Město nemá držet stovky miliard na účtech, to jsou mrtvé peníze, říká ekonom Bartoň
Držet si miliardy korun na účtu s argumentem, že jsou určené na budoucí velké investice, je nesmysl, říká Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland. Praha má na účtech asi dvě stě miliard korun, šetří si je podle zástupců některých stran na velké stavby. Podle Bartoně je však mnohem účelnější peníze na investice postupně rozpouštět a půjčovat si, ne šetřit. Je lepší mít hypotéku a bydlet, než kupovat byt v sedmdesáti za hotové, přirovnává.
Jedno z hlavních témat voleb v Praze je zhruba dvě stě miliard korun na jejích účtech. Principiálně, má si je město šetřit na budoucí velké infrastrukturní stavby, nebo je má „rozinvestovat“?
Pokud mají být peníze proinvestovány, je nesmysl si je šetřit. Jako ušetřené jsou mrtvé. Mnohem lepší by bylo využít je k řešení okamžitých problémů. Mít peníze v hotovosti pro předem známý záměr je nesmysl. Takové peníze jsou nejdražší, jaké máte. Nejnormálnější je, a to není můj názor, ale poznatek ekonomie, že investice nefinancuji z našetřených peněz, ale také z půjček. To je jako byste celý život šetřil na byt a pořídil si ho v sedmdesáti. Logičtější je, když si byt pořídíte dříve a postupně ho splácíte. A během toho v něm můžete bydlet. Investice se platí z cizích peněz, které se postupně splácejí. Ne z vlastních peněz, ty mají mít jiné určení. Obzvláště když jste jako město entitou, která si může půjčovat výrazně levněji a je brána jako téměř bezriziková. Úrokové sazby, za které si mohou půjčovat peníze města, jsou nesrovnatelně nižší, než za kolik si půjčují firmy nebo lidé. Všechno hovoří pro to investice financovat pomocí půjčky jako všude na světě.
Jak by mělo budoucí vedení Prahy s přebytkem naložit?
Tak velký přebytek hotovosti, jako má Praha, neměl vůbec vzniknout. To jsou mrtvé peníze. Logiku dává výrazně menší rezerva pro případ třeba nějaké nepředvídané události, ne na předem plánované velké investiční celky. Někdo v Praze argumentuje, že má město limit, jak hodně se může zadlužit. Praha má nyní napůjčovány asi tři miliardy korun, ale může se zadlužit až osmdesáti miliardami. Argument, že musíme mít na účtě dvě stě miliard korun, protože se nemůžeme zadlužit přes limit, by mohl říkat někdo, kdo je blízko limitu. A také, třeba na stavbu metra se nemusí zadlužovat město, ale dopravní podnik. Podle mého pochopení je limit na zadlužení města jako takového.
Nebudu se nikdy vymlouvat na to, že něco nejde. „Nemůžu se vymlouvat na zákon o zadávání veřejných zakázek. Myslím, že to se neočekává od budoucího primátora. Předpokládám, že tyto věci zajistím bez ohledu na to, jak je těžké je zajistit,“ říká Tomáš Portlík, kandidát na primátora za Spolu. „Nechci si dovolit, aby mi investiční odbor ‚zbastlí‘ výběrové řízení, jako byla EUSPA, kdy se firmy budou hádat tak dlouho, až se vesmírná agentura rozhodne k ostudě Prahy, že si vybere sídlo v jiném městě. Tohle si Praha nemůže dovolit,“ říká. Rozhovor s Tomášem Portlíkem je dalším dílem série rozhovorů s kandidáty na pražského primátora, zítra přineseme názory Jana Hušbauera z ANO.
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Nebudu se nikdy vymlouvat na to, že něco nejde. „Nemůžu se vymlouvat na zákon o zadávání veřejných zakázek. Myslím, že to se neočekává od budoucího primátora. Předpokládám, že tyto věci zajistím bez ohledu na to, jak je těžké je zajistit,“ říká Tomáš Portlík, kandidát na primátora za Spolu. „Nechci si dovolit, aby mi investiční odbor ‚zbastlí‘ výběrové řízení, jako byla EUSPA, kdy se firmy budou hádat tak dlouho, až se vesmírná agentura rozhodne k ostudě Prahy, že si vybere sídlo v jiném městě. Tohle si Praha nemůže dovolit,“ říká. Rozhovor s Tomášem Portlíkem je dalším dílem série rozhovorů s kandidáty na pražského primátora, zítra přineseme názory Jana Hušbauera z ANO.
Mělo město v posledních čtyřech letech chybně určenou investiční strategii, nebo prostě jenom nedokázalo konkrétní projekty dotáhnout do konce?
