Nová vláda vzniká na mafiánském principu, zaznělo na demonstraci organizace Milion chvilek

Demonstrace Milion chvilek na Staroměstském náměstí
Nová vláda ANO, SPD a Motoristů vzniká na mafiánském principu, kdy se budoucí členové vzájemně vydírají. Na dnešní demonstraci organizace Milion chvilek na pražském Staroměstském náměstí to řekli její členové Mikuláš Minář a Lukáš Hilpert. Vyzvali politiky, aby se chovali tak, aby se lidé nemuseli scházet na náměstích. Zájmy České republiky jdou podle Milionu chvilek s novou vládou stranou, k moci se podle nich derou lidé, kteří si myslí, že pravda, úcta, moc i spravedlnost jsou na prodej.

Na akci, na niž dorazily tisíce lidí, vystoupil také bývalý předseda vlády ČR a Senátu Petr Pithart, spisovatel Pavel Kosatík, filozof Daniel Kroupa či ekonom a ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček. Na zaplněné náměstí dohlížela policie včetně antikonfliktního týmu.

Minář s Hilpertem kritizovali to, že ministrem zahraničí by se mohl stát zástupce Motoristů Filip Turek, že předsedou Sněmovny byl zvolen šéf SPD Tomio Okamura, i to, že v čele vlády by měl stanout předseda ANO Andrej Babiš.

8 fotografií v galerii

Podle zástupců Milionu chvilek nejde jen o personálie, ale o to, že vláda vzniká na jakémsi mafiánském principu. „Zájmy republiky jdou stranou. Místo 'ČR na prvním místě' vidíme najednou klidně mezinárodní ostudu, klidně nelegální miliardy pro Agrofert, klidně destrukce životního prostředí, klidně přístup k tajným zprávám a informacím pro SPD, jen když já uniknu spravedlnosti,“ uvedli Minář s Hilpertem. S tím se podle nich občané nesmí smířit a politici mohou očekávat, že občané nebudou mlčet.

Nová Poslanecká sněmovna se bude v blízké budoucnosti zabývat žádostí o vydání předsedy ANO a pravděpodobného nového premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Bude posuzovat také žádost o vydání lídra SPD Tomia Okamury k stíhání v kauze plakátů hnutí před loňskými krajskými a senátními volbami.

Výzva od Pitharta

Pithart vyzval účastníky, aby se více politicky angažovali a vstupovali do politických stran. „Musíme toho více obětovat. Nic na tomto světě se nezrodilo bez obětí,“ uvedl.

Sedláček se zamýšlel nad odkazem sametové revoluce a někdejšího disidenta a prezidenta Václava Havla. Připomenul, že Havel obsadil Hrad bez jediného výstřelu. „Proto je moc bezmocných, ta naše, mocnější než moc mocných,“ uvedl. Zmínil i Havlovu větu ze sametové revoluce o tom, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. „Kdyby zlo bylo silnější než dobro, tak už tu dávno nejsme,“ podotkl.

Filozof Kroupa mimo jiné vyzdvihl význam Evropské unie. „Českým národním zájmem je být v Evropě rovným mezi rovnými. Kdyby se Evropská unie rozpadla, byli bychom utiskováni velkými, protože bychom se museli podřídit jejich vůli,“ řekl. Dodal, že je třeba respektovat právo vítězů voleb sestavit vládu, žádná vláda ale nemá právo odstraňovat podstatné náležitosti demokratického státu.

„Nesmíme dopustit, aby zmizela demokratická diskuse tím, že někdo postátní veřejnoprávní média,“ řekl Kroupa. Postavil se také proti potlačení občanské společnosti včetně neziskových organizací, které se zabývají politickými otázkami. Reagoval tím na plány příští vlády zpřísnit pravidla pro neziskové organizace. Kroupa ale kritizoval i strany budoucí opozice za to, že místo toho, aby utužily své koalice, se opět rozešly.

Spisovatel Pavel Kosatík mimo jiné připomněl Babišův střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert, který by nastal po Babišově jmenování premiérem. V minulosti střet zájmů, když byl ve funkci ministerského předsedy podle Kosatíka vyřešený neměl.

