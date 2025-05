Pohorky dnes obouvám možná radši než podpatky, říká topmodelka Hana Soukupová

Spolupracovala s předními módními domy, jako jsou Dior, Chanel nebo Versace, zářila na nejslavnějších přehlídkách své doby a stala se jednou z nejžádanějších modelek světa. V Česku pak proslula třeba reklamou, kde pro značku Mattoni „oblékla“ vodní šaty. Ve volných chvílích však rodačka z Karlových Varů nejraději vyráží do hor nebo sedá k hrnčířskému kruhu.

Potkáváme se v prostorách pražského SaSaZu, protože právě tady probíhá letošní Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Česká topmodelka Hana Soukupová sem přijela ze španělské Mallorky, kde už osmým rokem žije. Je hlavní hvězdou sobotního programu, který začíná přehlídkou mladých návrhářských talentů a soutěží Mattoni Young Fashion Stars. Hana tady coby členka odborné poroty vybírá vítězné modely navržené studenty vysokých škol oděvního návrhářství a designu. A jeden z nich dokonce už brzy oblékne na červený koberec při slavnostním zahájení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Tentokrát ovšem zvolila leopardí šaty s korzetem od Tomáše Němce. Den se nese ve znamení přehlídek, rozhovorů a focení. Mohlo by se zdát, že pro modelku není takový program ničím neobvyklým, jak ale sama přiznává, už dlouho toho tolik nenamluvila. Přesto dál ochotně odpovídá na každou otázku – a působí až překvapivě skromným dojmem.

Na kterou ze svých přehlídek nejraději vzpomínáte?

Určitě na přehlídku od Alexandera McQueena. Byl to hodně kreativní návrhář, který dělal úžasné přehlídky, takže jsme si to na mole všichni užívali. Nebyla to běžná přehlídka, hodně jsme si tam vyhráli.

Máte naopak nějakou, na kterou byste raději zapomněla?

Žádná konkrétní mě nenapadá, ale určitě bylo několik horších chvilek. Třeba když jsem na mole upadla. Na druhou stranu pak vznikaly skvělé momenty, když všichni začali tleskat. Nejhorší byly asi přehlídky, kde v backstage panovala hodně stresová a nepříjemná atmosféra. Často tam vznikal velký tlak, zvlášť když byla přehlídka v časovém skluzu. Hodně se pak křičelo a bylo těžké takovou přehlídku vůbec odejít. Myslím, že dřív to bylo úplně jiné než teď. Křičelo se často a úplně na každého, dnes už si to nikdo nedovolí, protože je jiná doba. Panuje tam uvolněnější atmosféra a mám pocit, že lidé v zákulisí se dnes k modelkám chovají mnohem lépe.

Mají to dnes mladí modelové a modelky jednodušší, když chtějí prorazit, nebo je to spíš naopak?

Dnes je tam mnohem větší konkurence a diverzita. Dřív to byla uzavřená bublina, bylo nás jen pár a všude se točily ty samé modelky pořád dokola. Jezdily jsme do New Yorku, Milána, Paříže a často se tam potkávala stejná skupina. Bylo sice těžké do té bubliny proniknout, to ano, na druhou stranu dnes je to ještě těžší, protože modelek je spousta. Svět modelingu se otevřel širší skupině lidí, modelkou nebo modelem může být téměř každý.

Takže na jeden ideál krásy už se dnes „nehraje“?

To už rozhodně ne. A je to dobře, protože není možné objektivně říct, co ten ideál krásy vlastně je. Pro každého je to něco jiného, krása je přece úplně všude.

Loni jste se po rodičovské pauze vrátila zpět na molo. Máte ještě nějaký modelingový sen, který byste si ráda splnila?

Původně jsem si myslela, že už se na molo ani nevrátím, ale nakonec to k mému překvapení dopadlo jinak a jsem zpět. Mám toho za sebou hodně, takže cokoli, co teď přijde, už bude taková třešnička na dortu. Na nic netlačím, protože už jsem se naučila, že když je někde velký tlak, většinou to vůbec nedopadne podle představ. Proto spíš čekám, co přijde.

Na pražském týdnu módy jste zasedla v porotě soutěže Mattoni Young Fashion Stars. Co si po jejím zhlédnutí myslíte o české návrhářské scéně?

