Nová vláda vzniká na mafiánském principu, zaznělo na demonstraci organizace Milion chvilek
Nová vláda ANO, SPD a Motoristů vzniká na mafiánském principu, kdy se budoucí členové vzájemně vydírají. Na dnešní demonstraci organizace Milion chvilek na pražském Staroměstském náměstí to řekli její členové Mikuláš Minář a Lukáš Hilpert. Vyzvali politiky, aby se chovali tak, aby se lidé nemuseli scházet na náměstích. Zájmy České republiky jdou podle Milionu chvilek s novou vládou stranou, k moci se podle nich derou lidé, kteří si myslí, že pravda, úcta, moc i spravedlnost jsou na prodej.
Na akci, na niž dorazily tisíce lidí, vystoupil také bývalý předseda vlády ČR a Senátu Petr Pithart, spisovatel Pavel Kosatík, filozof Daniel Kroupa či ekonom a ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček. Na zaplněné náměstí dohlížela policie včetně antikonfliktního týmu.
Minář s Hilpertem kritizovali to, že ministrem zahraničí by se mohl stát zástupce Motoristů Filip Turek, že předsedou Sněmovny byl zvolen šéf SPD Tomio Okamura, i to, že v čele vlády by měl stanout předseda ANO Andrej Babiš.
Podle zástupců Milionu chvilek nejde jen o personálie, ale o to, že vláda vzniká na jakémsi mafiánském principu. „Zájmy republiky jdou stranou. Místo 'ČR na prvním místě' vidíme najednou klidně mezinárodní ostudu, klidně nelegální miliardy pro Agrofert, klidně destrukce životního prostředí, klidně přístup k tajným zprávám a informacím pro SPD, jen když já uniknu spravedlnosti,“ uvedli Minář s Hilpertem. S tím se podle nich občané nesmí smířit a politici mohou očekávat, že občané nebudou mlčet.
Nová Poslanecká sněmovna se bude v blízké budoucnosti zabývat žádostí o vydání předsedy ANO a pravděpodobného nového premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Bude posuzovat také žádost o vydání lídra SPD Tomia Okamury k stíhání v kauze plakátů hnutí před loňskými krajskými a senátními volbami.
Výzva od Pitharta
Pithart vyzval účastníky, aby se více politicky angažovali a vstupovali do politických stran. „Musíme toho více obětovat. Nic na tomto světě se nezrodilo bez obětí,“ uvedl.
Sedláček se zamýšlel nad odkazem sametové revoluce a někdejšího disidenta a prezidenta Václava Havla. Připomenul, že Havel obsadil Hrad bez jediného výstřelu. „Proto je moc bezmocných, ta naše, mocnější než moc mocných,“ uvedl. Zmínil i Havlovu větu ze sametové revoluce o tom, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. „Kdyby zlo bylo silnější než dobro, tak už tu dávno nejsme,“ podotkl.
Filozof Kroupa mimo jiné vyzdvihl význam Evropské unie. „Českým národním zájmem je být v Evropě rovným mezi rovnými. Kdyby se Evropská unie rozpadla, byli bychom utiskováni velkými, protože bychom se museli podřídit jejich vůli,“ řekl. Dodal, že je třeba respektovat právo vítězů voleb sestavit vládu, žádná vláda ale nemá právo odstraňovat podstatné náležitosti demokratického státu.
„Nesmíme dopustit, aby zmizela demokratická diskuse tím, že někdo postátní veřejnoprávní média,“ řekl Kroupa. Postavil se také proti potlačení občanské společnosti včetně neziskových organizací, které se zabývají politickými otázkami. Reagoval tím na plány příští vlády zpřísnit pravidla pro neziskové organizace. Kroupa ale kritizoval i strany budoucí opozice za to, že místo toho, aby utužily své koalice, se opět rozešly.
Předseda ANO Andrej Babiš zůstává jediným kandidátem tohoto hnutí na premiéra. Serveru iDNES.cz to sdělil místopředseda ANO Karel Havlíček v reakci na vyjádření prezidenta Petra Pavla v souvislosti s Babišovým střetem zájmů. Pavel míní, že pokud by předseda ANO střet zájmů uspokojivě nevyřešil, bylo by dobré, aby hnutí jako vítěz říjnových sněmovních voleb navrhlo jiného kandidáta do pozice ministerského předsedy. Hnutí ANO skládá kabinet s hnutím SPD a s Motoristy.
Havlíček zareagoval na Pavla: Náš kandidát na premiéra je jediný, a tím je Andrej Babiš
Spisovatel Pavel Kosatík mimo jiné připomněl Babišův střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert, který by nastal po Babišově jmenování premiérem. V minulosti střet zájmů, když byl ve funkci ministerského předsedy podle Kosatíka vyřešený neměl.
„Byli bychom hlupáci, kdybychom podruhé zopakovali stejnou chybu,“ zdůraznil Kosatík. Ocenil postoj prezidenta Petra Pavla, který trvá na tom, aby Babiš veřejně sdělil, jak střet zájmů odstraní. Podle Kosatíka si Babiš musí vybrat, jestli bude vládnout Česku, nebo Agrofertu. „Česká republika nebude divizí oligarchického impéria,“ řekl Kosatík.
Kritika od Havlíčka
Místopředseda ANO Karel Havlíček před několika dny na webu Seznam Zprávy chystanou demonstraci Milionu chvilek kritizoval s tím, že při korupční kauze Dozimetr nebo případu darování bitcoinů, který stál funkci ministra spravedlnosti Pavla Blažka (býv. ODS), aktivisté mlčeli. „Na mafiánském principu fungovala vláda Dozimetrů, kampeliček, bitcoinů … a aktivisté typu Milionu chvilek mlčeli jak ryby. I proto prohráli volby. A to je štve, nic jiného za tím není,“ řekl Havlíček Seznam Zprávám. Dodal, že právo demonstrovat má každý a je dobře, že je doba, kdy je to běžné.
Lidé během projevů na Staroměstském náměstí skandovali „Babiše do koše“. Mají transparenty s nápisy Babišovy koblihy ještě draze zaplatíme, Nechceme proruské kolaboranty v čele státu a Čarodějovi z Agrofertu a jeho kumpánům je milejší hrabáni než obrana národa před zlem z Ruska.