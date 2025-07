Týden tradera: Zrodila se hvězda? Opendoor je další meme akcie

Začíná se zdát, že i letošní rok bude pro akciové trhy nakonec celkem solidní, a to i přes již tak mimořádně vysoké valuace, které na trhu panují.

Index S&P 500 se v uplynulém týdnu držel kolem mety 6400 bodů.

Na trzích se znovu objevují známky mimořádné aktivity retailových investorů – příkladem je bezprecedentní růst akcií společnosti Opendoor Technologies, která se stala novým předním „meme stockem“. Její akcie během pár dní zhodnotily o 200 procent a přitáhly pozornost investorů také k dalším titulům podobného typu.

Vše odstartovalo prohlášení zakladatele torontského hedgeového fondu EMJ Capital, Erica Jacksona, který na síti X firmu Opendoor Technologies pochválil a uvedl, že její akcie mohou dosáhnout ceny až 82 dolarů. Důvodem má být zlepšená efektivita řízení nákladů i personálu, která by měla vést k vyšší ziskovosti společnosti. Pro zkušené tržní hráče to může představovat zajímavou krátkodobou obchodní příležitost.

Solidní výsledky v uplynulém týdnu doručil investorům také Alphabet. Ve druhém čtvrtletí firma překonala očekávání analytiků jak v tržbách, tak v zisku. Utržila 96,43 miliardy dolarů (oproti očekávaným 94 miliardám) a čistý zisk na akcii činil 2,31 dolaru (vs. očekávaných 2,18 dolaru). Výrazně rostly i dílčí segmenty: příjmy z reklamy na YouTube dosáhly 9,8 miliardy dolarů a cloudové služby Google Cloud vygenerovaly 13,62 miliardy. Celkové tržby meziročně vzrostly o 14 procent, což překonalo očekávané tempo růstu 10,9 procenta. Vzhledem k nižší valuaci – forward P/E se pohybuje kolem 19x, zatímco u srovnatelných technologických firem je vyšší – mohou akcie dále posilovat.

Americký prezident Donald Trump se pochlubil uzavřením „největší obchodní dohody v historii“, v jejímž rámci bude dovoz zboží do USA z Japonska nově zatížen cly ve výši až 15 procent. Země se zároveň zavázala vytvořit investiční fond o objemu 550 miliard dolarů určený pro projekty v Americe, objednat 100 letadel Boeing, zvýšit nákupy rýže a dalších zemědělských komodit a navýšit obranné výdaje u amerických firem.

To samozřejmě zvýšilo očekávání investorů, že se nakonec včas podaří dosáhnout dohody i s EU. Jinak by od 1. srpna hrozila cla až ve výši 30 procent, která by mohla vzájemný obchod výrazně ochromit. A to zejména v situaci, kdy EU připravila mimořádně silná odvetná opatření v hodnotě až 200 miliard dolarů. Ta by se zaměřila mimo jiné i na velké americké technologické firmy jako jsou Meta, Alphabet a další.

Lutnick: EU musí otevřít své trhy pro americký export, aby přesvědčila Trumpa Politika Evropská unie usiluje o odvrácení hrozby třicetiprocentního cla na svůj vývoz do USA. Americký prezident Donald Trump má o možné dohodě jednat dnes večer ve Skotsku s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Podle amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka musí EU výměnou otevřít své trhy americkému exportu. ČTK Přečíst článek

Konec špatných časů pro luxus, věří investoři. Akcie LVMH posilují Trhy Další propad tržeb luxusního zboží, snížená poptávka na klíčových trzích a vidina nových Trumpových cel. To je situace konglomerátu luxusních značek LVMH, jak ji firma představila při ohlášení výsledků za druhý kvartál. Přesto akcie populární firmy rostou. Důvod? Investoři věří, že problematické vlivy pro byznys s luxusem pomalu spějí ke konci. A prostě bude líp. sta Přečíst článek