Nevím. Jako vždy je to asi od každého kousek. Ale obhajovat ušetřené peníze argumentem, že jsou na budoucí investice, je nejvíc nesmyslný argument. Kdybyste řekl: chceme mít miliardy, kdyby přišla povodeň, je to pochopitelné. Na takové situace potřebujete rychle dosažitelné peníze, aby se dalo rychle jednat. Ale ne na investici, která má známý rozpočet, známé datum.
Jsou investice do dopravní infrastruktury z hlediska ekonomického dopadu ty optimální?
Dopravní infrastruktura je jistě investice, to není spotřeba. Minimálně dokončení severního okruhu potřebuje Praha jako sůl. To už mělo být dávno hotové, ať už z jakýchkoliv peněz. Neexistence okruhu přenáší spoustu nákladů na dopravce, řidiče, zdražuje to spotřebu v hlavním městě. Až bude okruh hotový, významně sníží náklady všem, lidem i firmám, a přispěje to k rozvoji města.
Začínají komunální a senátní volby. V metropoli, která má rozpočet přes dvě stě miliard korun a řadila by se tak rozpočtem k největším ministerstvům, jsme mluvili s lídry všech relevantních stran. Existuje tu jedna záhada. Kandidáti na primátora mají na spoustu témat prakticky stejné názory. Jen se tak nějak nemusí osobně.
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Názory
Začínají komunální a senátní volby. V metropoli, která má rozpočet přes dvě stě miliard korun a řadila by se tak rozpočtem k největším ministerstvům, jsme mluvili s lídry všech relevantních stran. Existuje tu jedna záhada. Kandidáti na primátora mají na spoustu témat prakticky stejné názory. Jen se tak nějak nemusí osobně.
Má město stavět vlastní byty?
Jde o to, jestli má město stavět proto, aby mělo vlastní byty, nebo protože je dokáže lépe postavit. To druhé tvrzení určitě neplatí. Město nemá žádnou lepší technologii, jak stavět byty. To by neměla být motivace, proč stavět byty. Soukromý developer vždy postaví byty levněji. Jedinou výhodou u města by mohlo být, kdyby si nějak protekčně snáze udělovalo stavební povolení. Byty jsou tak drahé hlavně proto, jak dlouho trvá získat stavební povolení. Povolení by měli získávat specialisté, ne město. Já si také sám nepeču housky, nebylo by to ekonomické. Byty si může pořídit od soukromého stavebníka.
A stavět proto, aby město mělo byty? Je pravda, že město a městské části hodně bytů prodaly. Ale není pravda, že má nedostatek bytů pro sociální účely. Velkou část bytů, které město nebo části mají, by se dalo opravit a dát oněm potřebným profesím. A dalším nesmyslem je, že by město mělo část svého bytového fondu pronajímat za tržních podmínek. Ale pronajímat byty v aukcích těm, kteří dají víc, by město nemělo dělat vůbec. To není v jeho popisu práce, to je neobhajitelné. Ať má své byty, ale poskytne je vybraným profesím.
Prahu je potřeba rozinvestovat, říká Jan Hušbauer, kandidát na primátora za ANO. Praha podle něj nevyužívá svůj potenciál. Současná vládní koalice na magistrátu podle jeho názoru nedokáže správně zaměřit tok peněz. Jízdné v MHD by nezvyšoval, naopak by si posvítil na dění v dopravním podniku. Modrá parkovací zóna by přes den byla pro Prahu kromě centra jen jedna. Jeho velkým snem je výstavba národního sportovního stadionu. Velké téma je podle něj bezpečnost v hlavním městě, posílil by městskou policii a vyhnal žebráky a opilce.
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Politika
Prahu je potřeba rozinvestovat, říká Jan Hušbauer, kandidát na primátora za ANO. Praha podle něj nevyužívá svůj potenciál. Současná vládní koalice na magistrátu podle jeho názoru nedokáže správně zaměřit tok peněz. Jízdné v MHD by nezvyšoval, naopak by si posvítil na dění v dopravním podniku. Modrá parkovací zóna by přes den byla pro Prahu kromě centra jen jedna. Jeho velkým snem je výstavba národního sportovního stadionu. Velké téma je podle něj bezpečnost v hlavním městě, posílil by městskou policii a vyhnal žebráky a opilce.
Zaznívá argument, hlavně z hnutí ANO, že pokud vyhraje volby, bude mít přímou linku na vládu, což by městu mohlo prospět…
Nemám názor, jestli je to dobrý nebo špatný argument. Spíše se bojím, co se skrývá mezi řádky. O tom, jak funguje reálná politika. Nevím, jestli je pravda, že centrální vláda může pomoci tomu, kdo s tím majetkem bude nakládat. Ale pokud někdo používá argument, že to tak je, toho se bojím. Vítěz voleb by měl naplňovat svůj program, ale nemělo by docházet k nějakým výhodám podle toho, za jakou stranu kandidujete.
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