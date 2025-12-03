Nový magazín právě vychází!

Olomoucká pobočka Česká spořitelny bodovala v soutěži VISA Bank Branch of the Year

Olomoucká pobočka Česká spořitelny bodovala v soutěži VISA Bank Branch of the Year
VISA Bank Branch of the Year, užito se svolením
Pobočka České spořitelny na třídě Svobody v Olomouci zvítězila ve třetím čtvrtletí prestižní soutěže Visa Bank Branch of the Year 2025, která hodnotí zákaznický zážitek a kvalitu služeb v bankovních pobočkách po celé republice. Projekt pořádaný společností Visa sleduje devět kritérií – od přístupnosti a exteriéru přes využití digitálních technologií až po úroveň poradenství a celkový dojem z návštěvy.

Technologie i lidskost v rovnováze

Odbornou porotu zaujalo především propojení moderních prvků a osobního kontaktu. Interiér pobočky působí otevřeně a přirozeně, pracuje se světlými barvami, čistými liniemi a dostatkem denního světla. Součástí prostoru jsou LED obrazovky, samoobslužné zóny i tablety pro finanční gramotnost.

„Technologie mají sloužit lidem, ne naopak. Naši poradci klientům trpělivě ukazují, jak mohou digitální nástroje zjednodušit jejich každodenní finance. Klíčové ale je, že zůstává zachován osobní kontakt, to znamená, že se klient vždy má na koho obrátit,“ říká ředitelka olomoucké pobočky Jana Macháčková.

Silné komunitní zázemí 

Pobočka v Olomouci se dlouhodobě orientuje také na vzdělávání a podporu místních komunit. V jejím komunitním centru se konají akce pro veřejnost a projekty zaměřené na finanční gramotnost dětí i dospělých.

„Naší filozofií je být nejen bankou, ale i partnerem, který přináší hodnotu komunitě. V Olomouci se to daří skvěle díky propojení s místními školami, podnikateli i obyvateli,“ doplňuje regionální ředitelka České spořitelny Zuzana Gabzdylová.

V krákém videu se pdívejte se do oceněné pobočky:

 

Centrum moderního bankovnictví

Ocenění potvrzuje rostoucí význam fyzických poboček v době digitalizace. Porota letos zdůrazňovala především pobočky, které dokážou propojit technologie, poradenství i lidský přístup.

Výsledky soutěže podle organizátorů ukazují, že moderní bankovní pobočka může být centrem finančního života – místem pro poradenství, vzdělávání i osobní rozvoj zákazníků.

Finálové vyhlášení celoročního vítěze Visa Bank Branch of the Year proběhne na jaře 2026 během galavečera Visa Awards.

Bankovní pobočky, které inspirují: vítězové soutěže VISA Bank Branch of the Year za 3. kvartál 2025

Bankovní pobočky už dávno nejsou jen místem, kde se vyřizují transakce. Stávají se prostorem pro osobní poradenství, budování důvěry a hledání individuálních řešení, která digitální kanály samy nenahradí. Soutěž VISA Bank Branch of the Year 2025 ukazuje, jak české banky dokážou spojit moderní technologie s lidským přístupem a oceněné pobočky třetího čtvrtletí to jasně potvrzují.

VISA BANK BRUNCH, užito se svolením

Partners Banka v Chocni si převzala třetí místo v soutěži Visa Bank Branch of the Year

Money

Newstream & Partner

Přečíst článek
Pobočka České spořitelny

Může jedna banka zlepšit finanční zdraví Čechů? Uvidí se za půl roku

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek

Babišův Hartenberg se zbavuje evropských opraváren letadel. Jednu bere easyJet

Babišův Hartenberg se zbavuje evropských opraváren letadel. Jednu bere easyJet
Adria Tehnika, užito se svolením
ČTK
ČTK

EasyJet kupuje firmu z Babišovy investičky. Hartenberg Holding zároveň jedná o odprodeji i další letecké opravárny. A je tak pravděpodobně, že směřuje k uzavření jedné ze svých divizí.

