovázel společně s Pavlem Kubíčkem a příslušníkem ochranné služby. „Za tuto cestu jsem uhradil z osobních prostředků 15 tisíc eur. To byl můj podíl na celkové platbě,“ sdělil Pavel.
Návrat do Česka byl pro účast v obecních volbách nezbytný. V zahraničí totiž v komunálních volbách hlasovat nelze, a to ani na českém zastupitelském úřadě. Občané pobývající mimo republiku se proto musí kvůli hlasování vrátit domů.
Financování se dostalo i do Sněmovny
Debata se mezitím od prezidentovy původně plánované neúčasti přesunula k nákladům na dopravu. Poslanci ANO, SPD a Motoristů v úterý 13. října podpořili zařazení bodu, v němž by Sněmovna prezidenta vyzvala ke zveřejnění nákladů na marockou dovolenou. Návrh předložil Jindřich Rajchl zvolený za SPD, který požadoval také doložení úhrady z prezidentova účtu a informace o objednání letadla. Samotné zařazení bodu ovšem ještě neznamenalo, že Sněmovna výzvu přijala.
Hrad už před zveřejněním konkrétních částek uváděl, že si prezident výdaje spojené se soukromou cestou hradí sám. Ředitel odboru komunikace prezidentské kanceláře Vít Kolář to sdělil také v reakci na požadavky poslanců.
Zveřejněné částky nejsou cenou celé dovolené
Součet 456 tisíc korun se vztahuje k prezidentovým uvedeným platbám za původní let do Maroka a za mimořádnou cestu k volbám a zpět. Nelze ho proto vydávat za celkovou cenu dovolené. Pavel ve zveřejněném vyjádření nevyčíslil cenu závěrečného návratu pravidelnou linkou ani další soukromé výdaje během pobytu. Prezident považuje své vysvětlení za konečné. „Věřím, že tímto je záležitost vysvětlena a uzavřena,“ napsal.