Dalibor Martínek: Babiš nebo Antibabiš? Napětí stoupá. Kdyby Antibabiš, tak který?

Ráno se probudím a rozhodnu se pro jednoho z kandidátů, řekl mi na firemním setkání nedávno majitel významné společnosti. Žádný kandidát mi nepřipadá ideální, ale hlavně ať to není Babiš, doplnil. A myšlenku ještě rozvedl. Možná by podle něj bylo nejlepší, kdyby na Hradě seděl někdo, kdo bude jen jakýsi ceremoniář. Žádná silná osobnost. Protože jak ukázal Zeman, hradní moc je tak snadné zneužít.

Reklama

Faktem je, že prezidentské volby se stávají tématem debat na všemožných setkáních. A besed a konferencí bude jenom přibývat.

Jen bokem, vlastně vůbec není jasné, proč si takovou figuru volíme. Proč má její aparát půlmiliardový rozpočet. Proč obsadí Pražský hrad (není to král), nejvýznamnější českou kulturní památku. A který ji ještě ke všemu třeba nechá zavřít veřejnosti. I vlastnictví zámku v Lánech s celou oborou, kde se krade ale do vězení se nechodí, je přežitkem minulosti.

Je tu samozřejmě jeden dobrý důvod, proč prezidenta máme a proč se maškarádou kolem jeho volby tak zabýváme. Lid chce k někomu vzhlížet, mít lídra. Chce o něm číst v novinách, sledovat jeho kroky v televizi, aby ho mohl v hospodě pomlouvat. Je to kompenzační faktor našich životů. Jsou to ony hry, které vyrovnávají naši každodenní snahu o získání chleba. Čím dál dražšího.

Přidám k této zábavě pár osobních postřehů, s většinou „důležitých“ kandidátů jsem přes léto dělal rozhovory.

Petr Pavel byl velmi milý, vstřícný. Že se bude konkurence vozit po jeho komunistické minulosti mu bylo jasné, ale měl pocit, že to ustojí. Což se mu možná povede. Zajímavé bylo, že už na začátku léta byl obklopen bohatými sponzory, zejména z řad IT společností. Čtyřicet milionů, limit na kampaň, měl hned.

Reklama

video Petr Pavel: Vraťme Česku řád a klid. Chci být prezidentem, který mírní vášně Leaders Bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel v úterý oficiálně potvrdil kandidaturu na prezidenta republiky. Do voleb jde s heslem „Vraťme Česku řád a klid“. U příležitosti zahájení jeho volební kampaně připomínáme rozhovor, který Pavel poskytl Newstreamu v rámci letního speciálu Kafe s prezidentem. Dalibor Martínek Přečíst článek

Pavel by nemusel dělat ve světě ostudu. Umí anglicky, je pohledný. To bude jeho hlavním žolíkem. Na druhou stranu, působil snad až příliš povolně. Stoupněte si sem, stoupněte si támhle. Teď mluvte, teď mlčte. A nějaká silná vize? Spíše marketingová hesla. Kdybychom hráli hru na to, že máme mít národního lídra, čekal bych větší autoritu.

Danuše Nerudová seděla při našem setkání na kanapi v pražském pronajatém, hole zařízeném bytě. V Praze má slabé zázemí. Což jí může kupodivu ve výsledku pomoci. Stisk její ruky nebyl silný. V ekonomických otázkách byla silná. Že bych se setkal s budoucím českým lídrem? Ten pocit jsem si neodnesl. Na začátku zmíněnému majiteli firmy by se možná mohla líbit.

video Danuše Nerudová: Příspěvek na energie by neměl být jednorázový. Lidé platí složenky každý měsíc Prezidentské volby 2023 Bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová je vystudovaná ekonomka, takže se logicky cítí být silná v kramflecích v ekonomických otázkách. Má jasné názory na to, jak by se mělo řešit zdražování energií. Šla by cestou zvyšování daňových slev. Obává se, že drahé energie zasáhnou i lidi, kteří takový problém dosud nemuseli řešit. Dalibor Martínek Přečíst článek

Pavel Fischer rozhovor neposkytl, jelikož až do podzimu si nechával pro sebe, že bude o prezidentský úřad usilovat. Udělal si hezké léto, podpisy deseti senátorů měl zajištěné. Zatímco jiní kandidáti jezdili po náměstích a přemlouvali lidi k podpisu. Fischer se na svých stránkách prezentuje fotografiemi s důležitými světovými státníky. Pavel Fischer létá hodně vysoko, jako nafouklý balón.

