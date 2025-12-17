Dalibor Martínek: Auto, nebo elektroauto? Bruselským úředníkům hlodá mozek brouk
Mají být auta elektrická, nebo spalovací? Únavná veřejná (ne)debata. Lidé volí spalovací motory, politici jim vnucují elektrické. Mašinérie propagace elektrických aut je velmi propracovaná. Nicméně, zákazníci, ty bestie, si pořád nedají říct.
Výsledek siločar je pořád stejný. Občané Evropy, stejně jako Češi, se nechtějí nechat zmanipulovat. Drží si svou duši, ačkoliv jim ji někdo chce násilím vyrvat. Nedaří se. Elektroauta tahají politicky za delší část provazu, u zákazníků ale stále nenacházejí důvěru.
Evropská komise proto pomalu ustupuje. Jen velmi pomalu. Oznámila, že základní směřování se nemění a evropský cíl na snižování emisí v automobilovém průmyslu nadále „zůstává agresivní“. Budoucnost dopravy v Evropské unii je elektrická. „Jen se k cíli bude postupovat tempem, které je přijatelnější pro evropský průmysl,“ uvedl tajemník Elektromobilní platformy Lukáš Folbrecht.
Evropská komise zmírní plán zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh požaduje, aby se emise oxidu uhličitého u nových automobilů do deseti let snížily o 90 procent, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno. Určitá nová auta se spalovacími motory se tak budou moci i nadále prodávat, uvedl předseda Evropské lidové strany Manfred Weber.
Komise zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh, který zástupci komise představili, požaduje, aby se emise oxidu uhličitého u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o sto procent, jak bylo původně plánováno.
Německý svaz automobilového průmyslu tvrdí, že navrhovaná opatření jsou spojena s řadou překážek, takže hrozí, že v praxi nebudou mít žádný účinek. „V době, kdy roste mezinárodní konkurence a kdy je ekonomická síla Evropy klíčová, je tento balík z Bruselu katastrofální,“ uvedla prezidentka svazu Hildegard Müllerová.
Jak již komentovala nová česká vláda, za Babišova Česka je to špatný cíl. Babiš nechce tak silnou regulaci výroby a prodeje aut s normálním motorem. Tak jak ho vymyslel Karl Benz. Češi v tomto s Babišem souzní. Potvrzují to i data prodeje aut.
Nedostatek dobíjecích stanic nebo příliš vysoká cena nabíjení. To jsou podle průzkumu E.ONu jedny z nejčastějších mýtů ohledně elektromobility. Podle Jakuba Kotta, který u dodavatele energií vede oddělení mobility, je to hlavně o osobní zkušenosti. Majitelé elektroaut nejenže vnímají rychle se rozšiřující síť veřejných stanic, ale hlavně dávají přednost výhodnějšímu domácímu dobíjení.
Za listopad bylo v Česku nově registrováno 14 600 aut s benzínovým motorem, téměř sedmdesát procent trhu. S naftou to byly necelé čtyři tisíce vozů, něco přes osmnáct procent trhu. Registrováno bylo jedenáct set elektroaut, přes pět procent. To je pro elektroauta slušný výsledek. Násobně vyšší než třeba před pěti lety, dvě stě aut, jedno procento trhu. Prodej elektroaut se evidentně posouvá kupředu, paralelně s tím, jak jsou výrobci nuceni evropskou legislativou zvyšovat podíl těchto vozů na celkové výrobě.
Co se týká pohonu vozu, nikdo dosud nepřišel s lepším řešením, než je ten spalovací. Věrozvěsti elektroaut jsou snaživí, ale pořád ještě zobáci stojící proti víc než sto lety vyvíjené a osvědčené technologii. Jako uživatelé si na výsledky bádání v oblasti elektromobility rádi počkáme. Ale nenuťte nás kupovat polotovar.
Zásadní argument proti spalovacím motorům zní z úst „expertů“ politologie, že škodí životnímu prostředí a že je neperspektivní. Chyba za chybou. Nové spalovací motory již po dekádách inovací nevypouštějí do ovzduší prakticky nic. Mohli byste si k jejich výfuku lehnout na noc. Dalším nonsensem je, že elektrická technologie je vrcholem vývoje. Není to jen slepá větev? Nebylo to ještě ověřeno letitou zkušeností.
Evropská komise zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh, se kterým zástupci EK seznámili novináře, požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO2) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno.
Dalším často zmiňovaným argumentem pro záhubu spalovacích motorů je, že docházejí fosilní paliva, že jsme vydrancovali planetu a za pár let nebude co dávat do nádrží. Opět fejk. Do nádrží aut se spalovacím motorem bude co dávat další stovky let. Suroviny je dost na to, aby se mezitím našlo skutečně funkční řešení pro budoucí generace. Třeba to bude elektromobilita. Ta je nyní stále v plenkách, evidentně bude na zvyšování její efektivity dost práce. Elon Musk ještě není Karl Benz.
Bohužel, v Evropě nyní neřídí trh s auty zájem kupujících ani kvalita vozů. Řídí ho úředníci. To je ten problém, kvůli kterému vyhrávají volby napříč evropskými státy populistické strany. Mění se na tomto schématu něco? Ústupek Evropské komise od sta procent k devadesáti v poměru elektrických a spalovacích motorů se zdá být skutečně jenom kosmetikou.
Klíčovou otázkou zůstává: V kterých hlavách se líhne ta komunistická myšlenka, že z moci úřední máme říkat lidem, jak se mají chovat? Pochází snad ze zemí, které ještě nebyly zrůdností bolševického přemýšlení dostatečně postiženy?