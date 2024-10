Banky chtějí, aby lidé více investovali. Lákají je na bonusy a lepší sazby

Tuzemské banky stále aktivněji nutí klienty, aby začali konečně přesouvat své úspory z běžných a spořicích účtů do investic v rámci jejich bankovních skupin. Chtějí, aby se lidé více zaměřili na pravidelné investování na místo nechávání peněz ladem na běžných účtech nebo na spořicích účtech, na kterých letos téměř každý měsíc klesá sazba. A za to jim slibují slevy na vstupních či výstupních poplatcích podílových fondů, některé investici klientům navýší i o další finanční odměnu a jinde dávají za investování alespoň bonusové sazby na spořicích účtech. A zdá se, že se počty investorů opravdu začínají zvyšovat. Větší příklon k investování totiž už začínají vnímat i banky, které motivační programy pro investory ani nemají.

Růst investic a pravidelných investorů tak začíná hlásit čím dál více bankovních domů. Například objem aktiv klientů jen Skupiny Komerční banky (KB) v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění letos narostl meziročně o 13,9 procent na 268,5 miliard korun, když hlavním tahounem byly investice klientů do podílových fondů.

A počty pravidelných investorů výrazně rostou v poslední době také v České spořitelně. Jen za posledních několik let se tento počet každoročně navýšil o desítky tisíc nových klientů. Z počtu kolem 20 tisíc investorů před třemi lety to bylo v roce 2022 více jak 76 tisíc a v loňském roce už banka evidovala téměř 100 tisíc nových pravidelných investorů. „Celkem pak nějaký investiční produkt využívá už vice než 620 tisíc klientů z 2,7 milionu primárních klientů Spořitelny,“ uvádí mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Tisícikoruna nejaktivnějším za investování s ČSOB

Momentálně ale jeden z nejzajímavějších motivačních programů pro drobné investory má asi ČSOB. Pod značkou Investice NaMíru klientům banka nabízí bonusy ke kombinaci různých typů investic v rámci jednoho řešení. V jednom fondu tak mohou investovat do podílových fondů, akcií či třeba dluhopisů. Pokud se pak klienti rozhodnou přes bankovní aplikaci investovat alespoň pětistovku měsíčně, či jednorázově pět tisíc korun, získají k tomu 20procentní slevu na vstupních poplatcích za online sjednání.

Při pravidelném měsíčním investování dostanou klienti od ČSOB ještě navíc také 2 procenta z objemu investic za celý rok jako bonus. Maximálně to však může být přilepšení nejvýše o tisícikorunu, což při splnění podmínek akce představuje investici ve výši minimálně 4167 korun za měsíc a po celý rok 2024. Cokoliv nad tuto sumu už ale bonus nezvýší. Odměna pak bude klientovi vyplacena do jeho investic nákupem dalších podílových listů. Uvedený bonus přitom banka vyplácí nejenom k nově sjednaným investicím, ale i k těm, o které budou navýšené již předchozí investiční pokyny klienta. Tato marketingová akce na podporu investování platí v ČSOB zatím jen do konce letošního roku a pouze pro klienty od 18 let.

Bez dvoutisícikoruny bonus v ČS nedostanete

Česká spořitelna na investování láká své klienty také, ale zatím stále odměňuje jen ty, kteří měsíčně dávají na investice alespoň dvě tisícikoruny, a ještě i aktivně využívají internetové či mobilní bankovnictví George. „Chceme motivovat klienty, aby spolu se spořením vytvářeli také dlouhodobou rezervu na důchod a aby měli dobrý přehled o svém finančním zdraví,“ vysvětluje Hrubý a dodává, že za pravidelné investování ve výši dvou tisícikorun pak dávají svým klientům vždy maximální úrok na spořicím účtu.

Ten je aktuálně při splnění všech podmínek nyní nejvýše 4,5 procenta. Obdobně pak odměňuje investující klienty také Banka Creditas. A také v této bance dávají investujícím klientům bonusovou sazbu na spořicím účtu. Musí ale u Creditas investovat měsíčně alespoň 1500 korun, aby dosáhli na aktuální bonusovou sazbu 4,3 procenta na spořicí účtu v bance. Uvedené sazby ale s největší pravděpodobností ani v této výši asi už dlouho nevydrží, protože se očekává další snižování sazeb ČNB. Bude tak zajímavé sledovat, co investujícím klientům tyto banky pak nabídnou.

Klienti už mění přístup k úsporám

Vyšší zájem o investice nakonec vnímají i poradci z Partners nebo Broker Consulting. Přemýšlení lidí o úsporách a budoucnosti podle generálního ředitele Broker Consulting Viléma Podlisky zásadně ovlivnil především rok 2023. Výdaje byly tehdy omezovány a lidé vyčkávali s koupí a financováním nemovitostí, přičemž své úspory chránili před inflací. Broker Consulting tak v tomto roce uzavřel s klienty v České republice a na Slovensku přes 128 tisíc nových smluv. „Klienti nechtěli, aby jejich úspory ztrácely hodnotu kvůli inflaci. Realizovali jsme proto řadu dodatečných schůzek, abychom jim pomohli najít optimální řešení. Zvláště vzrostl zájem o investiční poradenství, kde spravujeme klientům 41 miliard korun,“ říká Podliska.

Z analýz Partners i Banky Creditas navíc také vyplývá, že lidé nyní i více odcházejí ze státem podporovaných produktů, jako je stavební nebo penzijní spoření, do přímých investic, a také do spořicích účtů a termínovaných vkladů. „Státní příspěvek je pro ně po snížení zjevně jen málo motivační, aby oželeli faktor nízké likvidity, tedy dostupnosti úspor,“ konstatuje Lucie Brunclíková z Banky Creditas. S dalším snižováním úrokových sazeb na spořicích účtech se pak podle analytika Martina Kočího z Partners dá očekávat také i další zvýšený zájem klientů právě o investice.