Marek Hilšer, taktéž senátor, si to přes léto pěkně odpracoval. Přestože má malé děti, objížděl města a městečka. Hilšer není znám jako nějaký velký veřejný řečník. Je spíše plachý. Nicméně ve styku s médii se snaží o pěknou prezentaci. Ta se mu celkem daří. Ale je to Pražák, a ještě vystudovaný. To jeho šance na zvolení rapidně snižuje.

video Marek Hilšer: Nechtěl bych, aby se Evropa stala jakousi kolonií Číny Prezidentské volby 2023 Bývalý lékař, nyní již čtyři roky senátor Marek Hilšer sám sebe považuje za „občanského“ kandidáta na prezidenta. Vyzdvihuje, že nikdy nebyl v žádné politické straně, a že za ním nestojí žádná velká korporace. Tím se cítí být nezávislý. Fakt, že senátoruje, také vnímá jako výhodu. Když v minulých prezidentských volbách kandidoval, neuměl si prý představit, jak je složité prosazovat konkrétní myšlenky legislativním procesem. Nyní je poučený. Stal se tedy, podle svého mínění, ještě vhodnějším kandidátem na prezidenta, než byl před čtyřmi roky, kdy získal hlas téměř půl milionu voličů. Dalibor Martínek Přečíst článek

Josef Středula je černý kůň soutěže. Ač má v očích Pražáků punc laciného populisty, a kampaň vede jako šéf odborů, při osobním setkáním se ukáže, že je schopný racionální argumentace. Jeho potíží bude, že se o elektorát popere především s Andrejem Babišem. Těžký oříšek.

Matematik Karel Janeček je ze všech kandidátů asi nejinteligentnější. Někdy až tolik, že mu prostý novinář sotva rozumí. Má propočítanou pravděpodobnost svého zvolení na desetinná místa. Setkali jsme se v pěkné vilce pod Strahovem. Říkal, že při své kampani mluví před výstupy na různé kopce s běžnými občany. Těžko říct, kdo z nich mu rozumí. Obávám se, že se tentokrát ve výpočtu trochu sekne.

Bývalý rektor UK Tomáš Zima asi získal dojem, že by měl kandidovat, protože ho o tom přesvědčili jeho kolegové. Zima má mnoho průšvihů. Ne opravdových, ale důležitých pro volby. Je Pražák, jakkoliv tvrdí, že má známé od Hodonína po Aš. Je to akademik. Nebyl v politice, a nikdo ho nezná. V osobním kontaktu je milý a jistě umí spojovat. Ale kdo o tom ví?

video Tomáš Zima: Mám schopnost dávat lidi dohromady, spojovat je. A nikdy jsem nedělal křivárny Politika V druhém díle seriálu Kafe s prezidentem přinášíme rozhovor s bývalým rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou. Ve svých šestapadesáti letech už má za sebou osm let v čele Univerzity Karlovy, největší a nejvýznamnější tuzemské vysoké školy. Je ověnčen tituly jako prof, MUDr, MBA, DrSc. a několika dalšími. V kolika organizacích působí na významných funkcích ani nelze spočítat. Dalibor Martínek Přečíst článek

A Andrej Babiš? Toho jsem neoslovoval. Jednak svou kandidaturu dlouho strategicky tajil, a za druhé, ten si svou kampaň odvede velmi dobře sám.

Takže tu máme Babiš Antibabiš. Jak jsem již dřív v minulosti psal, obávám se, že Antibabiš bude slabý. Babiš má silný marketingový tým, strategii, charisma, lítá po vesnicích, které nakonec rozhodnou. Rád bych se pletl.