Srovnání nejlepších dětských účtů. Které banky lákají školáky na štědré bonusy

Pokud jste svému dítěti nepořídili dosud vlastní bankovní účet, máte zase po čase nyní šanci získat k tomu i příjemný finanční bonus. Takové zvýhodnění totiž začátkem školního roku nabízí v Česku řada bank. Nabídky bank jsme srovnali za vás.

S kampaněmi na dětské účty se před začátkem nového školního roku zase letos roztrhl pytel. Banky masivně lákají nejmladší klienty, respektive jejich rodiče, k založení účtu. Většinou nabízí za založení účtu i finanční motivaci ve výši několikaset korun. Tyto akce pochopitelně ale neplatí věčně. Obvykle je třeba dětský účet sjednat na přelomu léta a podzimu a benefity pak trvají maximálně několik měsíců.

Co banky nabízejí k dětským účtům

Základem marketingových akcí na dětské účty je motivovat rodiče, aby svým dětem založili dětský bankovní účet a poslali mu tam alespoň nějaké minimální kapesné. Finanční několikasetkorunový bonus, který banka slibuje přidat dítěti na účet, bývá odstupňovaný po jednotlivých krocích nebo v několika měsících.

Nejvýhodnější bonus momentálně k dětským účtům nabízí Raiffeisenbank. Novým malým klientům slibuje odměnu až 900 korun za první tři měsíce. Od založení účtu jim tak banka každý měsíc pošle 300 korun, pokud dítě alespoň třikrát v daném měsíci zaplatí kartou ke svému účtu. A pokud i jejich rodiče budou novými klienty Raiffeisenbank, mohou využít ještě i speciální akci pro nové klienty, kterým banka slibuje poslat až 3 tisíce korun.

Celkový motivační bonus na dětské účty u ČSOB je 600 korun. Banka dítěti pošle na účet 200 korun při prvním přihlášení do mobilní aplikace, další dvoustovku získá po příspěvku rodičů, který může být i jen sto korun. Třetí dvoustovku pak banka připisuje na účet poté, co si dítě vyzkouší první platbu vlastní platební kartou. Další zvýhodnění pro malé klienty banka nabízí pro účet dětského spoření. Pokud klient, respektive jeho rodiče investují minimálně tisícikorunu měsíčně, může dítě spořit zatím stále se sazbou 5 procent.

Podobně orientovanou akci má také Česká spořitelna. Ta za používání mobilní aplikace George nabízí dětem odměnu 500 korun a rovněž nabízí zvýhodněnou 5procentní sazbu na spořicí účet při pravidelném spoření. Celkem pět set korun získá malý klient na svůj nový účet i v mBank, a to ve dvou splátkách. První polovinu banka pošle, když dítě alespoň jednou zaplatí svou platební kartou v měsíci, kdy mu byl zřízen účet. Dalších 250 korun pak na účtu přistane za platbu kartou v dalším měsíci. Akci na pět set korun nabízí do konce října pro nové klienty také Komerční banka. A i zde si kladou základní podmínku, že dítě odmění 500 korunami, až když rodič na nově sjednaný účet pro dítě vloží sám pět set korun.

Zcela bez podmínek pak získá dítě bonus na účet ve výši 300 korun v Air Bank. Rodič nebo zákonný zástupce musí být ale také klientem banky a musí dítěti založit účet do konce letošního září. Tato akce podle zástupce tiskové mluvčí banky Michala Kuzmiaka však platí jen pro děti do 14 let. Ti starší od 15 let si sice mohou v bance také zdarma založit účet a budou i jeho majiteli, žádný finanční příspěvek jim ale momentálně banka neposkytne.

Mezi bankami, které sice dětský účet nabízejí, ale nemají aktuálně žádnou speciální akci ani finanční bonusy, je například Fio banka, Moneta Money Bank, Banka Creditas i nováček Partners Banka.

Co je pro dětské účty typické

Dětské bankovní účty jsou jednodušší variantou klasických běžných účtů. Jejich vedení už je standardně bez poplatku. Mají však některé funkcionality omezené nebo odstupňované podle toho, jak se zvyšuje věk dítěte. Některé banky dokonce umožňují sjednat dětský účet hned od narození, dítě jej však může začít částečně využívat až většinou od osmi let. Do té doby tyto účty slouží spíše jako kasička, kam je možné ukládat třeba finanční odměny od prarodičů nebo později i třeba kapesné. Zhruba od druhé třídy děti ve většině bank mohou využívat i vlastní platební kartu, kterou banky vydávají pro své nejmenší klienty zdarma a mohou dostávat také výpisy z účtu.