„Byli bychom hlupáci, kdybychom podruhé zopakovali stejnou chybu,“ zdůraznil Kosatík. Ocenil postoj prezidenta Petra Pavla, který trvá na tom, aby Babiš veřejně sdělil, jak střet zájmů odstraní. Podle Kosatíka si Babiš musí vybrat, jestli bude vládnout Česku, nebo Agrofertu. „Česká republika nebude divizí oligarchického impéria,“ řekl Kosatík.

Kritika od Havlíčka

Místopředseda ANO Karel Havlíček před několika dny na webu Seznam Zprávy chystanou demonstraci Milionu chvilek kritizoval s tím, že při korupční kauze Dozimetr nebo případu darování bitcoinů, který stál funkci ministra spravedlnosti Pavla Blažka (býv. ODS), aktivisté mlčeli. „Na mafiánském principu fungovala vláda Dozimetrů, kampeliček, bitcoinů … a aktivisté typu Milionu chvilek mlčeli jak ryby. I proto prohráli volby. A to je štve, nic jiného za tím není,“ řekl Havlíček Seznam Zprávám. Dodal, že právo demonstrovat má každý a je dobře, že je doba, kdy je to běžné.

Lidé během projevů na Staroměstském náměstí skandovali „Babiše do koše“. Mají transparenty s nápisy Babišovy koblihy ještě draze zaplatíme, Nechceme proruské kolaboranty v čele státu a Čarodějovi z Agrofertu a jeho kumpánům je milejší hrabáni než obrana národa před zlem z Ruska.

Za sabotáž hrozí v Rusku doživotí už i dětem. Putin podepsal nový zákon

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o zpřísnění trestní odpovědnosti za sabotáže. Za trestné činy spjaté se sabotážemi bude možné soudit osoby starší 14 let. Za zapojení nezletilých do sabotážních akcí bude hrozit až doživotí, uvedla ruská média. Prezidentovým podpisem zákon vstoupil v platnost.

Nově lze tresty za sabotáže v ruských zákonech přirovnat k trestům za terorismus: trestní odpovědnost od 14 let, vyloučení podmínečných trestů, nemožnost vynést trest pod dolní hranicí trestní sazby a podmínečné osvobození nejdříve po odpykání tří čtvrtin trestu, poznamenal server BBC News.

Podle ruských zákonů již bylo možné soudit čtrnáctileté za vraždu, únos, loupež, teroristický čin, účast v teroristické organizaci či za výcvik za účelem spáchání teroristickému činu. Přidáním sabotáže na tento seznam se podle vysvětlení k zákonu odstraňuje „mezera v zákonech“, napsal list Kommersant a dodal, že u všech trestných činů souvisejících se sabotážemi se ruší promlčecí lhůty.

Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se rozsáhlá ruská železniční síť, sloužící k zásobování armády, stala terčem sabotáží. Média tento měsíc informovala o odsouzení několika ruských mladíků k trestům sahajícím od deseti po 15 let vězení za pokusy o sabotáž na železnici. Podle vyšetřovatelů se řídili pokyny člověka jednajícího v zájmu Ukrajiny a měli dostat za svůj čin zaplaceno.

Ukrajinská vojenská rozvědka HUR před třemi dny uvedla, že u Chabarovska na východě Ruska, tisíce kilometrů od Ukrajiny, přerušila provoz na Transsibiřské magistrále, a tím i přerušila přísun severokorejských zbraní a munice po této klíčové železniční trati. Útok, při kterém vykolejil nákladní vlak, se odehrál minulý čtvrtek u obce Sosnovka, tvrdí HUR, která také zveřejnila záběry ze sabotážní akce.

Alexander Stubb

Stubb: Pokud Evropa nepřitvrdí, bude zima pro Ukrajinu rozhodující

Leaders

Příměří na Ukrajině pravděpodobně do jara nebude a evropští spojenci musí i přes korupční skandál, který zachvátil Kyjev, pokračovat v podpoře Ruskem napadené země, řekl v rozhovoru pro AP finský prezident Alexander Stubb. Evropa si mezitím podle něj bude muset udržet odolnost a odhodlání, aby přečkala zimní měsíce, zatímco Moskva bude pokračovat ve svých hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu.

ČTK

Přečíst článek

