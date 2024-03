Spořák se sazbou přes šest procent a na podzim i hypotéky. Partners Banka startuje

Ve středu 6. března oficiálně rozjíždí svůj bankovní byznys v Česku Partners Banka. Finanční skupina Partners ji chystala už od loňského srpna, kdy získala bankovní licenci ČNB. Ještě v březnu bude banka pro klienty Partners, neklienty bude banka nabírat až od 1. dubna. Nová banka cílí na jednotlivce, páry i rodiny a jen letos plánuje získat minimálně 100 tisíc klientů. Do roku 2030 jich pak chce mít už milion, jak novinářům oznámil šéf skupiny Petr Borkovec. Mezi prvními produkty banky, které je ode dneška možné sjednávat, je i spořicí účet se sazbou přes 6 procent.

Reklama

Zhruba 0,7 miliardy korun. Na tolik přijde v Česku vybudování nové banky a jejích systémů. Uvedl to spoluzakladatel a šéf finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Vlastní kapitál banky je podle něj aktuálně ve výši 3 miliard korun a podílel se na něm výhradně tuzemský podnikatelský sektor a spolupracovníci skupiny. „Letos máme v plánu získat 80 až 100 tisíc dospělých klientů a 10 miliard korun v depozitech,“ uvedl Borkovec a dodal, že nejpozději do šesti let chce Partners Banka získat milion klientů a dosáhnout celkových aktiv přes 100 miliard korun.

„Aktuálně máme síť 175 poboček, podle tohoto čísla bychom se v počtu bankovních poboček dostali nyní mezi bankami na čtvrté místo. Část z nich je ale franšízovaná a stále rosteme. Tam, kde ostatní počty svých poboček snižují, my tedy navyšujeme. Věřím proto, že budeme brzo podle počtu poboček dvojka,“ uvedl Borkovec.

Co nabízí nová banka

První produktové menu Partners Banky se skládá z trojice balíčků služeb, a to pro jednotlivce, páry a rodiny. Balíčky obsahují běžné a spořicí účty, platební karty a svým držitelům umožňují i další platební možnosti. Klienti mohou ovšem své peníze a produkty obsluhovat jedině v mobilní aplikaci, protože banka s internetbankingem nepočítá. Aplikace je totiž podle generálního ředitele Partners Banky Marka Ditze mnohem bezpečnější z hlediska kyberpodvodů než klasické internetové bankovnictví na webu. Klienti si tak budou moci z mobilu obsluhovat nejen své účty, ale v nebankovní části i své finance od úvěrů přes pojištění až po spoření a investice.

Základním benefitem nové banky má být především kombinace moderních technologií a poradenství proškolenými poradci. „Náš přístup k účtům reflektuje poradenský přístup a životní cyklus klientů od jednotlivců, přes páry, až po rodiny,” poznamenal Marek Ditz. Jedna ze zbrusu nových vychytávek aplikace kupříkladu pak je služba Drag and drop, která umožňuje snadné přesouvání peněz mezi účty jedním přetažením v apce.

Banka bude ještě v březnu fungovat jen pro klienty finanční skupiny Partners. Pro nové klienty mimo síť Partners bude banka k dispozici až od 1. dubna 2024. „Aktuálně má aplikaci Partners Banky k dispozici už přes 50 tisíc uživatelů ze sítě Partners a každý týden se aktivuje dalších více jak dva tisíce klientů,“ popsal Ditz.

Osobní účet

Při sjednávání nového běžného účtu v Partners Bance si mohou klienti převést účet odjinud nebo založit zbrusu nový. Mohou si přitom zvolit i vlastní číslo účtu, třeba podle svého či oblíbeného telefonního čísla, data narození nebo podle čísla účtu ve staré bance. Klienti také mají zdarma i výběry ze všech bankomatů, a to jak v Česku, tak i v zahraničí. V balíčku je neomezený počet virtuálních karet a jedna fyzická plastová platební karta. A součástí balíčku pak je i vedení spořícího účtu s ročním úrokem 6,03 procenta bez poplatků, a navíc bez omezení výše vkladů.

