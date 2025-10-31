Spořitelna slaví 200 let s mírným poklesem zisku. Hypotéky jí ale šlapou jako nikdy
Největší banka v Česku sice dál roste v úvěrech a hypotékách, ale čistý zisk za letošní tři čtvrtletí bance klesl o dvě procenta na 19 miliard. Zisky brzdí drahý provoz a menší obchodování.
Čistý zisk České spořitelny za první tři čtvrtletí letošního roku klesl meziročně o dvě procenta na zhruba 19 miliard korun. Provozní zisk naopak vzrostl o 2,9 procenta na 24,7 miliardy korun. Vyplývá to z neauditovaných konsolidovaných výsledků, které v pátek banka zveřejnila.
Provozní výnosy stouply o 4,3 procenta na 43,5 miliardy korun, především díky růstu čistých výnosů z úroků a poplatků.
Čistý úrokový výnos se meziročně zvýšil o 6,2 procenta na 31,2 miliardy korun, výnos z poplatků a provizí pak o 2,8 procenta na 9,5 miliardy. Naopak zisk z obchodních operací klesl o 12,9 procenta na 2,4 miliardy korun.
Provozní náklady se zvýšily o 6,4 procenta na 18,8 miliardy. Podle banky za tím stojí především růst mezd a benefitů pro zaměstnance a vyšší náklady na IT a marketing spojený s 200. výročím banky.
Hypotéky dál táhnou, úvěry i vklady rostou
„Při pokračujícím růstu objemu poskytnutých úvěrů – meziročně o 8,4 procenta – si banka udržela velmi zdravé úvěrové portfolio,“ uvedl člen představenstva odpovědný za finanční řízení Attila Sánta.
Objem hypotečního portfolia stoupl o 9,5 procenta, přičemž téměř 30 procent všech hypoték na trhu pochází právě z České spořitelny. Celkový hrubý objem klientských úvěrů dosáhl 1,18 bilionu korun, z toho úvěry domácnostem vzrostly na 732,2 miliardy korun a úvěry podnikům na 444,5 miliardy korun.
Vklady domácností rostou, poboček ubývá
Závazky banky vůči klientům se zvýšily o 5,9 procenta na 1,585 bilionu korun. Růst táhly hlavně vklady domácností, ale přibyly i firemní depozita. Česká spořitelna zůstává největší bankou v Česku podle počtu klientů – ke konci září jich měla 4,5 milionu, což je o něco méně než před rokem (4,6 milionu). Pokračuje i pokles počtu poboček – ze 346 na 332 – a také bankomatů, kterých má nyní 1552. Naopak počet aktivních platebních karet vzrostl o 9,6 procenta na 4,3 milionu. Rakouská Erste Group Bank, která Českou spořitelnu vlastní, patří k hlavním hráčům bankovního trhu ve střední a východní Evropě.