Děti se mohou s kartou nejen učit platit, mohou si i trénovat výběr z bankomatu, který mají ve vybraných bankomatech zdarma. Pokud však vyberou peníze z jiného bankomatu než jim určila jejich banka nebo vybírají v cizině, zaplatí většinou poplatek dle ceníku banky. Například Banka Creditas ale umožňuje výběr z bankomatu zdarma po celém světě.

Vlastní platby z účtu však mohou zadávat až středoškoláci. Od 15 let už ale také mohou platit i mobilem a hodinkami, pokud si tuto možnost u svého účtu a platební karty zprovozní. Do té doby to není možné kvůli pravidlům společností Google a Apple, které mají platby omezené dolní hranicí věku.

Účty, na které vidí rodiče

Pro dětské účty je charakteristické, že k nim mají přístup rodiče, respektive zákonní zástupci dítěte. Mají tak přehled, jak a kde dítě platí a mohou si třeba pro sebe nastavit i upozornění emailem na provedené platby. Rodič může na dětském účtu dítěti také nastavovat třeba limity pro placení či výběr z bankomatu.

Zatímco v Air Bank je ale majitelem účtu rodič, který si dítě přidává ke svému účtu zdarma jako dětského disponenta, jinde může být majitelem účtu dítě, jak upozorňuje mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek. „I když dětský účet zakládá a může částečně spravovat zákonný zástupce, tak účet a finance na něm uložené jsou majetkem samotného dítěte, a tedy rodiče mají určené limity pro nakládání s penězi na něm,“ vysvětluje Heřmánek. To se týká například exekucí, před kterými jsou dětské účty ze zákona chráněny.

„Od 18. roku se dětský účet „pouze“ změní na Plus Konto a čerstvý dospělák už získává v jeho správě naprostou samostatnost,“ vysvětluje Monika Hořínková z ČSOB a dodává, že současně v tuto dobu pak rodiče už automaticky přichází o možnost nakládat s účtem svého potomka.

Mobilní bankovnictví i pro děti? Ještě ne všude

Vlastní bankovní aplikaci přímo pro děti, ale zatím všechny banky, které mají v nabídce dětské účty, nemají. V tuto chvíli ji pro dětské klienty nabízí například Air Bank nebo Partners Banka, která má samostatnou aplikaci přizpůsobenou jak pro děti, tak pro teenagery. „Rodič na telefon dítěte může nainstalovat dětskou verzi aplikace My Air, kde pak dítě může sledovat jaký má například zůstatek, za co peníze utratilo a kolik má naspořeno,“ vysvětluje zástupce tiskové mluvčí banky Michal Kuzmiak. A obdobné to má například i Česká spořitelna. Také ona má pro děti bankovnictví George v dětském vzhledu, které má být jednodušší a přehlednější a má děti učit hospodařit s vlastními penězi.

Co potřebujete k založení dětského účtu

V dnešní internetové době už řada bank umožňuje sjednání dětského účtu vzdáleným způsobem bez návštěvy pobočky. Nejjednodušší to je, pokud už mají rodiče v bance vlastní účet, protože díky tomu mohou dětský účet sjednat pohodlně přímo v aplikaci mobilního nebo internetového bankovnictví. Je k tomu potřeba kvalitní, tedy zpravidla barevný, sken rodného listu dítěte nebo od 15 let i jeho občanský průkaz. Online sjednáte dětský účet například v mBank, Moneta Money Bank, v Air Bank nebo i v nové Partners Bance.

Dětský účet je ale možné sjednat také prostřednictvím call centra nebo přímo na pobočce. Na přepážce, například Banky Creditas, si pak mohou sami sjednat svůj vlastní účet už i mladí lidé od 15 do 17 let. Podle mluvčí banky Lucie Brunclíkové k tomu už tak nebudou ani potřebovat zákonného zástupce. Podobně si mohou sami sjednat účet teenageři také v mBank, u které sice mohou podat žádost online, smlouva se ale podepisuje na pobočce. Na pobočku ale musí vyrazit i ti, kdo chtějí sjednat dětský účet ve Fio bance. Také pro vydání platební karty k dětskému účtu některé banky požadují, aby se dítě dostavilo osobně na pobočku spolu s rodičem.

Jaké bonusy dostanete letos k nově sjednaným dětským účtům:

Air Bank – 300 Kč (akce do 30. září 2024)

Česká spořitelna – 500 Kč (akce do 31. října 2024)

ČSOB – 600 Kč (akce do 30. září 2024)

Komerční banka – 500 Kč (akce do 31. října 2024)

mBank – 500 Kč (akce do 30. září 2024 nebo do otevření 2000 nových účtů)

Raiffeisenbank – 900 Kč (akce do 15. října 2024)

Zdroj: Banky

Dětské bankovní účty v Česku nyní už využívají zhruba dvě pětiny dětí.

