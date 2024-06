Srovnání termínovaných vkladů. Kde vám teď dají lepší úrok

Termínované vklady v tuzemských bankách si nyní hrají převážně jen se čtyřkovými sazbami. Šestku tak už dokáže nabídnout jen jediný vklad, u kterého ale musíte navíc investovat. Podívejte se, na jak dlouho a kde teď na termínovaném vkladu zhodnotíte své peníze nejvíce.

Sazby na termínovaných vkladech v posledních týdnech výrazně srazily už prakticky všechny tuzemské banky. Jedinou výjimkou, která se tak trochu vydala proti proudu, je tříměsíční termínovaný vklad od ČSOB. Ten se od letošního dubna o půl procenta naopak zvedl na rovná čtyři procenta.

Nejlepší sazbu u termínovaných vkladů v této kategorii krátkodobých vkladů ovšem zatím ale stále vedou Banka Creditas s Max Bankou z jedné finanční skupiny se sazbou 4,7 procenta na měsíc a 4,6 procenta na tři měsíce. Hlavní rozdíl mezi nimi je v minimálním vkladu. Zatímco v Bance Creditas stačí vložit 5 tisíc korun, v Max Bance potřebujete dvacetkrát více.

Nejvíce sazby poklesly ale pochopitelně u dlouhodobějších vkladů na více měsíců. Konkrétně to byly termínované vklady na šest měsíců, u kterých se sazby snížily zhruba o 1 až 1, 5 procenta, a ještě více se to pak týkalo ročních termíňáků s propadem často o dvě až 2,5 procenta.

Vyšší sazba jen s investicí

Šestiměsíčním vkladům sice nyní kraluje termínovaný vklad od Komerční banky se šesti procenty, ale má to háček. Pro zůstatek do tří milionů banka zhodnocuje vklady nejprve pouze sazbou 3,5 procenta. A jen pro investující klienty s Termínovaným účtem Bonus Invest na šest měsíců sazbu navyšuje ještě o 2,5 procenta. Musí ovšem v bance investovat v českých korunách do vybraných podílových fondů.

Pokud investovat nechcete a máte v úmyslu si teď před létem zafixovat úspory s lepší sazbou aspoň na půl roku, budete se muset spokojit se čtyřkovou sazbou. Další šestiměsíční vklady už totiž mají zhodnocení jen 4,10 procenta, a to konkrétně v tuto chvíli nabízí jen Fio banka a Banka Creditas s Max Bankou. O desetinu procenta níže je pak ještě termínovaný vklad UniCredit Bank. Většina ostatních bank včetně těch největších si drží sazbu 3,50 či ještě méně.

A u ročních termínovaných vkladů dává velká bankovní trojka shodně pouze tříprocentní sazbu. Vítězem pro vklady na 12 měsíců tak je aktuálně Fio banka se čtyřprocentním zhodnocením. Hned za ní pak je J&T Banka, která pro všechny termíny od třech až po 12 měsíců nabízí stejnou sazbu 3,75 procenta. Má ovšem podmínku minimální vklad jeden milion korun.

Nejvyšší sazby generují i největší zájem klientů

Rozdíly ve zhodnocování úspor na termínovaných vkladech jsou mezi bankami tedy poměrně výrazné a jednotlivé bankovní domy tak i vnímají zájem klientů o tyto vklady odlišně. „V poslední době nepozorujeme žádné zásadní změny. Obecně ale Češi drží na účtech stále hodně hotovosti, i když se situace v posledních letech i s vysokými úrokovými sazbami zlepšila,“ konstatuje Petr Plocek z UniCredit Bank a poznamenává, že s tím, jak se celková úroveň úrokových sazeb bude snižovat, budou klienti hledat také atraktivnější způsoby zhodnocení prostředků jakými jsou například pravidelné investice do podílových fondů. To je ostatně podle něj už vidět na značném nárůstu zájmu o investování v rámci One Market Funds.

V Bance Creditas ovšem podle Lucie Brunclíkové rostoucí zájem klientů o termínované vklady sledují naopak již delší dobu, a to jak u korunových, tak u eurových depozit. „Hlavní těžiště zájmu je u krátkých durací mezi 1 měsícem a půl rokem, kdy jde stále o poměrně likvidní nástroj. Vnímáme, že lidé hledají bezrizikovou alternativu spořicího účtu, u níž budou mít delší dobu jistotu fixního úročení,“ dodává Brunclíková.

Vzhledem ke změnám na spořicích účtech, které se dějí v návaznosti na rozhodnutí ČNB, si všímá aktuálního zájmu klientů o termínované vklady, kde je jistá garance sazby také Tereza Ryšanová z Moneta Money Bank. Největší zájem podle ní je o tříměsíční termínovaný vklad s nejvýhodnější sazbou. "Pro klienty je pak zajímavou možností, kterou u nás rádi využívají, i revolvingový vklad – pokud si po uplynutí sjednané doby vklad nevyberou, prodlouží se na další stejně dlouhé období s aktuální úrokovou sazbou dle úrokového lístku," popisuje Ryšanová.

Kdy a jak se budou dále měnit sazby na termínovaných vkladech v nejbližší době ale není snadné předvídat, protože to závisí na rozhodnutí regulátora, tedy České národní banky (ČNB). Podle Petra Plocka je ovšem pravděpodobné, že k dalším změnám sazeb dojde právě v reakci na nastavení sazeb podle regulátora.

Experti bank nicméně očekávají, že ČNB do konce roku ještě několikrát úrokové sazby sníží. „Na trhu obecně panuje předpoklad, že sazby budou do konce roku klesat, výrazné nárůsty úložek na termínovaných vkladech ale v důsledku toho nepozorujeme. Klienti si zatím peníze spíše ukládají na spořicí účty, kde je sazba podobná nebo vyšší a peníze mají flexibilněji k dispozici,“ konstatuje mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek.

Nejlepší sazby termínovaných účtů v českých bankách:

(Zdroj: Banky, stav k 3.6.2024)

Pět nejlepších sazeb na termínovaných účtech na - 1 měsíc

Banka Creditas / Max Banka – 4,7 % UniCredit Bank 4,5% ČSOB – 3,75 % Česká spořitelna – 3,6 % Fio banka – 3,30 %

Pět nejlepších sazeb na termínovaných účtech na - 3 měsíce

Banka Creditas /Max Banka – 4,6 % Moneta Money Bank – 4,3 % Česká spořitelna, ČSOB, Fio, Komerční banka – 4,0 % J&T Banka – 3,75 % Raiffeisen Bank 2,30 % (3,50- % jen nad 10 mil. Kč)

Pět nejlepších sazeb na termínovaných účtech na - 6 měsíců

Komerční banka – 6 % (jen při investování) Fio banka, Banka Creditas, Max Banka – 4,10 % UniCredit Bank – 4,00 % J&T Banka – 3,75 % ČSOB, Komerční banka, Moneta Money Bank, Oberbank – 3,50 %

Pět nejlepších sazeb na termínovaných účtech na - 12 měsíců

Fio banka – 4,00 % J&T Banka – 3,75 % UniCredit Bank – 3,50 % Banka Creditas /Max Banka – 3,40 % Moneta Money Bank – 3,20 %

