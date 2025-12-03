Olomoucká pobočka Česká spořitelny bodovala v soutěži VISA Bank Branch of the Year
Pobočka České spořitelny na třídě Svobody v Olomouci zvítězila ve třetím čtvrtletí prestižní soutěže Visa Bank Branch of the Year 2025, která hodnotí zákaznický zážitek a kvalitu služeb v bankovních pobočkách po celé republice. Projekt pořádaný společností Visa sleduje devět kritérií – od přístupnosti a exteriéru přes využití digitálních technologií až po úroveň poradenství a celkový dojem z návštěvy.
Technologie i lidskost v rovnováze
Odbornou porotu zaujalo především propojení moderních prvků a osobního kontaktu. Interiér pobočky působí otevřeně a přirozeně, pracuje se světlými barvami, čistými liniemi a dostatkem denního světla. Součástí prostoru jsou LED obrazovky, samoobslužné zóny i tablety pro finanční gramotnost.
„Technologie mají sloužit lidem, ne naopak. Naši poradci klientům trpělivě ukazují, jak mohou digitální nástroje zjednodušit jejich každodenní finance. Klíčové ale je, že zůstává zachován osobní kontakt, to znamená, že se klient vždy má na koho obrátit,“ říká ředitelka olomoucké pobočky Jana Macháčková.
Silné komunitní zázemí
Pobočka v Olomouci se dlouhodobě orientuje také na vzdělávání a podporu místních komunit. V jejím komunitním centru se konají akce pro veřejnost a projekty zaměřené na finanční gramotnost dětí i dospělých.
„Naší filozofií je být nejen bankou, ale i partnerem, který přináší hodnotu komunitě. V Olomouci se to daří skvěle díky propojení s místními školami, podnikateli i obyvateli,“ doplňuje regionální ředitelka České spořitelny Zuzana Gabzdylová.
V krákém videu se pdívejte se do oceněné pobočky:
Centrum moderního bankovnictví
Ocenění potvrzuje rostoucí význam fyzických poboček v době digitalizace. Porota letos zdůrazňovala především pobočky, které dokážou propojit technologie, poradenství i lidský přístup.
Výsledky soutěže podle organizátorů ukazují, že moderní bankovní pobočka může být centrem finančního života – místem pro poradenství, vzdělávání i osobní rozvoj zákazníků.
Finálové vyhlášení celoročního vítěze Visa Bank Branch of the Year proběhne na jaře 2026 během galavečera Visa Awards.
Bankovní pobočky už dávno nejsou jen místem, kde se vyřizují transakce. Stávají se prostorem pro osobní poradenství, budování důvěry a hledání individuálních řešení, která digitální kanály samy nenahradí. Soutěž VISA Bank Branch of the Year 2025 ukazuje, jak české banky dokážou spojit moderní technologie s lidským přístupem a oceněné pobočky třetího čtvrtletí to jasně potvrzují.
Bankovní pobočky, které inspirují: vítězové soutěže VISA Bank Branch of the Year za 3. kvartál 2025
Money
Bankovní pobočky už dávno nejsou jen místem, kde se vyřizují transakce. Stávají se prostorem pro osobní poradenství, budování důvěry a hledání individuálních řešení, která digitální kanály samy nenahradí. Soutěž VISA Bank Branch of the Year 2025 ukazuje, jak české banky dokážou spojit moderní technologie s lidským přístupem a oceněné pobočky třetího čtvrtletí to jasně potvrzují.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.