„Klienti neplatí poplatky ani při placení, všechny tuzemské platby jsou odbaveny jako okamžité. Zdarma budou i platby v eurech po Evropě (SEPA platby) a jen ostatní zahraniční platby budou startovat za fixní poplatek 200 korun,“ shrnul dále Marek Ditz.

Společné účty

Zatímco balíček pro jednotlivce, má vedení běžného účtu i všechny bankovní služby zcela zdarma, ty další balíčky pro více osob, měsíční poplatky mají.

Druhý balíček v portfoliu banky je zaměřený na páry a bude mít netypický charakter sdíleného účtu. „V praxi to znamená, že má pár v rámci vedení účtu stejná práva a oba majitelé účtu jsou si rovni, mají stejný přehled a každý vlastní svou kartu,“ vysvětlil Ditz. Společný účet tak umožňuje efektivní řešení komplikací v případě, že nastanou nečekané a těžké životní situace, jakým může být například smrt jednoho z partnerů. Pár spolu může sdílet také spoření, dále sdílet informace o investicích, pojištění či úvěrech. Balíček Pro dva poté vyjde na 49 korun měsíčně,“ popsal Marek Ditz a dodává, že každý z páru má přitom vždy i vlastní běžný účet.

Také třetí typ balíčku dává stejná práva a výhody více osobám v rámci rodiny. Vedle rodičů, je možné k účtu připojit také účty pro vlastní menší či větší děti a teenagery, kteří mají k účtu přístup přes speciální dětskou a teens verzi. Díky jejímu používání se děti mohou podle Ditze učit finanční návyky a používat bankovní aplikaci. Balíček Pro Rodinu má Partners Banka v ceníku za 99 korun měsíčně.

„Sazby chceme držet na vrcholu a ti, kdo mají prémiové společné balíčky, budou mít vždy k dispozici i prémiovou sazbu spořicího účtu. U těch, kdo budou mít balíček zcela zdarma, budeme po pěti měsících požadovat, aby měli aspoň pět plateb kartou,“ shrnul Ditz.

Jak si sjednat účet v nové bance a co bude dál

První produkty nabízí banka pro již stávající klienty poradenské sítě Partners, kteří si mohou založit nový účet se svým poradcem. Za poradci Partners nebo na jednu ze 175 poboček Partners mohou ale dojít i noví klienti. Od dubna banka plánuje, že umožní založení účtu on-line přes Bank ID.

Ještě letos pak banka podle Borkovce plánuje realizovat pilot nezajištěných úvěrů. V dubnu chce spustit službu „Vyber si svého poradce“, kde si každý bude moci zvolit finančního poradce podle svých představ.

Letos na podzim se chystá Partners Banka nabídnou i hypotéky. „V létě chceme spustit pilot nezajištěných úvěrů, na podzim pak hypoték,“ uvedl Borkovec.

Partners banka se rozjede do půl roku. Klientům umožní výběr vlastního poradce. Bude to takový bankovní Tinder, říká Borkovec Money Další tuzemská banka se chlubí otevřenou architekturou, kdy chce nabízet nejen vlastní finanční produkty, ale i produkty třetích stran. Po UniCredit Bank, která takto nově poskytuje investování v rámci konceptu onemarket Fund, s tím na český trh přichází i zdejší bankovní benjamínek, nová Partners Banka. Její klienti tak budou mít nejspíš k dispozici širší nabídku finančních produktů, než bývá v českém bankovním světě zvykem. První klienti z řad veřejnosti ji budou moci vyzkoušet ale až v prvním kvartále roku 2024, nejspíš v březnu, oznámil dnes novinářům generální ředitel nové banky Marek Ditz spolu se šéfem skupiny Petrem Borkovcem. Věra Tůmová Přečíst článek

Skupina Partners získala bankovní licenci, vznikne čtvrtá největší síť poboček v Česku Money Finanční skupina Partners získala bankovní licenci České národní banky. Nová banka ponese název Partners Banka. Její činnost skupina plánuje spustit v prvním čtvrtletí 2024, v pilotním provozu pro vedení, zaměstnance, poradce a jejich rodiny banka zahájí činnost koncem letošního roku. ČTK Přečíst článek