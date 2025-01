Získat hypotéku je snazší. Průměrná sazba klesla pod pět procent

Ačkoli odborníci neočekávají dramatické změny v nejbližších měsících, současný trend naznačuje, že podmínky pro získání hypotéky se zlepšují.

Průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů se po více než dvou letech dostala pod hranici pěti procent. Zájemci o hypotéku si tak mohli v prosinci sjednat úvěr s průměrnou úrokovou sazbou 4,97 procenta. Ačkoli odborníci neočekávají dramatické změny v nejbližších měsících, současný trend naznačuje, že podmínky pro získání hypotéky se zlepšují.

„Průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů klesla poprvé od roku 2022 pod hranici pěti procent. Přestože tempo poklesu zůstává pomalejší, jedná o pozitivní signál pro trh,“ hodnotí Michaela Pudilová, analytička hypotečních úvěrů společnosti Broker Consulting.

Pokles, i když mírný, odráží postupné zlepšování podmínek pro zájemce o hypotéky. Od začátku roku se podle údaje Broker Consulting Index hypotečních úvěrů sazby snížily celkem o 0,62 procentního bodu.

„Zatímco první polovina roku přinesla výraznější tempo snižování, ve druhé polovině se pokles zpomalil a sazby se po několik měsíců pohybovaly těsně nad pětiprocentní hranicí. Prosincový výsledek tak naznačuje pozitivní vývoj, který by mohl pokračovat i v nadcházejícím roce,“ doplnila Pudilová.

V praxi to znamená, že u hypotéky ve výši pět milionů korun se splatností 30 let by měsíční splátka při prosincové sazbě 4,97 procenta činila přibližně 26 749 korun. Oproti listopadovým 5,02 procenta jde o úsporu 153 korun. Ve srovnání s říjnem, kdy sazby činily 5,09 procenta, jde o úsporu přibližně 368 korun. K významnějším úsporám by došlo při poklesu sazeb o celý procentní bod, což by splátku snížilo o téměř tři tisíce korun.

