Hypotéky zlevňují. Banky si dál užívají vysokých marží

Úrokové sazby hypoték podle Hypoindexu zaznamenaly v prosinci druhý nejvýraznější pokles v letošním roce. Celkově letos klesly o 0,8 procentního bodu.

Průměrná sazba hypoték na počátku prosince opět klesla, proti předchozímu měsíci se snížila o 0,1 procentního bodu na 5,22 procenta. Zůstala na nejnižší úrovni od května předloňského roku. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

„Za poklesem stojí snížení nabídkových sazeb několika bank, které si tak pravděpodobně připravují půdu pro oživení hypotečního trhu v roce 2025, kdy lze očekávat další pokles sazeb úvěrů na bydlení,“ komentoval vývoj indexu hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Banky si mohly polepšit

Je to také druhý největší pokles od února 2023, kdy úrokové sazby hypoték měřené Swiss Life Hypoindexem dosáhly svého maxima 6,37 procenta. Banky pokles dvoutýdenní repo sazby během roku do hypotečních sazeb promítly jen částečně. Jedním z důvodů byl podle Sýkory nedostatečně vysoký strop účelně vynaložených nákladů, které klient platí při předčasném splacení. Dalším mohlo být to, že si banky po letech nízkých marží mohli „polepšit“. S blížícím se koncem roku navíc hrála roli skutečnost, že banky již měly splněné své letošní plány počtu poskytnutých úvěrů.

Vývoj úrokových sazeb v roce 2025 bude podle vedoucího produktového oddělení Swiss Life Select Toma Kadeřábka záviset na makroekonomickém prostředí v ČR i ve světě a jeho vlivu na českou inflaci. Dalším faktorem je konkurenční prostředí mezi bankami v ČR. České banky si aktuálně užívají vysokých marží a zatím to nevypadá, že by s jejich snižováním pospíchaly. Konkurenční tlak je slabý a čeká se na reakci velkých bank, podotkl.

„Pokud nenastane nic neočekávaného, lze v příštím roce očekávat další pozvolný pokles sazeb hypoték pod pět procent. Sazby začínající trojkou však pravděpodobně zůstanou jen vzpomínkou na minulost,“ odhadl Kadeřábek.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti LTV při splatnosti 25 let a průměrné prosincové nabídkové sazbě 5,22 procenta činila 20 909 korun. Poprvé od dubna 2022 tak klesla pod 21 000 Kč. „Proti období na počátku letošního roku, kdy se sazby pohybovaly přes 6,3 procenta, je splátka u 3,5milionové hypotéky se splatností 25 let o více než 2000 Kč nižší,“ vypočetl Sýkora.

