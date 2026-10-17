Dalibor Martínek: Něco je tu špatně. Babiš dostal do Senátu nula kandidátů
Senátní volby Andreji Babišovi nechutnají. Má v Senátu sice svůj klub o pár členech, ale při současných volbách k nim nikoho nedodal. A to před volbami mluvil o tom, že by v horní komoře parlamentu rád získal větší vliv, aby mu senátoři pořád nevraceli zákony. Místo toho se jeho hnutí povedl nevídaný kousek, z třinácti kandidátů ve druhém kole nevyhrál ani jeden.
Proč lidé nechtějí, aby Babiš ovládl Senát? Vždyť tak dobře vládne. Na první dobrou se dá říct, že při volbách do Senátu rozhoduje síla osobnosti, často vítězí celebrity. Jak je tedy možné, že vládní hnutí, které vede Česko „k lepším zítřkům“, žádnou takovou osobnost pro Senát nedokáže sehnat?
Babiš se po prvním kole senátních voleb, kdy už byl průšvih na spadnutí, obořil do svých kandidátů, že málo makají. V tom našel hlavní důvod neúspěchu ANO. To je Babišovo vidění světa, musí se víc makat.
Jenže když nasadí do senátního souboje proti populárnímu lídru lidovců Janu Grolichovi neznámou zdravotní sestru, to by se mohla umakat, a stejně by nic nepořídila.
Starostové a nezávislí spolu se Starosty pro Liberecký kraj po šesti letech opět vyhráli senátní volby. Letos bylo zvoleno do horní parlamentní komory deset z jejich 14 kandidátů, z toho dva už v prvním kole. K vítězům se může řadit rovněž ODS, která získala sedm senátorů, přičemž pět křesel obhajovala. Naopak vládní hnutí ANO o jednoho senátora přišlo, když ze 13 jeho finalistů neuspěl ani jeden.
Senátní volby vyhrály hnutí Starostů a ODS, ANO nezískalo ani mandát
Politika
Starostové a nezávislí spolu se Starosty pro Liberecký kraj po šesti letech opět vyhráli senátní volby. Letos bylo zvoleno do horní parlamentní komory deset z jejich 14 kandidátů, z toho dva už v prvním kole. K vítězům se může řadit rovněž ODS, která získala sedm senátorů, přičemž pět křesel obhajovala. Naopak vládní hnutí ANO o jednoho senátora přišlo, když ze 13 jeho finalistů neuspěl ani jeden.
Problém ANO je, že je to strana jednoho muže. Není demokratická. Zní to jako klišé, ale je to fakt. Každý, kdo se s ANO spojí, se automaticky stává podřízeným Andreje Babiše.
Toto hnutí zcela logicky odpuzuje silné jedince, naopak přitahuje lidi, kteří vidí v politice výtah k moci či penězům. Ne že by to v jiných stranách bylo výrazně odlišnější, ale aspoň tam probíhá vnitrostranická volební soutěž. U Babiše se líbá prsten.
Všichni proti Babišovi
Babiš si stěžuje, že v senátkách nemá šanci, že se ve druhém kole všichni spojí proti němu. Něco na tom je. Do druhého kola vstupovaly z prvního místa dvě kandidátky ANO a Babiš k nim upínal zrak. Marně. Ani Jitka Volfová, starostka České Lípy, ani Lenka Brzyszkowská v Karviné neuspěly. Stejně jako ostatní kandidáti.
Co je zajímavé, obě lídryně získaly ve druhém kole méně hlasů než v prvním. Volfová o čtyři tisíce méně, Brzyszkowská o tři. Oba jejich protikandidáti naopak získali ve druhém kole více hlasů než v prvním, a to oproti prvnímu kolu při poloviční volební účasti.
Takže, spikli se proti nim voliči protikandidátů, nebo se na své kandidátky naopak vykašlali voliči ANO?
Celkem 22 nových či staronových senátorů a senátorek si dnes Češi zvolili ve druhém kole voleb do horní komory parlamentu. V ní doplní pětici zvolenou již v prvním kole letošních voleb před týdnem. Tady je přehled, jak finálové souboje dvojic v každém z volebních obvodů dopadly, doplněný o vítěze prvního kola.
TABULKA: Jak dopadly letošní senátní volby? Tady je přehled
Politika
Celkem 22 nových či staronových senátorů a senátorek si dnes Češi zvolili ve druhém kole voleb do horní komory parlamentu. V ní doplní pětici zvolenou již v prvním kole letošních voleb před týdnem. Tady je přehled, jak finálové souboje dvojic v každém z volebních obvodů dopadly, doplněný o vítěze prvního kola.
Voliče Andreje Babiše možná Senát nezajímá. Stačí jim, když Babiš vládne. Také Babiš teď bude říkat, ostatně už to říká, že hlavní pro něj je, že má sto osmičku ve Sněmovně.
Pokud jsou senátní volby tak trochu i zrcadlem vládní politiky, daly jasný signál. Babiš sice rád mluví o mnohých úspěších své vlády, jak zastropoval ceny benzínu a nafty, zlevnil elektřinu (na vrub daňového plátce) nebo jak postaví dálnice a nemocnice. Jak přidal důchodcům, hasičům či policistům. Jaksi mimochodem k tomu ale zasekává rekordní sekeru státního rozpočtu.
Lidé možná víc než tyto pomyslné úspěchy reflektují arogantní způsoby současné vládní party. Povýšenectví, způsob komunikace. Pokud nejsou senátní volby jenom o osobnostech, ale jsou i jakýmsi zrcadlem vládě, tak se Andrej Babiš dozvěděl, že má před sebou přes všechny své „úspěchy“ a předvolební průzkumy poslední tři roky.