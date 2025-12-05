Raiffeisenbank na Budějovické patří mezi nejlepší bankovní pobočky v Česku
Pobočka Raiffeisenbank v Olbrachtově ulici u stanice metra Budějovická na Praze 4 se umístila na třetím místě za 3. čtvrtletí 2025 v prestižní soutěži Visa Bank Branch of the Year a postupuje do celostátního finále, jehož výsledky budou vyhlášeny na jaře 2026 během Visa Awards.
Odborní hodnotitelé ocenili především promyšlený design, přehlednou organizaci provozu a lidský přístup k obsluze klientů. Pobočka se nachází v jedné z nejfrekventovanějších částí Prahy přímo u stanice metra Budějovická a nabízí komfortní, bezbariérový přístup, otevřený interiér a příjemnou atmosféru. Moderní kombinace dřeva, skla a žlutých akcentů vytváří vizuálně atraktivní a zároveň funkční prostředí, které podporuje osobní komunikaci mezi klienty a poradci.
„Nový design nám velmi pomohl. Interiér je prosvětlený, kombinuje dřevo a sklo a působí teple a příjemně. Klienti často říkají, že se tu cítí komfortněji než dřív. Tento koncept se teď postupně zavádí i na dalších pobočkách,“ říká Daniel Krištof, ředitel pobočky Raiffeisenbank Budějovická.
Prvního října proběhlo v pražském Magenta Experience Center unikátní setkání porotců dvou prestižních soutěží – Visa Czech Top Shop a Visa Bank Branch of the Year. Společná snídaně, která se nesla v barvách Visa, nabídla prostor k osobnímu seznámení, výměně zkušeností i diskuzi o vývoji zákaznického zážitku v obou odvětvích.
Setkání porot soutěží Visa Czech Top Shop a Visa Bank Branch of the Year spojilo odborníky z retailu i bankovnictví
Money
Prvního října proběhlo v pražském Magenta Experience Center unikátní setkání porotců dvou prestižních soutěží – Visa Czech Top Shop a Visa Bank Branch of the Year. Společná snídaně, která se nesla v barvách Visa, nabídla prostor k osobnímu seznámení, výměně zkušeností i diskuzi o vývoji zákaznického zážitku v obou odvětvích.
Součástí úspěchu je i důraz na osobní kontakt místo anonymního digitálního vyvolávacího systému. Na pobočce funguje recepce, kde pracovník vítá klienty, pomáhá s objednávkami a nasměruje je k bankéřům. Tento přístup se podle Krištofa osvědčil více než dříve testovaný vyvolávací systém: „Ukázalo se, že osobní přístup je efektivnější a klienti ho skutečně oceňují. Chceme, aby každý návštěvník odcházel s pocitem, že se mu někdo věnoval a že jeho čas má pro nás hodnotu.“
Raiffeisenbank Budějovická zároveň potvrzuje, že digitální technologie mají doplňovat, nikoli nahrazovat lidský kontakt. „Mnoho klientů si sice například může vyřídit půjčku online, ale raději přijde osobně. Chtějí si promluvit, poradit se a mít jistotu, že volí správné řešení,“ dodává Krištof.
Díky kombinaci profesionálního přístupu, moderního designu a otevřené komunikace se pobočka stala vzorovým příkladem propojení technologií a lidskosti, které odráží současné trendy ve vývoji bankovních služeb.
Bankovní pobočky už dávno nejsou jen místem, kde se vyřizují transakce. Stávají se prostorem pro osobní poradenství, budování důvěry a hledání individuálních řešení, která digitální kanály samy nenahradí. Soutěž VISA Bank Branch of the Year 2025 ukazuje, jak české banky dokážou spojit moderní technologie s lidským přístupem a oceněné pobočky třetího čtvrtletí to jasně potvrzují.
Bankovní pobočky, které inspirují: vítězové soutěže VISA Bank Branch of the Year za 3. kvartál 2025
Money
Bankovní pobočky už dávno nejsou jen místem, kde se vyřizují transakce. Stávají se prostorem pro osobní poradenství, budování důvěry a hledání individuálních řešení, která digitální kanály samy nenahradí. Soutěž VISA Bank Branch of the Year 2025 ukazuje, jak české banky dokážou spojit moderní technologie s lidským přístupem a oceněné pobočky třetího čtvrtletí to jasně potvrzují.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.