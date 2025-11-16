Setkání porot soutěží Visa Czech Top Shop a Visa Bank Branch of the Year spojilo odborníky z retailu i bankovnictví
Prvního října proběhlo v pražském Magenta Experience Center unikátní setkání porotců dvou prestižních soutěží – Visa Czech Top Shop a Visa Bank Branch of the Year. Společná snídaně, která se nesla v barvách Visa, nabídla prostor k osobnímu seznámení, výměně zkušeností i diskuzi o vývoji zákaznického zážitku v obou odvětvích.
Akci moderovali Markéta Němcová z Instore Consulting EU, manažerka obou projektů, a Viktor Nábělek, obchodní ředitel Visa CZ. Ve svém úvodním vystoupení poděkoval přítomným porotcům a dodal: „Touto akcí bychom vám chtěli poděkovat, že jste si ve svých nabitých programech našli čas zhostit se úlohy porotců. Díky vám mají soutěže váhu, kultivují trh a pomáhají jej posouvat dál. Cílem dnešní akce je nabídnout prostor k osobnímu setkání a navázání nových kontaktů.“
Soutěže Visa Czech Top Shop a Visa Bank Branch of the Year spojuje hledání výjimečného zákaznického zážitku. Zatímco první z nich se zaměřuje na hodnocení nejlepších kamenných prodejen a retailových konceptů, druhá oceňuje pobočky bank, které nabízejí moderní, přátelské a efektivní prostředí pro klienty. Obě soutěže dlouhodobě podporují inovace, digitalizaci nejenom plateb a profesionální přístup k zákazníkům.
Součástí setkání bylo i předání nominačních dekretů novým členům poroty Visa Bank Branch of the Year, mezi nimiž nechyběli zástupci bank, médií ani partnerů soutěží.
Jmenovitě:
- Petr Dvořák, rektor VŠE
- Pavle Vinkler, 1. místopředseda Rady kvality ČR, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO
- Jaroslav Mašek, šéfredaktor Hospodářských novin
- Martina Sobková, šéfredaktorka magazínu Bankovnictví
- Roman Kotlán, výkonný ředitel SBK
- Stanislav Zrcek, jednatel Diebold Nixdorf
- Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu skupiny COOP
- Tereza Zavadilová, šéfredaktorka Newstream.cz
Mezi další porotce pak patří:
- Markéta Němcová, výkonná ředitelka INSTORE CONSULTING EU
- Michal Nebeský, člen představenstva Národní rozvojové banky
- Tomáš Prouza, prezident SOCR, viceprezident Hospodářské komory ČR
- Eva Bláhová, partnerka v KPMG
- Filip Vachovec, Prague Banking Club
Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze a předseda poroty Visa Bank Branch of the Year prof. Petr Dvořák ve svém vystoupení zdůraznil: „Rád bych poděkoval všem kolegům v porotě za jejich čas a energii. Naší společnou ambicí je hodnotit co nejobjektivněji a férově, abychom opravdu ocenili ty nejlepší. Věřím, že společně nastavíme vysoký standard, který posune soutěž i celý obor dál.“
Za projekt Visa Czech Top Shop poděkoval porotcům Josef Kunčar ze společnosti Visa, hlavního partnera soutěže, který ocenil jejich dlouholetou práci při hodnocení nejlepších kamenných prodejen i přínos partnerů soutěže. Vyzdvihl, že právě kombinace odbornosti a různých profesních pohledů dává výsledkům soutěže vysokou vypovídací hodnotu.
Společná snídaně vzbudila mezi účastníky velký ohlas. Porotci ocenili možnost osobního setkání napříč obory – retail, bankovnictví i marketingem – a shodli se, že právě tato platforma přináší nové impulzy i inspiraci.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.