Investiční skupina Hartenberg Holding se dohodla na prodeji slovinské letecké opravárenské společnosti Adria Tehnika britským nízkonákladovým aerolinkám easyJet. Uvedla to ve středu na svém webu, hodnotu transakce nezveřejnila. Server Deník N napsal, že holding nyní jedná rovněž o prodeji srbské společnosti JAT Tehnika, která se také zabývá údržbou letadel. Hartenberg spravuje investice předsedy hnutí ANO a možného budoucího premiéra Andreje Babiše.

„Akvizice společnosti Adria Tehnika společností easyJet podléhá schválení regulačními orgány a očekává se, že bude dokončena v prvním čtvrtletí 2026,“ uvedl Hartenberg. Adria Tehnika provádí údržbu letadel na pěti linkách na letišti v Lublani, easyJet patří řadu let k jejím zákazníkům.

„Jsem potěšená, že nás easyJet uznal jako strategickou investici,“ uvedla generální ředitelka společnosti Adria Tehnika Barbara Perko Brvarová, která ve funkci zůstává. Podíl ve slovinské opravárenské společnosti Hartenberg získal v roce 2018, v loňském roce firmu zcela ovládl. „V projektu jsme byli už sedm let a naplnil se náš investiční horizont,“ řekl k transakci Deníku N řídící partner holdingu Jozef Janov.

EU likviduje chemii, zní z Babišova Agrofertu. Koncern má plán B

Zprávy z firem

Drahé energie a tvrdá regulace nutí Agrofert hledat nové teritorium. V úvahu připadá Amerika nebo Perský záliv, investice má jít do stovek milionů eur. Místopředseda představenstva holdingu Petr Cingr říká otevřeně: pokud EU nezmění kurz, Agrofert může z Evropy odejít.

ČTK

Přečíst článek

Ředitel pro inženýrství a údržbu ve společnosti easyJet Brendan McConnellogue uvedl, že aerolinky s firmou Adria Tehnika spolupracují téměř deset let a dosud jí svěřily víc než 200 těžkých údržbářských prací na letadlech Airbus. Adria Tehnika opravuje také letadla Bombardier. Firma má víc než 250 zaměstnanců a vedle easyJetu pracuje také pro další letecké společnosti.

Hartenberg se zbavuje celé divize

Deník N uvedl, že Hartenberg nyní jedná také o prodeji srbské letecké opravárenské společnosti JAT Tehnika se zhruba 600 zaměstnanci, která provozuje hangáry v Bělehradě a servisní stanoviště v Černé Hoře a Severní Makedonii. „Jsme v pokročilém jednání o prodeji,“ uvedl Janov. Touto transakcí by se Hartenberg podle serveru zcela zbavil jedné odnože svého byznysu, kterou spravuje přes polskou holdingovou společnost Avia Prime.

Babiš drží v Hartenbergu téměř 88 procent

V investiční skupině Hartenberg Holding drží Andrej Babiš přes firmu SynBiol podíl 87,75 procenta, dalších 9,75 procenta vlastní Janov a zbývající podíl náleží šéfovi akvizic Babišova holdingu Agrofert Liboru Němečkovi. Hartenberg investuje také do reprodukčních klinik, nemovitostí, potravinářství a oděvních značek, ovládá síť květinářství Flamengo či e-shopy Ovečkárna.cz a Sportobchod.cz.

Dalibor Martínek: Ve Štrasburku si všimli, že v Česku žijí Slováci

Dalibor Martínek: Ve Štrasburku si všimli, že v Česku žijí Slováci
iStock
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

V Česku žije asi 120 až 160 tisíc Slováků. Údaj je nejasný, protože jednou jde o lidi se slovenským občanstvím, jindy o ty, kteří se ke slovenskému původu hlásí. Ve skutečnosti je v Česku Slováků mnohem víc, pracují tady, na víkendy jezdí domů. Mají se ve školách učit ve slovenštině?

