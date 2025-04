Další kolo soutěže Visa Bank Branch of the Year zná vítěze. Kdo zabodoval?

Bankovní sektor se mění a s ním i požadavky klientů na moderní, přívětivé a technologicky vyspělé pobočky. Soutěž Visa Bank Branch of the Year, jejímž partnerem je Newstream, oceňuje ty nejlepší z nich – pobočky, které spojují inovace, zákaznickou péči a komfortní prostředí. Druhé kolo soutěže přineslo tři nové pobočky, které se staly inspirací pro celý bankovní sektor.

Zákaznická zkušenost v bankovnictví nabývá na významu a stává se klíčovým faktorem úspěchu. V době, kdy klienti očekávají moderní, vstřícné a digitálně propojené prostředí, reaguje trh soutěží Visa Bank Branch of the Year, jejímž mediálním partnerem je Newstream. Ve druhém kole odborné hodnotitele nejvíce zaujala pobočka České spořitelny v pražských Dejvicích. Druhé místo obsadila ČSOB v Českých Budějovicích a třetí příčku získala MONETA Money Bank v Benešově.

Vítězná pobočka České spořitelny v Dejvicích

Pobočka České spořitelny v Dejvicích si prvenství zasloužila díky své strategické poloze, modernímu designu a vynikající zákaznické péči. Nachází se v rušné oblasti „Kulaťáku“ s výbornou dostupností MHD a nabízí bezbariérový přístup i možnost parkování v podzemní garáži s dobíjecími stanicemi pro elektromobily.

Klienti jsou hned po příchodu vítáni profesionálním greeterem, který se stará o jejich komfort a navigaci. Moderní interiér s otevřeným designem, dostatkem světla a relaxačními zónami vytváří příjemnou atmosféru. Pobočka podporuje digitální inovace, včetně interaktivních konzultací s poradci přes iPad a možnosti on-line schůzek i mimo pracovní dobu.

Samozřejmostí je komfortní čekací zóna s občerstvením, bezplatnou Wi-Fi a toaletami i pro vozíčkáře.

Druhé místo: ČSOB, České Budějovice

Druhé místo obsadila pobočka ČSOB v Českých Budějovicích, která je ukázkovým příkladem propojení historického dědictví s moderními technologiemi. Umístěná v památkově chráněné budově na Lannově ulici, nabízí bezbariérový přístup, efektivní vyvolávací systém a vstřícného greetera, který pomáhá klientům s orientací a odbavením.

Díky přírodnímu materiálu, důmyslnému osvětlení a proskleným fasádám působí pobočka svěže a přívětivě. Nechybí ČSOB Point pro internetové bankovnictví, samoobslužné zóny a bankomaty pro vklady i výběry. S důrazem na ekologii a bezpapírovou politiku se jedná o pobočku, která udává směr v oblasti udržitelnosti.

Třetí místo: MONETA Money Bank, Benešov

Bronzovou příčku získala pobočka MONETA Money Bank v Benešově, která odborné hodnotitele zaujala svou otevřeností, inovativním přístupem a skvělou zákaznickou zkušeností. Nachází se na hlavní třídě a přitahuje pozornost moderním exteriérem s velkým logem a LCD panely ve výlohách, které informují o aktuálních nabídkách.

Orientace je jasná, nechybí diskrétní a dobře organizované čekací zóny. Poradci využívají tablety pro prezentaci variantních řešení, což usnadňuje komunikaci a vizualizaci produktů. Pobočka myslí na pohodlí všech – nabízí bezbariérový přístup, vodu a kávu zdarma, dětské omalovánky, a dokonce i možnost vstupu s domácími mazlíčky. Celkový dojem dotváří příjemná hudba a vstřícný personál.

Banky budují klientská centra

Společnost Visa, titulární partner soutěže, si uvědomuje, že pohodlné a efektivní bankovní služby jsou nezbytné pro každodenní život klientů. „Dlouhodobě se zaměřujme na to, jak usnadnit lidem každodenní život. Pobočky, které se opravdu věnují potřebám klientů a vytváří pro ně příjemné moderní prostředí, si proto zasluhují naši pozornost. Oceněné pobočky nastavují standardy pro budoucnost bankovnictví a dokazují, že i tradiční kamenné pobočky mají v digitální době své pevné místo,“ říká Petr Polák, country manažer společnosti Visa pro Českou republiku.

Moderní bankovní pobočky už nejsou jen místem pro transakce – stávají se klientskými centry, kde se propojuje technologie, osobní přístup a komfortní prostředí. Soutěž Visa Bank Branch of the Year zdůrazňuje význam kvalitního zákaznického servisu a inspiruje celý trh k dalším inovacím. „Bankovní pobočky procházejí dynamickou proměnou, kdy technologie, design a orientace na klienta hrají klíčovou roli. Soutěž Visa Bank Branch of the Year dává prostor vyniknout těm nejlepším a motivuje celý sektor k dalšímu zlepšování,“ dodává Jiří Beran, Managing Partner společnosti INSTORE CONSULTING EU, která soutěž organizuje.

ČSOB získala druhé místo v soutěži Visa Bank Branch of the Year Zprávy z firem Ocenění v soutěži, jejímž mediálním partnerem je Newstream, má pobočka ČSOB v Radlicích. Je součástí komplexu kancelářských budov, které jsou považovány za jedny z nejekologičtějších v Evropě. Nabízí moderní model obsluhy, který integruje digitální technologie a klade důraz na jednoduchost a pohodlí. Komerční spolupráce Přečíst článek

UniCredit Bank obsadila třetí místo v soutěži Visa Bank Branch of the Year Money V soutěži, jejímž mediálním partnerem je Newstream, uspěla vlajková pobočka v Bankovním domě na náměstí Republiky v Praze. Komerční spolupráce Přečíst článek

První kolo soutěže Visa Bank Branch of the Year 2024 zná vítěze Money Titul si odnesla Komerční banka za svou moderní pobočku na pražském Smíchově v ulici Za Ženskými domovy. Soutěž, jejímž mediálním partnerem je Newstream, vznikla s cílem zlepšovat zákaznickou zkušenost v bankovnictví. Komerční spolupráce Přečíst článek