Dalibor Martínek: Kulku a flintu už jsme měli. S čím ještě přijde Babiš? Zbývá fake inzerát v Blesku

Škoda, že prezidentské volby nejsou už dnes, teď hned. Předvolební kampaň už dře břichem o dno. A to nás čeká ještě několik dní této čím dál šílenější, ale vlastně ve své bláznivosti už monotónní show. Proboha, ještě budou dvě televizní debaty!

Jasně, nejde s tím nic dělat, budeme se volbami muset protrpět až do konce. Někoho to dokonce stále baví. Poslední televizní debatu sledovalo přes 1,7 milionu Čechů.

Těžko si však představit, že by velké předvolební finále přineslo něco převratného. Většina lidí je už rozhodnuta, karty jsou rozdané, vše už zaznělo. Kandidáty jsme viděli zleva zprava. S každým dalším dnem už zaznívají nebo se objevují jenom čím dál větší bizarnosti. A média se jich lačně chytají, celou tu kaši natahují a gradují.

Vše už bylo řečeno. Opakovaně

Teď tedy chtějí Babiše s celou jeho rodinou zastřelit. Babiš kvůli výhružkám zrušil úterní výjezd do Hradce Králové. Oznámil, že do voleb už nepovede kontaktní kampaň. Nechci se domýšlet, co se dozvíme ve čtvrtek na Nově. Každá malichernost, plakát, tweet, každá sprosťárna na sociálních sítích nebo Babišův myšlenkový výron se počítá, vzbuzuje emoce, zvedá sledovanost, zvyšuje napětí. Stává se objektem mediálního rochnění a nafukování. Tak to přece chceme. Show přebyla podstatu, už zbývá jenom ta show.

Přitom každý, kdo Babiše odsuzuje za vyhrocenou kampaň, za manipulace, podpásové útoky na Pavla, za selektivní paměť, za celou jeho podivnou podnikatelskou kariéru, mocichtivost nebo za občasné myšlenkové přemety, za nechutnou předvolební práci jeho týmu, už těžko otočí na základě poslední veřejné debaty.

Nic na tom nezmění ani sto pátá pitva Pavlovy komunistické minulosti, ani Babišovy narážky na Pavlovu ekonomickou či mezinárodní nekompetentnost. I Babiš už to ví. Zbývá snad už jen fake inzerát v Blesku, který by odhalil, že Pavlovi předci žádali po Brežněvovi okupaci Československa nebo něco podobně úchylného, jako vytáhli Zemanovi příznivci na poslední chvíli na Schwarzenberga v roce 2013.

Ani to by však očekávaný výsledek nezvrátilo. Rozdíly v preferencích jsou už příliš velké, je hotovo. Tohle slyší Pavlův tým velmi nerad, potřebuje, aby lidé přišli, aby byli v napětí. Nebojte, antibabišovci přijdou.

Je to show. Podstata se vytratila

Na druhé straně, nikdo neobrátí víru Babišových skalních, kteří došli k myšlence, že jedině tento miliardář je ochrání před chudobou, rozdá peníze samoživitelkám a zlevní elektřinu. Možná zlevní i potraviny, svůj chleba nebo svá kuřata. I když to spíš asi ne, mohlo by se to promítnout do hospodářského výsledku jeho firmy.

Fanoušci bláznivých reality show mají před sebou ještě pár výživných dní. Užijte si to, začátek příštího týdne už bude zase fádní. My ostatní upřeme pozornost na podstatnější stránky života už teď a nějak to do voleb přečkáme.

Přímá volba prezidenta nabírá čím dál šílenější rozměry. Nebylo by po tomto experimentu na čase vrátit se k osvědčené parlamentní volbě? A trošku osekat pravomoci hradního pána? Když už tento historický relikt, úřad prezidenta, nedokážeme zrušit.