Poradní orgán Rady Evropy vnáší do veřejného prostoru nový pseudoproblém. Vyzval Česko, aby ve vybraných školách a školkách byla zavedena slovenština jako výukový jazyk. Má jít o ochranu národnostních menšin. Aha. Takže po třiceti letech samostatnosti Česka a Slovenska si ve Štrasburku všimli, že na území bývalého Československa žijí Češi i Slováci. A že si zatím velmi dobře rozumějí. Myšleno v řeči.

Doporučení je absurdní. Podobně jako kdybychom my doporučovali, aby ve Francii zavedli povinnou výuku ve vlámštině a ochránili tak belgickou menšinu. Slováci jsou zcela organickou součástí Česka. Oni rozumějí česky, Češi rozumějí slovensky. Většinou. Není potřeba na této situaci nic měnit. Ani proto, že si to myslí ve Štrasburku.

Nové doporučení je jenom příkladem nezdravé rozbujelosti evropských orgánů. Nabobtnalé řídící struktury jsou ve výsledku brzdou ekonomického rozvoje Evropy. Evropa technologicky zaostává za Spojenými státy, za Čínou. Další regiony se rychle rozvíjejí. Evropa stagnuje, je svázaná regulemi, a další nesmyslné vymýšlí. Místo odbourávání byrokracie řeší slovenštinu v českých školách. Je to k pláči.

Češi a Slováci si rozumějí. I bez Štrasburku

Malí Slováci si s češtinou jistě poradí. Stejně jako si malí Češi poradí na Slovensku se slovenštinou. Mimochodem, na Slovensku žije podle odhadů asi 35 tisíc Čechů. Jak chrání evropská rada jejich zájmy?

Český právní řád umožňuje užívat slovenštinu v řadě právních a úředních úkonů. Slovenská menšina v Česku rozhodně netrpí. Je zvláštní, že se ve Štrasburku nezabývají třeba polskou menšinou. K polskému původu či jazyku se u nás hlásí asi sedmdesát tisíc lidí. A co teprve Ukrajinci, kterých je v zemi asi 400 tisíc.

Má se začít učit v ukrajinštině? To kupodivu Štrasburk nedoporučuje. Zatím. Že by měli Slováci ve Francii nějakou silnější lobby? Učí se už ve Francii ve slovenštině? V Česku si naopak učitelé stěžují, že jim malí Ukrajinci nerozumí, a proto zaostávají ve výuce. A doporučují, aby před nástupem do školy absolvovali intenzivní kurzy češtiny. Neměli by se tedy, optikou rady Evropy, raději učitelé učit ukrajinštinu?

Slováci nejsou v Česku utlačováni. Není to trpící menšina. A jejich zájmy nemusí obhajovat vzdálená, nechápající cizina. Dokonce Slováky nevnímáme jako národnostní menšinu. Naopak, jsou organickou součástí společnosti. Snad další zbytečný nápad z Francie upadne v zapomnění, ku prospěchu „slovenské menšiny“ v Česku.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Čínská továrna automobilky Geely v provincii Če-ťiang na jihovýchodě Číny.

Náklady na emisní normu Euro 7 mnohonásobně převýší odhady Evropské komise, tvrdí výrobci vozů

Money

ČTK

Přečíst článek
Nerealistické. Osmička zemí unie včetně Česka podepsala dokument proti emisní normě Euro 7

Leaders

ČTK

Nerealistické. Osmička zemí unie včetně Česka podepsala dokument proti emisní normě Euro 7

Leaders

ČTK

Přečíst článek
Čtvrtá platba z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost se týká zejména projektů v oblasti energetiky a rozvodných sítí

Rekordní miliardy pro Česko. Evropská komise vyplatila 39 miliard korun na zmírnění krize

Money

ČTK

Přečíst článek
