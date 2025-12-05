Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Money Raiffeisenbank na Budějovické patří mezi nejlepší bankovní pobočky v Česku

Raiffeisenbank na Budějovické patří mezi nejlepší bankovní pobočky v Česku

Raiffeisenbank na Budějovické patří mezi nejlepší bankovní pobočky v Česku
Visa Bank Branch of the Year užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Pobočka Raiffeisenbank v Olbrachtově ulici u stanice metra Budějovická na Praze 4 se umístila na třetím místě za 3. čtvrtletí 2025 v prestižní soutěži Visa Bank Branch of the Year a postupuje do celostátního finále, jehož výsledky budou vyhlášeny na jaře 2026 během Visa Awards.

Odborní hodnotitelé ocenili především promyšlený design, přehlednou organizaci provozu a lidský přístup k obsluze klientů. Pobočka se nachází v jedné z nejfrekventovanějších částí Prahy přímo u stanice metra Budějovická a nabízí komfortní, bezbariérový přístup, otevřený interiér a příjemnou atmosféru. Moderní kombinace dřeva, skla a žlutých akcentů vytváří vizuálně atraktivní a zároveň funkční prostředí, které podporuje osobní komunikaci mezi klienty a poradci.

„Nový design nám velmi pomohl. Interiér je prosvětlený, kombinuje dřevo a sklo a působí teple a příjemně. Klienti často říkají, že se tu cítí komfortněji než dřív. Tento koncept se teď postupně zavádí i na dalších pobočkách,“ říká Daniel Krištof, ředitel pobočky Raiffeisenbank Budějovická.

Součástí úspěchu je i důraz na osobní kontakt místo anonymního digitálního vyvolávacího systému. Na pobočce funguje recepce, kde pracovník vítá klienty, pomáhá s objednávkami a nasměruje je k bankéřům. Tento přístup se podle Krištofa osvědčil více než dříve testovaný vyvolávací systém: „Ukázalo se, že osobní přístup je efektivnější a klienti ho skutečně oceňují. Chceme, aby každý návštěvník odcházel s pocitem, že se mu někdo věnoval a že jeho čas má pro nás hodnotu.“

Raiffeisenbank Budějovická zároveň potvrzuje, že digitální technologie mají doplňovat, nikoli nahrazovat lidský kontakt. „Mnoho klientů si sice například může vyřídit půjčku online, ale raději přijde osobně. Chtějí si promluvit, poradit se a mít jistotu, že volí správné řešení,“ dodává Krištof.

Díky kombinaci profesionálního přístupu, moderního designu a otevřené komunikace se pobočka stala vzorovým příkladem propojení technologií a lidskosti, které odráží současné trendy ve vývoji bankovních služeb.

Pobočka České spořitelny na třídě Svobody v Olomouci zvítězila ve třetím čtvrtletí prestižní soutěže Visa Bank Branch of the Year 2025, která hodnotí zákaznický zážitek a kvalitu služeb v bankovních pobočkách po celé republice. Projekt pořádaný společností Visa sleduje devět kritérií – od přístupnosti a exteriéru přes využití digitálních technologií až po úroveň poradenství a celkový dojem z návštěvy.

Technologie i lidskost v rovnováze

Odbornou porotu zaujalo především propojení moderních prvků a osobního kontaktu. Interiér pobočky působí otevřeně a přirozeně, pracuje se světlými barvami, čistými liniemi a dostatkem denního světla. Součástí prostoru jsou LED obrazovky, samoobslužné zóny i tablety pro finanční gramotnost.

„Technologie mají sloužit lidem, ne naopak. Naši poradci klientům trpělivě ukazují, jak mohou digitální nástroje zjednodušit jejich každodenní finance. Klíčové ale je, že zůstává zachován osobní kontakt, to znamená, že se klient vždy má na koho obrátit,“ říká ředitelka olomoucké pobočky Jana Macháčková.

Silné komunitní zázemí 

Pobočka v Olomouci se dlouhodobě orientuje také na vzdělávání a podporu místních komunit. V jejím komunitním centru se konají akce pro veřejnost a projekty zaměřené na finanční gramotnost dětí i dospělých.

„Naší filozofií je být nejen bankou, ale i partnerem, který přináší hodnotu komunitě. V Olomouci se to daří skvěle díky propojení s místními školami, podnikateli i obyvateli,“ doplňuje regionální ředitelka České spořitelny Zuzana Gabzdylová.

V krákém videu se pdívejte se do oceněné pobočky:

 

Centrum moderního bankovnictví

Ocenění potvrzuje rostoucí význam fyzických poboček v době digitalizace. Porota letos zdůrazňovala především pobočky, které dokážou propojit technologie, poradenství i lidský přístup.

Výsledky soutěže podle organizátorů ukazují, že moderní bankovní pobočka může být centrem finančního života – místem pro poradenství, vzdělávání i osobní rozvoj zákazníků.

Finálové vyhlášení celoročního vítěze Visa Bank Branch of the Year proběhne na jaře 2026 během galavečera Visa Awards.

Šéf hnutí ANO a nadcházející staronový premiér ČR Andrej Babiš se vzdal holdingu Agrofert způsobem, který jde dále v porovnání se způsobem, jakým kontrolu nad svým majetkem ošetřil americký prezident Donald Trump. Trump s nástupem do Bílého domu roku 2017 svěřil vedení vlastního konglomerátu, Trump Organization, dětem. Ti konglomerát řídí nadále i během Trumpova druhého funkčního období v Bílém domě. Trump ovšem zůstává jeho vlastníkem. Babiš se naproti tomu vzdává Agrofertu natrvalo. A potomkům připadne až po jeho smrti.

Trump během svého druhého prezidentského období ponechal všechen svůj majetek a investice ve fondu, který spravují jeho děti. Současný americký prezident přitom nemá v žádné ze společností zahnuté do tohoto svěřenského fondu, který však tedy není slepý, jakoukoli funkci a nijak neparticipuje na jejich každodenním chodu. Podle Trump Organization takové řešení dostatečně zamezuje možnému střetu zájmu, přestože je podobné řešení z prvního Trumpova prezidentského období, které kritici – včetně vládního úřadu pro etické záležitosti – napadali, přičemž Trumpa vyzývali, aby svůj majetek celý prodal nebo pro něj alespoň zřídil takzvaný slepý svěřenský fond. To ale Trump odmítá.

Babišovo řešení má přitom blíže k postupu na bázi slepého svěřenského fondu, protože by dosavadní šéf Agrofertu neměl mít jakýkoli vliv na to, kdo fond bude řídit a kontrolovat. Zároveň Babiš vylučuje, že holding budou ovládat jeho děti nebo jinak blízké osoby. A to nejen po dobu setrvání ve veřejné funkcí, ale až do své smrti. Teprve po ní by měl Agrofert připadnout Babišovým dětem.

Teprve s Babišovou smrtí má tedy nastat to, co v případě Trumpa nastalo s jeho nástupem do Bílého domu. Zároveň Babišovi jeho majetek nemá připadnout po odchodu z veřejné funkce, zatímco Trump vlastníkem zůstává i během ní. Babiš tedy vskutku způsobem, jakým se vzdal Agrofertu, zachází dále než Trump v případě jeho potenciálně jen dočasné a neúplné ztráty kontroly nad Trump Organization. 

