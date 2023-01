Dalibor Martínek: Praha není proti vesnici nebo Budu spojovat společnost. Největší lži prezidentských voleb

Vyzyvatel Babiš chodí mátožně po ringu a zkouší pořád dokola stejnou kombinaci. Pravý direkt – zavleče nás do války, a levý direkt – je kandidátem vlády. Favorit Pavel jen lehce vyklusává, jednoduše chabé údery protivníka vykrývá. Dokonce má chvilkami čas se usmát či lehce pokynout do publika, které již tuší, jak tento duel dopadne. Že by ještě vyčpělý veterán před gongem vytasil nečekaný úder? Spíš to vypadá, že rezignovaně kráčí k nevyhnutelnému.

Reklama

Tolik situační zpráva, a teď k těm lžím a mýtům, které se táhnou kampaní. Vybrali jsme pět nejkřiklavějších.

Praha není proti vesnici

Generál Pavel vyrukoval po prvním kole, když se potvrdilo, že na vsi tahá za kratší konec, s tezí, že Praha není proti vesnici. Že nám všem jde o jeden cíl, mít se slušně nebo tak nějak. Je jasné, co tím sleduje. Chce kopnout Babiše do kolene. Popravdě, to se mu těžko povede. Přestože plné náměstí v Ústí působilo efektně. Pravdou je, že Praha a vesnice jsou jiné. Potvrzuje se to každé volby. Všichni si pamatují mapu po krajských volbách v roce 2008 nebo 2012. Celá země oranžová, někde i červená, s Prahou jako modrým ostrůvkem.

Vesničané Pražáky obecně nesnášejí. Až na výjimky, Pražáci jsou pro ně arogantní, všechno vědí, a přitom nic neumí. Vesnice je musí živit. Pro řadu Pražáků jsou, a ano, je to klišé, ale z velké míry platné, vesničané lidé bez rozhledu, nevzdělaní a závistiví.

Připomíná mi to otřepaný vtip o Brňácích. Co si myslí Brňáci o Pražácích? Že jsou namyšlení a arogantní. Co si myslí Pražáci o Brňácích? Nic. Uznávám, tento vtip sem úplně nesedí. Ale líbí se mi. Podobně by šel uplatnit místo Brňáků na vesničany. Cítíte z těch řádků tu pražskou aroganci? Ne, pane generále, mýtus o lásce vesničanů a Pražanů vám nikdo nezbaští.

FOTOGALERIE: Internet se baví. Nejvíc satirou na Babišův „protiválečný“ billboard Prezidentské volby 2023 Předvolební kampaň před prvním a zejména druhým kolem přímé volby prezidenta se podle expertů a politologů nese ve velmi tvrdém duchu, hovoří se až o „kýblech špíny“, zejména ze strany Andreje Babiše, kterému je podle odhadů dávána menší šance než Petru Pavlovi. A ohlas na sociálních sítích je jako vždy nemalý. Podívejte se na nejpovedenější internetové parodie volebních hesel. duk Přečíst článek

Reklama

Ať jsem, jaký jsem, už mě znáte

Další myšlenkový konstrukt vymyslel tým kolem Babiše, a úspěšně ho šíří po vesnicích a chudých městech. Mě znáte. Mám své mouchy, ale jeho vůbec neznáte. Hezký marketingový trik. Někde možná dokonce funkční. Ale je to jenom trik. Známe Babiše? Ano, kdo se umí podívat hlouběji, číst mezi řádky, dát si dohromady souvislosti, nebo dokonce Babiše osobně zažil či aspoň zná lidi, kteří ho zažili, může říct, že má jistý obrázek. Ne zrovna lichotivý.

Babiš sám přitom některé části svého života vytěsnil či o nich neříká celou pravdu. Chování přizpůsobuje očekávanému výsledku. Ano, známe rozesmátého Babiše s nějakou babičkou či matkou samoživitelkou. Je to ten opravdový Babiš? Nebo jenom jeho chtěný obrázek. Má cenu o tomhle mýtu vůbec psát, když lidé, kteří si myslí, že je to hodný strejda, si takovýto text stejně nikdy nepřečtou?

