Glosa Dalibora Martínka: Babiš se vyveze na hřbetech důchodců k moci, ti mu pak zlomí vaz

Statistický úřad zveřejnil průzkum, podle kterého počet osob v seniorském věku, což je 65 let a více, v Česku nepřetržitě roste od poloviny osmdesátých let. Nárůst počtu seniorů přitom výrazně zrychlil zejména po roce 2010, kdy „přes hranici 65 let začaly přecházet početně silné ročníky osob narozených v polovině čtyřicátých let.“

Jak praví zpráva, ke konci roku 2023 žilo v Česku 2,24 milionu osob ve věku 65 a více let, což představuje o 23 procent vyšší počet než před deseti lety a zároveň dlouhodobé maximum.

K tomuto sdělení přináleží druhá zpráva, obě se doplňují. Schodek státního rozpočtu dosáhl ke konci dubna 126,1 miliardy korun, za poslední měsíc vzrostl o téměř 35 miliard.

V roce 2023 byly Českou správou sociálního zabezpečení vyplaceny důchody v hodnotě 685 miliard korun. Tvořilo to přes 31 procent státního rozpočtu. Meziročně došlo k nárůstu celkových výdajů o 17 procent.

Jak praví statistický úřad, čísla budou dále stoupat.

Výdaje přes bilion

Takže trochu matematiky, ale i politiky. Máme před sebou dostavbu Dukovan, která má stát čtyři sta miliard korun. Patrně to bude víc. Plán na stavbu železničních rychlotratí. Zvyšování nákladů na zbrojení. A důchodců bude čím dál víc, výdaje na ně už brzo přesáhnou bilion korun. Ekonomický růst země, tedy i příjmy státu, nevypadají dobře. Bude úspěchem, když HDP Česka letos vzroste o pouhá dvě procenta.

A do toho tady máme na podzim volby. Andrej Babiš míří především na oněch 2,3 milionu důchodců. Jak avizoval, chce „reformovat“ Jurečkovu důchodovou „nereformu“. Pokud to po svém volebním vítězství udělá, bude to mít jediný efekt. Zadlužení státu se opět zvýší.

Babiš leze do pasti. Na hřbetech důchodců se nechá vyvést k premiérskému křeslu, ale všechny ty výdaje ho dostihnou. Pokud nebude reformovat, má našlápnuto stát se nejhorším premiérem v historii Česka. Možná si to uvědomuje, a nechá to Karlu Havlíčkovi.

Stanislav Šulc: Když se jedni modlí, aby měli hodně, a druzí, aby měli málo. Volby budou legrace Názory Předvolební průzkumy kdysi bývaly zajímavým vhledem do duše národa. Dokud se s nimi pracovalo jako se šafránem, mohly jsme je brát vážně, i když se mýlily. V současnosti jsou spíše součástí kampaní politických stran. A nic to neukazuje lépe než to, jak se k průzkumům chovají tři nejsilnější uskupení v zemi. Tedy ANO, SPOLU a SPD. Tak se na to podívejme detailněji. Stanislav Šulc Přečíst článek