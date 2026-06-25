Z nedostatku je přebytek. Ropa po dohodě USA s Íránem rychle zlevňuje
Ropa po otevření Hormuzského průlivu rychle zlevňuje. Na trh míří miliony barelů z Perského zálivu, Brent spadl pod 74 dolarů a obchodníci začínají řešit opačný problém než během války: přebytek nabídky.
Ropný trh se po znovuotevření Hormuzského průlivu rychle otáčí. Zatímco ještě nedávno obchodníci řešili nedostatek dodávek, nyní podle agentury Bloomberg přibývá známek převisu nabídky. Do Evropy i Asie míří miliony barelů ropy, které během konfliktu uvázly v Perském zálivu, a ceny se dostávají pod tlak.
Severomořská ropa Brent ve středu poprvé od začátku války klesla pod 74 dolarů za barel. Ve čtvrtek kolem 07:30 středoevropského letního času se prodávala už zhruba za 72,60 dolaru. Americká lehká ropa WTI ve středu spadla pod 70 dolarů a ve čtvrtek ráno se obchodovala kolem 69,45 dolaru za barel.
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Politika
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Známky přebytku
Podle obchodníků trh minimálně krátkodobě vykazuje známky přebytku. Jedním z nejvýraznějších signálů jsou rekordní slevy u angolské ropy, která se v některých případech prodává téměř o deset dolarů za barel levněji než Brent.
„Teď je možné koupit barel ropy se slevou oproti dodávce v budoucnu kvůli slabší asijské poptávce po blízkovýchodních druzích ropy. Znovuotevření průlivu probíhá dobře a rychle,“ uvedl pro Bloomberg TV analytik komoditního trhu Daan Struyven ze společnosti Goldman Sachs.
Na trh se nyní vracejí dodávky, které blokovala válka a napětí v Perském zálivu. Podle Bloombergu míří do Evropy nejméně šest supertankerů s celkovým nákladem 12 milionů barelů ropy ze Spojených arabských emirátů a Ománu.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Ceny tento týden srazila také 60denní výjimka ze sankcí, kterou Washington poskytl Teheránu po úvodních mírových jednáních. Írán krátce před získáním americké licence na vývoz ropy odeslal do Asie 30 milionů barelů. Spojené arabské emiráty v posledních týdnech prodaly prostřednictvím tendrů zhruba 60 milionů barelů a část dodávek nově míří do Evropy nebo Afriky místo tradičních asijských odběratelů.
Analytici ale upozorňují, že situace není ve všech regionech stejná. Některé oblasti zůstávají kvůli nízkým zásobám zranitelné. „Asijské rafinerie mají dostatek ropy minimálně do srpna a barely uvolněné po otevření Hormuzského průlivu pouze zvyšují převis nabídky, aniž by Čína vykazovala silnější poptávku,“ uvedla analytička June Gohová ze společnosti Sparta Commodities.
Mezinárodní agentura pro energii už minulý týden předpověděla výrazný přebytek ropy v roce 2027. Část současné nadprodukce ale může podle analytiků skončit ve strategických rezervách.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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