Myslím, že tady máme řadu nadějných návrhářů. A je to skvělé, protože co si budeme povídat, v Česku mnohdy nemají takovou dostupnost látek a materiálů, jako kdyby působili třeba v Paříži. Další věcí jsou samozřejmě finance. Takže to mají o něco těžší – a i přesto tady máme tak talentované lidi.

Proč jste se rozhodla projektu zúčastnit?

Stejně jako Mattoni, i já vždy ráda podpořím nové nadějné umělce. Líbí se mi, že jim tady vzniká prostředí, kde mohou vyjít ven se svými nápady. To mě na tom baví.

Bylo těžké vybrat nejhezčí modely, nebo jste měla hned jasno?

Bylo tam strašně moc hezkých kousků, ale protože jedny ze šatů sama obléknu na filmový festival v Karlových Varech, samozřejmě jsem se dívala i na to, v čem bych se cítila hezky a pohodlně. Měla jsem poměrně rychle jasno, ale vždy je dobré vidět model na přehlídce. Je důležité, jak se chová při chůzi, jak šaty vlají nebo jak vypadají pod světly.

Jaká kritéria se v rámci podobných soutěží hodnotí? Co všechno musí model splňovat?

Studenti měli v rámci soutěže Mattoni Young Fashion Stars jasné zadání, které jsme jako porotci zohledňovali. Modely musely být inspirované látkami v minerální vodě Mattoni a splňovat dress code Red carpet. Obecně tam potom musí být nějaká úroveň designu, mělo by jít o kreativní model se zajímavými detaily. Záleží i na materiálu a celkovém zpracování. Potom samozřejmě hraje roli i subjektivní pohled, takže vybírám, co se mi líbí. Zvlášť tady, když si model sama obléknu.

Už víte, který to bude?

Zatím nemáme úplně jasno, ještě budeme vybírat a radit se.

A jak vybíráte kousky do svého soukromého šatníku? Koukáte po návrhářských kouscích?

Řekla bych, že je to jak kdy. Občas mě to popadne a něco si koupím. Vybírám si ale jen takové věci, které se dají nosit několik let. Nechci svůj šatník každý rok měnit, proto nepodléhám trendů a nakupuji oblečení, které mi dlouho vydrží.

Designérská soutěž byla dalším společným počinem se značkou Mattoni, se kterou dlouhodobě spolupracujete. Čím vás před lety oslovila?

Pocházím z Karlových Varů, takže s Mattonkou jsem vyrůstala. Když potom přišla možnost spolupracovat, byla to pro mě především velká čest.

Jedním z vašich společných počinů byla reklama s „vodními šaty“. Jak vzpomínáte na její natáčení?

Pamatuji si, že to bylo hodně dlouhé, celý tým pracoval a natáčel přes noc. Navíc jsem na sobě neměla vůbec nic, zakryté bylo jen to, co muselo být. Ale byla to skvělá spolupráce, sešli se tam moc fajn lidé, takže na to celé vzpomínám moc ráda.

Prý byla velká zima…

Vidíte, asi ano, ale na to už bych zapomněla. Tak to nejspíš nebylo až tak zlé. Opravdu mi spíš utkvělo v paměti, jak jsme natáčeli v kuse nějakých čtyřiadvacet hodin. Vzpomínám si, jak se ráno rozednívalo a my pořád natáčeli. Potřebovala jsem potom pár dní, abych tu noc dospala.

Máte nějakou další spolupráci, na kterou ráda vzpomínáte?

Pracovala jsem s Davidem LaChapellem (americký fotograf a umělec – pozn. red.) a tam to někdy bývalo podobné. Focení často probíhalo tak, že jsme šli spát ve dvě ráno a v pět už nás zase budil, abychom šli pokračovat. Fotili jsme na Havaji, klidně i celou noc. Na jednu stranu to bylo hodně náročné, ale zase jsou tam skvělé zážitky. David je neuvěřitelně kreativní člověk, takže i na tohle ráda vzpomínám.

Bylo vůbec s takovým harmonogramem možné udržet nějaký work-life balance?

