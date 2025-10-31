Spořitelna slaví 200 let s mírným poklesem zisku. Hypotéky jí ale šlapou jako nikdy

Nový magazín právě vychází!

Největší banka v Česku sice dál roste v úvěrech a hypotékách, ale čistý zisk za letošní tři čtvrtletí bance klesl o dvě procenta na 19 miliard. Zisky brzdí drahý provoz a menší obchodování.

Čistý zisk České spořitelny za první tři čtvrtletí letošního roku klesl meziročně o dvě procenta na zhruba 19 miliard korun. Provozní zisk naopak vzrostl o 2,9 procenta na 24,7 miliardy korun. Vyplývá to z neauditovaných konsolidovaných výsledků, které v pátek banka zveřejnila.

Provozní výnosy stouply o 4,3 procenta na 43,5 miliardy korun, především díky růstu čistých výnosů z úroků a poplatků.

Čistý úrokový výnos se meziročně zvýšil o 6,2 procenta na 31,2 miliardy korun, výnos z poplatků a provizí pak o 2,8 procenta na 9,5 miliardy. Naopak zisk z obchodních operací klesl o 12,9 procenta na 2,4 miliardy korun.

Provozní náklady se zvýšily o 6,4 procenta na 18,8 miliardy. Podle banky za tím stojí především růst mezd a benefitů pro zaměstnance a vyšší náklady na IT a marketing spojený s 200. výročím banky.

Hypotéky dál táhnou, úvěry i vklady rostou

„Při pokračujícím růstu objemu poskytnutých úvěrů – meziročně o 8,4 procenta – si banka udržela velmi zdravé úvěrové portfolio,“ uvedl člen představenstva odpovědný za finanční řízení Attila Sánta.

Objem hypotečního portfolia stoupl o 9,5 procenta, přičemž téměř 30 procent všech hypoték na trhu pochází právě z České spořitelny. Celkový hrubý objem klientských úvěrů dosáhl 1,18 bilionu korun, z toho úvěry domácnostem vzrostly na 732,2 miliardy korun a úvěry podnikům na 444,5 miliardy korun.

Vklady domácností rostou, poboček ubývá

Závazky banky vůči klientům se zvýšily o 5,9 procenta na 1,585 bilionu korun. Růst táhly hlavně vklady domácností, ale přibyly i firemní depozita. Česká spořitelna zůstává největší bankou v Česku podle počtu klientů – ke konci září jich měla 4,5 milionu, což je o něco méně než před rokem (4,6 milionu). Pokračuje i pokles počtu poboček – ze 346 na 332 – a také bankomatů, kterých má nyní 1552. Naopak počet aktivních platebních karet vzrostl o 9,6 procenta na 4,3 milionu. Rakouská Erste Group Bank, která Českou spořitelnu vlastní, patří k hlavním hráčům bankovního trhu ve střední a východní Evropě.

Peníze, ilustrační foto

Apple má Vánoce už v říjnu. Objednávky na nové iPhony jsou „mimořádně silné“

Prodejna Apple v Hamburku
ČTK
ČTK
ČTK

Americká technologická společnost Apple zvýšila ve čtvrtém čtvrtletí svého finančního roku tržby meziročně o osm procent na 102,47 miliardy dolarů (2,16 bilionu korun). Zisk na akcii činil 1,85 dolaru, což představuje meziroční nárůst o 13 procent.

Firma tak překonala očekávání analytiků, kteří podle dat společnosti LSEG předpokládali tržby ve výši 102,24 miliardy dolarů a zisk 1,77 dolaru na akcii. Finanční rok Applu skončil 27. září. 

iPhony zklamaly, ale služby táhnou

Tržby z prodeje iPhonů dosáhly ve čtvrtém čtvrtletí 49,03 miliardy dolarů, tedy méně, než se očekávalo. Důvodem jsou výrobní omezení a zpožděný start prodeje v Číně kvůli tamním regulacím.

