ČNB snížila úrokové sazby o půl procenta. Naše ekonomika nenaplňuje potenciál, uvedl Michl

Bankovní rada ČNB snížila základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na 5,25 procenta. Současně rozhodla o snížení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 4,25 procenta a lombardní sazby na 6,25 procenta. ČNB to uvedla na svém webu. Rozhodnutí rady analytici očekávali. Nynější úroveň sazeb je nejnižší od začátku května 2022.

Guvernér Aleš Michal uvedl, že rozhodnutí bankovní rady ČNB o snížení základní úrokové bylo jednomyslné. Prognóza centrální banky podle něj počítá s dalším poklesem sazeb. Michl ale zdůraznil, že měnová politika zůstane přísná, aby se inflace dlouhodobě stabilizovala na úrovni dvou procent.

Bankovní rada se také zabývala budoucím nastavením rovnovážné úrokové sazby, která zajišťuje dlouhodobou rovnováhu ekonomiky. Základní scénář prognózy ČNB s ní nadále počítá v úrovni tří procent, podle bankovní rady je ale pravděpodobné, že se proti úrovni před pandemií zvýšila.

Zlepšený výhled pro Česko

Michl také uvedl, že ČNB zlepšila výhled vývoje tuzemské ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) letos vzroste o 1,4 procenta, zatímco únorová prognóza ČNB čekala růst 0,6 procenta. Odhad letošní inflace ČNB snížila na 2,3 procenta z únorových 2,6 procenta.

Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 0,4 procenta. Prognóza ČNB předpokládá rychlejší růst ekonomiky v příštím roce. Tam centrální banka výhled také zlepšila, když nyní předpokládá růst HDP o 2,7 procenta, zatímco v únoru čekala 2,4 procenta.

Inflační tlaky v ekonomice odeznívají, letošní inflace by se měla podle prognózy snížit na 2,3 procenta z loňských 10,7 procenta. Na příští rok ČNB ponechala svůj únorový odhad, když za celý rok stále očekává růst spotřebitelských cen na svém dvouprocentním cíli. „Naše predikce předpokládá, že se v příštích měsících inflace mírně zvýší vlivem zdražení pohonných hmot a zmírnění poklesu cen potravin, ve zbytku letošního roku se bude pohybovat blízko dvouprocentního cíle,“ podotkl Michl.

Česká ekonomika se podle něj na konci loňského roku odrazila ode dna a růst pokračoval i na začátku letošního roku. K meziročnímu růstu přispěla jak zahraniční poptávka, tak spotřeba domácností. „S poklesem inflace totiž dochází k obnovování růstu růstu reálných příjmů domácností,“ uvedl Michl.

Ekonomika zaostává za potenciálem

Ekonomika se ale podle analýz ČNB dále pohybuje pod svým potenciálem a poptávka z domácí i zahraniční ekonomiky zůstává slabá. Zčásti jí tlumí přísná měnová politika, zmírňuje jí také zvýšená tvorba úspor z důvodu opatrnosti domácností i atraktivního zhodnocování vkladů. Napětí na trhu práce se podle Michla mírně snižuje, ale nezaměstnanost zůstává nízká. „U zahraniční poptávky pozorujeme známky oživení a prognóza předpokládá její zrychlení v průběhu letošního roku,“ upozornil.

Rizika a a nejistoty základního scénáře bankovní rada vyhodnotila jako mírně proinflační, tedy ve směru vyšší inflace. Jako proinflační riziko zmínil Michl pomalejší odeznívání zvýšených inflačních očekávání, vyšší než předpokládanou setrvačnost růstu cen služeb či vývoj kurzu koruny. Proti inflaci by mohlo působit výraznější než očekávané zhoršení globální hospodářské aktivity a slabší vývoj německé ekonomiky. Nejistou je budoucí nastavení zahraniční měnové politiky, poznamenal.

Analytici pokles očekávali

Analytici již dříve uvedli, že ČNB bude pokračovat v jejich snižování, se kterým začala loni v prosinci. Pokles o půl procentního bodu všichni většinou očekávali.

„Většina bankovní rady ČNB evidentně soudí, že riziko vzedmutí inflačních tlaků je při současné výši úrokových sazeb stále poměrně slabé. Soudí tedy, že i nová úroveň sazby, 5,25 procenta, je dostatečně restriktivní, aby nevedla k závažnějšímu zrychlení inflace i přes poměrně silnou úroveň zejména amerického dolaru,“ uvedl k dnešnímu rozhodnutí ČNB hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Další pokles sazeb bude ale podle něj pomalejší, než se ještě nedávno čekalo.

„Zatímco totiž začátkem letošního roku trh sázel na to, že v dubnu 2025 bude základní sazba ČNB kolem úrovně tří procent, nyní míní, že to bude spíše kolem hodnoty čtyř procent. Klíčovým důvodem přehodnocení situace jsou obtíže s plným zkrocením inflace v USA,“ doplnil Kovanda.

Pokles korporátních úvěrů

„Dnešní snížení úrokových sazeb ČNB je zcela v souladu s očekáváním analytické obce,“ uvedl analytik Generali Investments Radomír Jáč. Snížení úroků o půl procentního bodu podle něj možná povede k mírně negativní reakci kurzu koruny. Lze předpokládat, že ČNB bude úroky snižovat i na dalších zasedáních, což povede k poklesu úroků tuzemských bank, jak u vkladů, tak úvěrů, dodal.

Dnešní rozhodnutí se tradičně nejrychleji promítne na trhu u těch produktů, u kterých jsou úrokové sazby nejvíce svázány s krátkodobou sazbou ČNB, doplnil analytik České bankovní asociace Jakub Seidler. Očekává tak další pokles úrokových sazeb u korporátních úvěrů. Také sazby u vkladů se budou podle něj snižovat v souladu s poklesem hlavní sazby ČNB.

Pro hypoteční sazby rozhodnutí podle něj žádný citelný vliv mít nemusí. „Jednak tato informace je v delších sazbách již obsažena, jednak tyto sazby v posledních týdnech citelně ovlivnil globální vývoj a zejména přehodnocení očekávání trhu ohledně rychlosti poklesu sazeb americké centrální banky Fed,“ podotkl Seidler.

Debata se podle analytika Cyrrusu Víta Hradila vedla mezi snížením základní sazby o 0,50 a 0,25 procentního bodu. Ve prospěch odvážnějšího přístupu hovořila podle něj hlavně česká spotřebitelská inflace, která v uplynulých dvou měsících dosahovala dvouprocentního cíle centrální banky, což by ČNB opravňovalo i ke strmějšímu snížení sazeb. K opatrnosti naopak vybízí detailnější struktura inflace, která ukazuje, že tohoto cíle bylo dosaženo do značné míry pomocí statistických vlivů loňské srovnávací základny, poznamenal.

Bankovní rada bude podle analytika Komerční banky Martina Gürtlera úrokové sazby snižovat stejným tempem také na dalších dvou zasedáních. Pro červen a srpen očekává snížení opět o půl procentního bodu. Celková i jádrová inflace by měly do konce roku setrvat v tolerančním pásmu ČNB, odhadl.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.