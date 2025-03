Glosa Stanislava Šulce: Mohou losy zachránit poštu? Překvapivě ano

Návštěva pošty patří dlouhodobě k mimořádně traumatizujícím zážitkům. Při čekání na to, až AI vylosuje vaše číslo mezi změtí číselných řad, tak člověk může přemýšlet. Třeba nad tím, jestli losy mohou opravdu spasit státní podnik. A protože čekání, až padne číslo 8, tentokrát bylo mimořádně dlouhé a číslo 517 mezitím padlo doslova dvakrát (nikoli opakovaně), odpověď na věčnou otázku o přínosu losů pro poštu se skutečně povedlo najít. Losy mohou poštu spasit minimálně v očích svých zákazníků.

Česká pošta je fascinující podnik. A to nemá být žádná ironie. Málokterý podnik fungující již za císaře pána dokázal veškeré turbulence 19., 20. a prvního kvartálu 21. století přežít. A i na konci tohoto období pošta stále dělá totéž, když jen vloni přepravila celkem 158,5 milionu zásilek.

Jenomže svět se točí a pošta se točit přestala. Nejde o to, že by ji konkurence drtila ekonomicky, spíše jde o kvalitu služby a to, čemu se v nové době říká „zákaznická zkušenost“. Čekání dlouhé desítky minut na to, až generátor náhodných čísel vybere právě to vaše, sice zlikvidoval nutnost ptát se „Kdo, prosím vás, přišel poslední?“, ale jinak se toho zase tolik nezměnilo. A je fakt, že konkurence natolik poště ubrala potenciální klientelu, že se aktuální stav pravděpodobně bude spíše zhoršovat.

Česká pošta zdraží posílání dopisů Money Česká pošta od února zvýší ceny za posílání dopisů o dvě až čtyři koruny. Více zdraží pomalejší doručování v tzv. ekonomickém režimu, kde poslání psaní do 50 gramů vyjde nově na 31 korun namísto dosavadních 27 korun. Podraží i poštovní poukázky. Uvedl to server Peníze.cz, mluvčí pošty Matyáš Vitík, změny potvrdil. ČTK Přečíst článek

Jak vylepšit prodej losů

Nepomohl prodej pojištění ani omalovánek na pobočkách, zavedení Balíkovny pak sice byl krok správným směrem, ale o ni se jistě již brzy postará nějaký soukromý investor, který Balíkovnu koupí (samozřejmě za mimořádně výhodných podmínek).

Zatím nepomohl ani prodej losů. A to nikoli proto, že by zákazníky deprimovaly prohry, ale prostě proto, že pošta prodej losů pojala zcela nešikovně. Přitom právě prodej losů je potenciální gold pro všechny. Nevěříte? Tak sledujte, změna může být mimořádně rychlá a přinese vyšší komfort pro klienty a může vynést spousty peněz pro samotnou poštu.

Krok první: Do automatů na pořadové lístky se přidá nová položka. Vedle Vyzvednutí zásilky a Služeb CzechPointu přibude položka Los+1.

Krok druhý: Na poštách, kde to je možné, bude vždy jedna přepážka věnovaná výlučně prodeji losů.

Krok třetí: Na přepážce, kde se budou takto přednostně prodávat losy, bude moci klient učinit vždy jednu další poštovní službu.

Pošta prohloubila ztrátu o půl miliardy. Chyběl výnos z prodeje hlavní budovy v Praze Zprávy z firem Kladný hospodářský výsledek vykázala pošta naposledy v roce 2017. V rámci zahájené transformace pod vedením nového generálního ředitele, který se funkce definitivně ujal loni v lednu, pošta snížila provozní náklady o tři miliardy korun. ČTK Přečíst článek

Konec čekání

Výhody tohoto systému jsou zjevné, ale raději si je zrekapitulujme. Předně: pošta se stane největším prodejcem losů v Česku. Tím se do jejích tržeb přisypou potřebné stamiliony. A důvodem toho bude prostě to, že si lidé losem koupí přednostní možnost vyřídit si, co budou potřebovat a vyhnou se tak obcování s číselnými řadami, kde číslu 8 předchází číslo H32, 517 a C76.

No řekněte sami, vy byste nebyli ochotní koupit si los, abyste si díky tomu mohli zcela jednoduše poslat nebo vyzvednout dopis? Navíc pošta může do automatů na pořadové lístečky klidně nainstalovat i další položky například 2 losy + 2, 3 losy + 3 atd… Hlásím upřímně, že já bych si ten los za tuto možnost kopil úplně pokaždé.