Smutná realita: Rozdíly mezi kraji dál přetrvávají. Nejlepší situace je v Praze Money Rozdíly mezi kraji v Česku přetrvávají. Liší se ekonomická výkonnost, průměrné výdělky a důchody, doba dožití, dostupnost lékařů či využívání internetu. Nejlepší situace je dál v Praze a ve Středočeském kraji, k nejslabším patří Karlovarský či Ústecký kraj. Ukázalo to srovnání krajů za rok 2021, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Podle expertů regionální rozdíly a rozdělení na takzvané Česko A a Česko B potvrdily i výsledky prvního kola prezidentské volby. ČTK Přečíst článek

Budu spojovat, ne rozdělovat

Další fikcí, kterou se ohánějí oba kandidáti, je heslo Budu spojovat, ne rozdělovat. V různých mutacích. Větší protimluv lze těžko vymyslet. I slepec musí vidět, že společnost je a bude rozdělená. Na vesnici a města, na vzdělané a nevzdělané, na mladé a staré, na Pražáky a Brňáky, na pravdu a lásku a na koblihy a proklamované „sociální jistoty“. Společnost není rozdělená kvůli Pavlovi a Babišovi. Ani Zeman ji nerozdělil. Ten jenom získal větší část rozdělené společnosti. On i jeho nástupce jsou výsledkem rozdělení.

Co může kdo spojovat. Ať vyhraje ten či onen, bude země dál rozpolcená. Pražáci nezačnou milovat vesničany a naopak. V totální mediální podpoře Pavla – celostátní média sídlí v Praze, novináři studují v Praze – se jasně zobrazuje rozpolcenost společnosti. My nebo oni. Pavel potřebuje vyhrát volby, každé dobré heslo se hodí. Jak bude potom jako prezident spojovat? Dá se věřit, že na rozdíl od Zemana aspoň nebude do antagonistické části národa kopat. Na nějaké spojení, aspoň na hodnotové úrovni, to však zatím nevypadá.

Politolog Eibl: Babišovi marketéři by se měli stydět. Pošlapávají politickou kulturu Prezidentské volby 2023 Ještě 10 dnů čeká Česko prezidentská předvolební kampaň. Ta, jak ukázala už sobotní tisková konference Andreje Babiše, bude velmi vyostřená. Jak se k negativní rétorice postaví jeho protikandidát Petr Pavel? A kdo má větší šanci zaujmout voliče Danuše Nerudové, která skončila po prvním kole na třetím místě? O tom všem v rozhovoru pro Newstream mluví politolog a odborník na politický marketing Otto Eibl z Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Petra Jansová Přečíst článek

Volby nejsou Babiš vs. Antibabiš

Ze strany Pavla a mnohých komentátorů, kteří, jak bylo řečeno, stojí na jeho straně, zaznívá další mýtus. Volby nejsou o Babišovi a Antibabišovi. Asi není potřeba složitě vysvětlovat, že je to právě naopak. Volby jsou právě o Babiš vs. Antibabiš. Antibabiš mohl být jenom jeden. To pochopili pár dnů před volbami i voliči Antibabiše, kteří váhali mezi Nerudovou a Pavlem. Skutečně to nebyl souboj generála a profesorky. Bylo to proces zrodu hlavního Antibabiše. Ještě začátkem roku byly preference obou Antibabišů vyrovnané a přízeň se přelévala z jednoho na druhého. Vše se zlomilo na poslední chvíli, kdy lidé dali svůj hlas tomu, který bude mít proti Babišovi v jejich očích větší šance.

Končí jedna éra

Kampaň provází celá řada dalších lží, klišé a mýtů. Posledním zavádějícím tvrzením, které rádi používají někteří publicisté, je, že končí jedna éra. Míněno éra Miloše Zemana. Tady už je to trochu slovíčkaření. Určitě končí Miloš Zeman. Ale éra? Pokud by šlo o způsob volby, nová éra nastala po Klausovi, kdy skončila parlamentní volba prezidenta a přišla veřejná soutěž. Nyní máme éru přímé volby. Což je jiný styl, jiný přístup, a logicky i dělení společnosti na dva tábory. Přímá volba přispívá ke štěpení národa.

Zápas v bahně. Tak svět vidí ostrou kampaň Babiše a Pavla Prezidentské volby 2023 Českou republiku čeká před druhým kolem prezidentských voleb za necelé dva týdny ostrá kampaň, shodují se média v zahraničí. Tvrdí také, že volební souboj mezi generálem ve výslužbě Petrem Pavlem a bývalým premiérem Andrejem Babišem není zápasem o zachování demokracie v zemi. ČTK, vku Přečíst článek

Ti, kdo mluví o nové éře, mají patrně na mysli změnu stylu hradního vládnutí. Přichází éra laskavosti a vzájemné lásky? Doufejme, že něco, co se tomu podobá. Ale bude to éra? Nebo jenom změna figury? Z podstaty, jak je role prezidenta koncipována, se dá spíš čekat, že do ní nová tvář bude více méně vtlačena. Bude se spíš muset přizpůsobit. Nebo se snad budou nějak měnit pravomoci prezidenta, ústava? Ne. Veřejnost zůstane nadále podhradím s minimálním dosahem na dění na Hradě. Nová éra těžko.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka čtěte zde