Zdražování v Česku nabralo tempo. Inflace je nejvyšší od loňského října

ČTK
ČTK

Inflace se po březnovém zpomalení znovu zvedla a vrátila se na nejvyšší úroveň od loňského podzimu. Hlavním důvodem jsou dražší pohonné hmoty, které dál reagují na napětí na Blízkém východě.

Spotřebitelské ceny v Česku rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Zdražování znovu táhly hlavně pohonné hmoty. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který potvrdil svůj předběžný odhad. Ve srovnání s předchozím měsícem se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,5 procenta.

Dubnová inflace byla nejvyšší od loňského října, kdy spotřebitelské ceny meziročně stouply také o 2,5 procenta. Pohonné hmoty v posledních měsících zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, dražší paliva se ale podle dřívějšího vyjádření analytiků zatím neprojevila v dalších položkách spotřebního koše. Zboží v dubnu úhrnem meziročně zdražilo o 1,1 procenta a ceny za služby stouply o 4,8 procenta.

Zdražilo nájemné i teplo

Ceny pohonných hmot a maziv se v dubnu proti stejnému loňskému období zvýšily téměř o čtvrtinu po březnovém růstu o 13 procent. O téměř šest procent v dubnu zdražily likéry a destiláty, víno i tabákové výrobky a o 2,7 procenta piva. Nájemné se zvýšilo o 6,3 procenta, vodné i stočné o téměř čtyři procenta, zdražilo i teplo a teplá voda. Ceny elektřiny meziročně klesly o 11,6 procenta a zemního plynu o 5,6 procenta.

Náklady vlastnického bydlení vzrostly o 5,5 procenta zejména v důsledku zdražení nových nemovitostí, uvedl ČSÚ. Stravovací služby v dubnu meziročně zdražily o čtyři procenta a ubytovací služby o 6,4 procenta. Ceny rekreačních služeb stouply o 6,1 procenta.

„Naopak na meziroční snižování celkové cenové hladiny působily v dubnu opět ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje,“ napsal ČSÚ. Snížily se o 1,3 procenta. O víc než 30 procenty zlevnily brambory, o téměř 29 procent klesly ceny polotučného trvanlivého mléka, o víc než čtvrtinu másla a o 15,6 procenta vepřového masa. Pokračoval pokles cen oděvů a obuvi. Za oděvy lidé platili meziročně o 2,1 procenta méně, za obuv o 4,6 procenta méně.

Statistici dnes také zveřejnili údaje o zahraničním obchodu za letošní březen. Vývozní i dovozní ceny v Česku meziročně opět klesly, ale meziměsíčně rostly. Oproti loňskému březnu se ceny ve vývozu snížily o 1,8 procenta a v dovozu o dvě procenta. Meziměsíčně vývozní ceny stouply o 1,6 procenta a dovozní o 2,5 procenta. „V březnu byly ceny vývozu a dovozu ovlivněny vývojem kurzu koruny vůči euru a dolaru a růstem světových cen ropy,“ sdělil vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.

„Meziměsíčně značně rostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, ve vývozu o 33 procent a v dovozu o 44,4 procenta,“ doplnil Klimeš. O desítky procent se zvedly dovozní i vývozní ceny koksu a ropných produktů také meziročně. Klesly naopak třeba vývozní ceny papíru, chemických látek a přípravků nebo potravinářských výrobků a v dovozu ceny oděvů, textilií a potravinářských výrobků.

Německý autoprůmysl čeká tvrdý řez. Do roku 2035 může ztratit 225 tisíc míst

Německý automobilový průmysl čeká výraznější úbytek pracovních míst, než se dosud čekalo. Podle šéfky Svazu automobilového průmyslu Hildegard Müllerové může sektor mezi lety 2019 a 2035 přijít o 225 tisíc zaměstnanců. Nejvíce má změna dopadnout na dodavatele součástek.

Německý automobilový průmysl může mezi lety 2019 a 2035 ztratit přibližně 225 tisíc pracovních míst. To je zhruba o 35 tisíc více, než se dosud předpokládalo. V rozhovoru s mediální sítí Redaktionsnetzwerk Deutschland to uvedla šéfka německého Svazu automobilového průmyslu Hildegard Müllerová.