Ztráty však vyrovnaly jiné segmenty – prodej příslušenství vzrostl na devět miliard dolarů a služby, kam spadá i streamovací platforma Apple TV, přinesly 28,75 miliardy dolarů.

Apple překonal očekávání i v menších segmentech. Tržby z prodeje počítačů Mac dosáhly 8,73 miliardy dolarů a z tabletů iPad 6,95 miliardy dolarů. Obě kategorie se tak zotavily po slabším předchozím roce.

Vánoce mají být rekordní

Pro nadcházející čtvrtletí, které zahrnuje vánoční svátky, Apple očekává dvouciferný růst tržeb a silnou poptávku po nových telefonech řady iPhone 17. „Naše objednávky na iPhone 17 jsou mimořádně silné a pracujeme naplno, abychom je doručili,“ uvedl generální ředitel Tim Cook. Podle něj by měly tržby z iPhonů vzrůst o více než deset procent a celkový obrat firmy o 10 až 12 procent.

Nižší dopady cel a optimismus investorů

Apple zároveň oznámil, že se mu daří snižovat dopady obchodních cel, které původně odhadoval na 1,1 miliardy dolarů za čtvrtletí. Investoři reagovali pozitivně – akcie společnosti po zveřejnění výsledků rostly v mimořádném obchodování o více než dvě procenta.

Digitální euro na obzoru: ECB míří k první emisi do roku 2029

Euro měna
iStock
ČTK
ČTK

Rada guvernérů Evropské centrální banky rozhodla o zahájení další fáze zavádění digitálního eura. Projekt podle ní úspěšně završil přípravnou etapu zahájenou v listopadu 2023. Nyní má přejít do takzvané fáze technické a tržní připravenosti.

Nová fáze má připravit systém na případné spuštění digitální měny v roce 2029. „Euro, naše společná měna, je symbolem evropské jednoty. Připravujeme i jeho digitální podobu, která bude důvěryhodná a dostupná pro všechny,“ řekla prezidentka ECB Christine Lagardeová.

ECB uvedla, že pokud Evropský parlament a Rada EU přijmou příslušnou legislativu v příštím roce, pilotní fáze by mohla začít v polovině roku 2027. Systém by pak mohl být připraven na první emisi digitálního eura do roku 2029.

Cílem je podle Lagardeové zachovat svobodu volby a ochranu soukromí občanů, posílit měnovou suverenitu eurozóny a podpořit konkurenceschopnost evropských plateb.

„Digitální euro zajistí, aby lidé mohli využívat výhod hotovosti i v digitální éře. Zároveň zvýší odolnost evropského platebního styku, sníží náklady obchodníků a vytvoří platformu pro inovace, rozšiřování a konkurenci soukromých společností,“ uvedl člen Výkonné rady ECB Piero Cipollone, který vede pracovní skupinu pro digitální euro.

Vývoj za desítky miliard

Podle odhadů ECB dosáhnou celkové náklady na vývoj digitálního eura do první emise přibližně 1,3 miliardy eur (31,64 miliardy korun), přičemž roční provozní náklady se po roce 2029 mají pohybovat kolem 320 milionů eur. ECB zároveň zdůraznila, že v návrhu počítá s ochrannými prvky, které zamezí dopadům na finanční stabilitu.

Digitální euro má podle ECB doplňovat hotovost, nikoli ji nahrazovat. Spolu s projektem digitální měny ECB podporuje i návrh Evropské komise na posílení práva platit hotově. Dnešní zasedání Rady guvernérů bylo výjezdní, nekonalo se tedy v centrále ECB ve Frankfurtu nad Mohanem, ale ve Florencii v italském regionu Toskánsko.

ECB podle očekávání ponechala základní úrokové sazby beze změny. Klíčová depozitní sazba, která ovlivňuje podmínky na finančních trzích, tak zůstává na dvou procentech. Ekonomika i přes náročné mezinárodní prostředí nadále rostla, uvedli centrální bankéři v tiskové zprávě. Výhled však podle nich zůstává nejistý kvůli obchodním sporům a geopolitickému napětí.

