Pošta prohloubila ztrátu o půl miliardy. Chyběl výnos z prodeje hlavní budovy v Praze

Kladný hospodářský výsledek vykázala pošta naposledy v roce 2017. V rámci zahájené transformace pod vedením nového generálního ředitele, který se funkce definitivně ujal loni v lednu, pošta snížila provozní náklady o tři miliardy korun.

Česká pošta loni podle předběžných výsledků hospodařila se ztrátou kolem 1,25 miliardy korun, což je o půl miliardy více než o rok dříve. Důvodem zhoršení výsledku je především neuskutečněný plánovaný prodej budovy hlavní pošty v Praze, který měl vynést zhruba 1,4 miliardy korun. ČTK to sdělil generální ředitel Miroslav Štěpán.

Zatím nejvyšší ztrátu 1,75 miliardy korun vykázala pošta v roce 2022 a její hrozící prohloubení na více než tři miliardy a hrozba insolvence v dalším roce přiměly vládu k rozhodnutí o transformaci podniku a přijetí stabilizačních opatření. Cílem transformace, která by podle dřívějších informací měla skončit v roce 2026, je ozdravení pošty a její návrat k zisku. „I přes pozitivní změny počítáme s negativním hospodářským výsledkem přibližně až do konce procesu transformace, podotkl Štěpán.

Kladný hospodářský výsledek vykázala pošta naposledy v roce 2017. V rámci zahájené transformace pod vedením nového generálního ředitele, který se funkce definitivně ujal loni v lednu, pošta snížila provozní náklady o tři miliardy korun. Státní podnik dále reorganizoval cenovou politiku a vylepšil stávající kontrakty se zákazníky, což mu vyneslo jednu miliardu korun navíc.

Česká pošta zdraží posílání dopisů Money Česká pošta od února zvýší ceny za posílání dopisů o dvě až čtyři koruny. Více zdraží pomalejší doručování v tzv. ekonomickém režimu, kde poslání psaní do 50 gramů vyjde nově na 31 korun namísto dosavadních 27 korun. Podraží i poštovní poukázky. Uvedl to server Peníze.cz, mluvčí pošty Matyáš Vitík, změny potvrdil. ČTK Přečíst článek

Pošta také během posledního roku zvýšila efektivitu práce. Právě rychlejší růst mezd oproti produktivitě práce byl jeden z hlavních faktorů, které v letech 2018 až 2022 zhoršovaly hospodaření společnosti. Průměrná mzda v tomto období rostla průměrným tempem 4,6 procenta ročně, přičemž produktivita pouze o 2,6 procenta. V letech 2023 a 2024 se produktivita zvýšila o 8,1 procenta, přičemž průměrná mzda rostla o 5,4 procenta ročně.

Balíkovna se osamostatní

Dalším krokem transformace bude oddělení veřejných a komerčních balíkových služeb. Na začátku letošního roku proto pošta vytvořila akciovou společnost Balíkovna, do které by měly v budoucnu přejít balíkové a logistické služby. Ty budou od dubna vyčleněné do odštěpného závodu Česká pošta - balíkové služby, což má být mezistupněm před převedením služeb, majetku a pracovníků do akciové společnosti.

Štěpán během dvou vystoupení před poslanci a senátory tento týden představil další kroky, které mají vést k vyrovnání rozdílů mezi klesající poptávkou a robustností infrastruktury, čímž se mají posílit výnosy pošty. „V praxi to znamená, že pošta bude nad rámec služeb, které vyplývají z poštovní licence, vytěžovat volné kapacity službami partnerů, které typologicky odpovídají poskytovaným službám České pošty,“ dodal. Podle něj může jít například o konzultační služby pro státní správu, samosprávy či veřejné instituce. Už nyní některé pošty například vyřizují žádosti o některé dávky pro úřady práce.

Státní podnik Česká pošta zaměstnává kolem 20 000 lidí a provozuje 2900 poboček. Jejich počet se v roce 2023 kvůli stabilizaci hospodaření snížil o 300 z 3200.

Pošta nabízí tři nemovitosti za půl miliardy Reality Česká pošta začala v e-aukci nabízet tři pražské nemovitosti v ulicích Milady Horákové, Sportovní a Moravská s celkovou vyvolávací cenou 476 milionů korun. Podmínkou pro účast v aukci je podání nabídky na všechny tři nemovitosti, a to minimálně ve výši vyhlašovací ceny u každé z nich. ČTK Přečíst článek