Podle údajů VDA zaměstnával německý automobilový průmysl v loňském roce v průměru kolem 725 tisíc lidí. O rok dříve to bylo téměř 773 tisíc. Počet zaměstnanců se tak meziročně snížil zhruba o šest procent.

Müllerová upozornila, že už mezi lety 2019 a 2025 v sektoru zaniklo přibližně 100 tisíc pracovních míst. Svaz přitom původně odhadoval, že od roku 2019 do roku 2035 přijde německý autoprůmysl celkem o 190 tisíc míst. „Podle aktuálních výpočtů bohužel musíme do roku 2035 počítat se ztrátou 225 tisíc pracovních míst,“ uvedla Müllerová.

Nejvíce se podle ní bude propouštění týkat dodavatelů automobilových součástek. Právě tam má přechod od spalovacích motorů k elektromobilitě zasáhnout zaměstnanost nejsilněji.

Nadměrná byrokracie

Müllerová zároveň varovala, že podmínky v evropském automobilovém průmyslu se citelně zhoršují. Upozornila hlavně na vysoké daně a poplatky, drahé energie, vysoké náklady na pracovní sílu a nadměrnou byrokracii.

Automobilový sektor patří v Německu k nejdůležitějším průmyslovým odvětvím. Na německých automobilkách je zároveň závislá také řada českých dodavatelských firem. Česká Škoda Auto je součástí německého koncernu Volkswagen.

Čína sankcionovala Rubia. Teď ho pustí do Pekingu díky změně přepisu jména

Americký ministr zahraničí Marco Rubio míří s Donaldem Trumpem do Pekingu, přestože na něj Čína dříve uvalila sankce. Podle AFP si Peking pomohl neobvyklým řešením: změnil čínský přepis jeho jména, pod nímž měl Rubio původně vstup do země zakázaný.

Ještě v dobách, kdy byl Rubio senátorem, se zasazoval o posílení lidských práv v Číně, která na něj kvůli tomu dvakrát uvalila sankce. Jde o taktiku, kterou proti svým protivníkům zpravidla používají Spojené státy.

Jiný znak

Čína v úterý oznámila, že nebude Rubiovi bránit ve vstupu na své území. „Sankce se týkají slov a činů pana Rubia ohledně Číny v dobách, kdy byl senátorem,“ řekl podle AFP mluvčí čínské ambasády ve Washingtonu. Krátce předtím, než se Rubio loni v lednu ujal úřadu, začaly čínská vláda a oficiální média první slabiku jeho příjmení přepisovat s jiným čínským znakem.

Dva nejmenovaní diplomaté řekli, že se domnívají, že pro Čínu šlo o způsob, jak se vyhnout uplatňování sankcí proti Rubiovi, který pod původním přepisem svého příjmení měl vstup do Číny zakázaný. Zástupce amerického ministerstva zahraničí potvrdil jen to, že Rubio cestuje s Trumpem.

Syn kubánských emigrantů Rubio je znám svým odporem vůči komunismu. V minulosti byl hlavním autorem zákona, na základě kterého USA zavedly dalekosáhlé sankce na Čínu kvůli využívání nucené práce Ujgurů, což je muslimská menšina. Peking tato obvinění odmítá. Rubio rovněž kritizoval postup Číny vůči Hongkongu.

Před svým schvalováním do funkce šéfa americké diplomacie se Rubio v projevu v Senátu zaměřil na Čínu a označil ji za bezprecedentního protivníka. Nicméně od nástupu do ministerského úřadu podporuje Trumpa, který o svém čínském protějšku Si Ťin-pchingovi mluví jako o příteli a který se zaměřil na budování obchodních vztahů na úkor lidských práv, píše AFP.

Loni ale Rubio potěšil Tchaj-wan, když řekl, že Trumpova administrativa nebude vyjednávat o budoucnosti tohoto demokraticky spravovaného ostrova ve snaze zajistit si obchodní dohodu s Pekingem. Čína považuje Tchaj-wan za součást svého území.