V té době jsem spíš jen pracovala, ten „life“ jsem vlastně ani moc neměla. Každý den jsem byla jinde, často jsem nevěděla, kde přesně jsem se zrovna vzbudila. Když jsem v noci potřebovala do koupelny, nemohla jsem ani najít dveře, protože noc předtím jsem spala v úplně jiném hotelu.

Byly chvíle, kdy jste třeba chtěla a potřebovala zvolnit?

Byly tam momenty, kdy jsem chtěla chvilku pro sebe. Občas jsem říkala agentuře, ať už mě nebookují, že už to nechci dělat. Ale tak to nefunguje. Navíc když najednou nepracujete vůbec, tak vám to zase hodně chybí. Měl by tam být zkrátka ten balanc, i když v té době to bylo hodně náročné.

Dnes už tam asi nějaký balanc mít musíte…

To určitě, mám tři děti, takže jinak by to ani nešlo. Nemůžu odjet, být pryč několik dní a potom přejet z jedné přehlídky na druhou.

Podpatky občas vyměníte i za pohorky. Jak vznikl nápad vypravit se do base campu Mount Everestu, který jste letos na jaře uskutečnila?

Dnes už obouvám pohorky asi i raději, cítím se v nich pohodlně. Vždy jsem byla sportovní typ, měla jsem ráda procházky i treky a celkově pobyt venku. Takhle větší výprava byla mým dlouhodobým snem. Plánovala jsem ji asi pět let, teď se to konečně povedlo.

Proč zrovna letos?

Stalo se mi pár věcí, které mě k tomu dovedly. Tou asi nejsilnější byla autonehoda, která se mi stala začátkem roku, když jsem jela do Prahy. Popelářskému vozu přede mnou odlétlo kolo a od autobusu se odrazilo přímo do mého auta. To bylo úplně na odpis, nedaly se ani otevřít dveře. Byla to neuvěřitelně silná zkušenost, protože jsem si uvědomila, co všechno se mohlo stát a jak málo někdy stačí, aby to byl poslední den. Řekla jsem si, že život může být dost krátký, takže nemá smysl nic odkládat. Dva týdny nato jsem si zabookovala cestu.

Jak probíhala příprava? Kde a jak jste trénovala?

Hodně jsem posilovala, chodila a absolvovala i několik zdravotních prohlídek a screeningů. Kromě toho jsem přibrala asi tři kila, protože jsem měla obavy, že bych to se svou váhou nezvládla. Na co jsem se bohužel připravovat nemohla, byl pobyt ve vyšší nadmořské výšce. Třeba v Londýně je to úplně běžné, ale u nás na Mallorce tréninková centra nemáme. Myslím, že lidé z naší skupiny, kteří se na pobyt ve výšce připravovali, na tom byli mnohem lépe.

Co bylo nejnáročnější? Byla to právě ta výška?

Určitě výška, kterou jsem hodně pociťovala. Bolela mě hlava, měla jsem ranní nevolnosti. Taky mi hodně bušilo srdce, což bylo nepříjemné. Dělo se to i v noci, takže jsem se moc nevyspala. Poslední den, kdy jsme měli vyjít do základního tábora, už mi bylo hodně špatně. Myslela jsem si, že už to možná ani nezvládnu, ale potom se mi udělalo lépe a nakonec to šlo.

Jak celou výpravu zpětně hodnotíte?

Celkově to bylo skvělé. Vlastně si ani neuvědomujete, jak špatně vám je, protože kolem je tolik úžasných věcí. Všude kolem jsou krásné výhledy, nádherné hory. Bolest hlavy už si pak často ani neuvědomujete.

Plánujete nějaký další výstup?

Myslím, že jich bude ještě hodně. Přemýšlela jsem o nějaké šestitisícovce, láká mě i Patagonie. Je spousta míst, kam bych se chtěla podívat. Myslím, že tohle rozjelo nějakou další etapu.

U čeho si ještě „vyčistíte hlavu“?

Hodně mě baví keramika, to je taková moje meditace. Líbí se mi, že nemusím nad ničím přemýšlet, a jen tvořím. Baví mě celý ten proces, kdy z kusu hlíny něco od začátku až do konce vyrábíte a čekáte, co z toho bude.

