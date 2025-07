Dalibor Martínek: Soud reformu penzí neshodil. Babiš chtěl jen politický tyátr

Hranice 67 pro odchod do důchodu skutečně není nijak extrémní věk. Myslí si to nejen Ústavní soud, když odmítl návrh hnutí ANO, aby zrušil Jurečkovu reformu, která obsahuje zvýšení věku odchodu z 65 na 67 let. V 67 se chodí do penze v polovině států Evropy, například v Itálii, v Německu, ve Španělsku, Nizozemsku, Belgii, Velké Británii nebo v Polsku. Takže se teď tento věk bude postupně dva roky zvyšovat i u nás.

Babiš hlásil dopředu, že vládní reformu, která s tím počítá, napadne u soudu. A také to udělal. Těžko říct, jestli si aspoň na vteřinu pomyslel, že se mu tento záměr podaří uskutečnit. Spíš to z jeho strany byl politický kalkul.

Proč s tím běžel k Ústavnímu soudu? Aby zachránil důchodce před delším pobytem v práci? To těžko. Ostatně i jemu se budou starší pracovníci v jeho provozech hodit, když mladí nechtějí pracovat.

Hlavním účelem byla samozřejmě veřejná prezentace před voliči. A staří lidé, to je doména hnutí ANO. Manažeři, kteří sedí v kancelářích, a věk odchodu do důchodu nesledují, volí pravici. Pracovali by nejraději co nejdéle.

Zato voliči Babiše by to nejraději co nejdříve zapíchli a za stále se zvyšující důchody začali jezdit k moři. Ostatně, zpomalení růstu důchodů byl další bod vládní reformy, který ANO u soudu napadlo. Opět bezúspěšně. Soud konstatoval, že zpomalení valorizací není za hranou.

Jako politický tyátr pojaly soud o důchody i koaliční strany. Marian Jurečka, který zákon připravil, hned přispěchal s tvrzením, že „Ústavní soud jasně říká: Je tady potřeba, aby byla zodpovědnost vlády vůči veřejným financím i vůči budoucím generacím.“ A ministr financí Stanjura se ozval na síti X v duchu, že opozice pouze kritizovala, aniž by nabídla vlastní návrh řešení.

Takže tady máme dvě strany: hodnou vládu, která se s péčí řádného hospodáře snaží o udržitelný penzijní systém. A hodnou opozici, které leží na srdci osud nešťastných důchodců. Voliči, vyber si, kdo je hodnější. Vlastně jenom k politickým prezentacím tento soud, u kterého každý mohl tušit, jak dopadne, sloužil.

Korunu tomu po jednání soudu nasadila Alena Schillerová, když prohlásila, že rozhodnutí Ústavního soudu ukazuje na slabou ústavní ochranu opozice. No, jestli Babiš vyhraje volby a sestaví vládu, tahle slova se jí ještě vrátí.

A co se týká důchodů v Česku. Ani Jurečkova „reforma“ nezastaví nárůst výdajů na rostoucí počet stále lépe placených důchodců, které bude živit stále méně pracujících. Možná si spolu s odboráři myslí, že důchodce bude živit umělá inteligence. Důchodci si o tom nemusí myslet nic. A hodit to Babišovi.