Termín pro paušální daň se blíží. Vyplatí se méně lidem než dřív, Babišova vláda to může změnit
Datum 12. ledna 2026 je důležité pro statisíce živnostníků, kteří zvažují vstup do režimu paušální daně. Právě k tomuto datu se musejí stávající živnostníci zaregistrovat a zvolit jeden ze tří režimů daně. Kvůli zvýšení nejnižšího tarifu se limit, od nějž se paušál vyplatí, o něco zvýšil. Pro koho tedy paušální daň skutečně je?
Živnostníci a podnikatelé, kteří se chtějí od letoška zbavit složité administrativy a platit daň i pojistné jedinou měsíční platbou, mají možnost vstoupit do režimu paušální daně. Čas na podání oznámení o vstupu do tohoto režimu se ale krátí. Finanční správa přijímá přihlášky pouze do pondělí 12. ledna. „A tento termín nelze nijak prodloužit,“ připomíná daňový poradce společnosti KODAP Jan Kašpar. „Stejný termín pak platí i pro ty podnikatele, kteří již v paušálním režimu jsou, ale z jakéhokoliv důvodu se rozhodli z něj pro rok 2026 dobrovolně vystoupit,“ dodává Kašpar.
Paušální daň je v Česku určená všem OSVČ, jejichž roční hrubé příjmy nepřekročí hranici dvou milionů korun a zároveň nejsou v režimu DPH či nenaplňují některou ze zákonných výjimek.
Odvody narostly
Výhody jsou podle odborníků především v jednoduchosti a značném snížení výdajů na administrativu spojenou s platbou daně, sociálního a zdravotního pojištění. Odborníci se pak shodují, že paušál je nejvýhodnější pro ty plátce paušální daně, kteří jsou v prvním pásmu a jejich roční příjmy tak dosahují částky maximálně jednoho milionu korun. Z dat KODAP pak vyplývá, že právě v prvním tarifním pásmu je největší počet plátců paušální daně.
Jenomže právě odvody v tomto tarifu se od letoška zvyšují. Z loňské úrovně kolem 8700 korun se nejnižší paušál zvyšuje na 9984. A tím se pro část živnostníků může tato forma platby odvodů z příjmů stát nevýhodnou.
Důvodem totiž je, že plátci paušální daně nemohou využívat nejrůznější formy zvýhodnění, tedy především slevy na poplatníka a vyživované potomky, ani výdajové paušály.
Děti jsou důležitý faktor
Komu se tedy letos vyplatí výdajový paušál. Podle Kašpara KODAP tuto hranici teprve propočítává. Nicméně je jisté, že se hranice „výhodnosti“ posouvá. U živnostníků, kteří mohou využívat výdajový paušál ve výši 40 procent tato hranice vzrostla k částce 500 tisíc hrubých tržeb za rok.
Pokud ale mají tito živnostníci děti a mohou si na ně uplatňovat slevu na dani, hranice „výhodnosti“ roste až k 800 tisícům. A bezdětní podnikatelé, jejichž činnost spadá do paušálu 60 procent, to je také částka 800 tisíc korun. Se dvěma dětmi se v prvním pásmu už paušální daň nevyplatí vůbec.
Co zmůže Babišův kabinet
Pokud podnikatelé budou uvažovat čistě ekonomicky racionálně a nebudou do nákladů započítávat poplatky za administrativu, mohl by počet plátců paušální daně pro další období klesnout.
Nicméně situaci by mohla změnit i nová vláda Andreje Babiše. Ta se totiž v programovém prohlášení zavazuje výrazně zvýšit limit pro povinnou registraci k DPH nad aktuální dva miliony korun. Tím by části podnikatelů, kteří jsou v DPH historicky a nemohou se tak přihlásit k paušální dani, nabídli možnost usnadnit si administrativu.
