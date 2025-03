Italský luxus posílí. Prada se blíží k převzetí Versace za 1,5 miliardy eur

Módní dům Prada se přibližuje k dohodě o koupi konkurenční značky Versace, kterou vlastní holding Capri. Ten dle zdrojů souhlasí s cenou téměř 1,5 miliardy eur, píše Bloomberg. Akcie Prady v reakci vzrostly až o 4,1 procenta.

Společnosti Prada a Capri se sídlem v Miláně by mohly v březnu dokončit dohodu o italském luxusním brandu. Rozhovory pokračují poté, co počáteční audit nenašel žádná rizika, uvedla agentura Bloomberg. Společnost Capri koupila Versace v roce 2018 za zhruba 1,8 miliardy eur.

Potenciální akvizice módního domu založeného zesnulým návrhářem Gianni Versacem v roce 1978 by Pradě umožnila vytvořit většího italského hráče, který by lépe konkuroval globálním luxusním skupinám, jako jsou LVMH a Kering. Nákup by navíc zvrátil desítky let trvající trend přebírání italských módních skupin, včetně Gucci a Valentina, zahraničními rivaly.

„Prada by měla dobrou pozici k tomu, aby dlouhodobě realizovala potenciál značky Versace, což by připravilo cestu pro celou skupinu, aby se stala italskou odpovědí na francouzské luxusní konglomeráty,“ uvedli analytici UBS Group. Italský módní dům se již ukázal jako jeden z vítězů krize luxusního sektoru. Jeho prodeje ve třetím čtvrtletí loňského roku vzrostly zejména díky úspěchu značky Miu Miu, která je oblíbená především u mladších spotřebitelů.

I s akvizicí Versace bude mít Prada hodnotu zlomku svých největších konkurentů. Módní dům má tržní kapitalizaci přibližně 22,5 miliardy dolarů, asi 80 procent společnosti ovládá italská módní návrhářka Miuccia Prada a její manžel Patrizio Bertelli. Oproti tomu francouzský konglomerát LVMH, který vlastní Louis Vuitton a Christian Dior a také řadu italských značek včetně Fendi a Loro Piana, má tržní hodnotu 362 miliard dolarů.

Společnost Versace v posledním čtvrtletí fiskálního roku vykázala tržby ve výši 193 milionů, což je meziroční pokles o 15 procent. Za stejné období provozní ztráta značky vzrostla na 21 milionů dolarů ze 14 milionů dolarů.

