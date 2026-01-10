Nový magazín právě vychází!

Šipkařský fenomén podepsal rekordní smlouvu. Osmnáctiletý Littler inkasuje přes půl miliardy

Luke Littler
Ve svých osmnácti má vystaráno. Světová šipkařská jednička Luke Littler podepsal rekordní sponzorskou smlouvu se společností Target Darts, jejíž hodnota má podle informací BBC činit až 20 milionů liber, tedy dle aktuálního kurzu přes 561 milionů korun.

Osmnáctiletý Angličan, který před několika dny podruhé ze tří dosavadních účastí vyhrál sledované mistrovství světa, podepsal desetiletou dohodu se společností Target Darts, jež kontrakt označila za největší svého druhu v historii tohoto sportu, uvádí BBC.

Podle agentury PA Media zahrnuje smlouva kromě garantované částky také výkonnostní bonusy a další finanční dodatky, které mohou celkovou hodnotu dohody výrazně navýšit. Společnost ani Littlerovi zástupci přesné finanční podmínky oficiálně nekomentovali.

Další miliony 

Littler si letos v lednu připsal milion liber (28 milionů korun) za vítězství na mistrovství světa a patří k nejlépe vydělávajícím hráčům v historii šipek už ve svém teenagerském věku. Kromě turnajových prémií generuje příjmy také prostřednictvím licencovaných produktů, mezi něž patří šipky, terče a hráčské oblečení značky Target.

Target Darts má s Littlerem dlouhodobý vztah – společnost ho zastupuje nejen jako sponzor, ale i manažersky. Nová smlouva upevňuje jeho pozici klíčové tváře značky na globálním trhu se šipkařským vybavením.

Littler má na kontě dva tituly mistra světa a celkem deset velkých turnajových vítězství. Aktuálně se připravuje na účast ve World Series turnajích v Bahrajnu a Saúdské Arábii, které patří k lukrativním zastávkám profesionálního okruhu.

Analýza BBC: Už nejen fenomén šipek, ale hvězda přesahující sport

Dopad Lukea Littlera na svět šipek je těžké přecenit.

Jeho tažení do finále mistrovství světa PDC před dvěma lety, kdy mu bylo pouhých 16 let, uchvátilo fanoušky a pomohlo vytvořit novou generaci příznivců šipek.

Tato nejnovější smlouva ukazuje, že počáteční nadšení kolem Littlera nejen přetrvalo, ale dokonce ještě zesílilo, když Littler začal tomuto sportu jasně dominovat.

Odměna pro vítěze mistrovství světa se letos zdvojnásobila na 1 milion liber a od příštího roku se turnaj přesune ze sálu West Hall do větší Great Hall v Alexandra Palace, což umožní účast dalších 70 tisíc diváků více v průběhu turnaje.

Jen málokdo pochybuje o tom, že právě nástup Littlera sehrál v obou těchto změnách významnou roli.

Už není jen fenoménem šipek, ale skutečnou sportovní hvězdou v širším slova smyslu – a díky této sponzorské smlouvě je také placen jako taková.

