Růst platů? Ve vládní rezervě už na to pro letošek nejsou peníze, uvedl Fiala

Ve vládní rozpočtové rezervě nejsou už pro letošek peníze na navýšení sumy na platy ve veřejném sektoru. Prostředky na zářijové navýšení tarifů hledají ale ještě ministerstva ve svých rozpočtech. Výdělky pracovníků veřejné sféry a státu porostou od ledna, uvedl v pořadu Partie televize Prima CNN premiér Petr Fiala.

Fiala dále řekl, že státní rozpočet pro příští rok by měl hospodařit se schodkem 231 miliard korun a školství by mělo dostat proti letošku nejméně o deset miliard korun víc.

Ministerstvo práce navrhlo zvednout od září základ výdělku o sedm procent, nebo o deset procent části pracovníků veřejného sektoru a zaměstnancům státu. Potřeba by na to bylo do konce roku asi 4,6 miliardy korun, nebo 6,6 miliardy navíc. Odboráři žádají přidání o deset procent pro všechny ve veřejné sféře. Podle předáků na to ministerstva peníze ve svých pokladnách mohou najít. Zástupci vlády a odbory o tom budou jednat v úterý, kdy by měli uzavřít výslednou dohodu. O případném zářijovém růstu tarifů by vláda pak měla rozhodovat ve středu.

„My opravdu peníze v tuto chvíli nemáme... Prostředky nejsou na navýšení objemu platů, ale hledáme prostředky v jednotlivých resortech na navýšení tarifů,“ uvedl premiér. Podotkl, že rozpočtová rezerva slouží k pokrytí výdajů v mimořádných situacích a stát ji využil třeba při řešení potíží v hutní společnosti Liberty Ostrava. Úřady práce vyplácejí náhradu výdělků tamním zaměstnancům, podle dřívějších informací by to mělo stát kolem 1,3 miliardy korun.

Podle premiéra se zvýšením sumy na platy počítá rozpočet na příští rok. Výdělky by se měly zvednout od ledna. „Je shoda, že to uděláme,“ řekl předseda vlády. O kolik se platy upraví, se pak stanoví podle vývoje ekonomických ukazatelů. Ve veřejné sféře pracuje 846 300 lidí. Od září si podle návrhu ministerstva práce mělo polepšit asi 430 300 z nich, zbytek pak od ledna.

Fiala řekl, že rozpočet by měl příští rok hospodařit s deficitem 231 miliard korun. Pro letošek je to 252 miliard korun. Posílit by se měly v roce 2025 i finance na školství. „Příští rok tam bude minimálně nárůst o deset miliard korun,“ uvedl Fiala. Řekl, že ve srovnání s rokem 2021 má letos školství o 35 miliard korun víc. Resort hospodaří s výdaji asi 273 miliard korun. Podle školských odborů je potřeba příští rok kvůli růstu platů a financím pro školy a univerzity posílit sumu o 16 až 17 miliard korun.

Premiér podotkl, že Česko plní požadavek takzvaných maastrichtských kritérií, že deficit nepřekračuje tři procenta hrubého domácího produktu (HDP). Upřesnil, že letos schodek činí 2,3 procenta a příští rok by měl být nižší. „Z pěti procent jsme to snížili na dvě procenta. To není špatné,“ míní Fiala. Podle něj přitom Česko investuje do obrany, silnic, energetiky či právě školství.

Kritici vládě vytýkají, že neplní svůj původní slib o snižování deficitu ročně o procento HDP, tedy o víc než 70 miliard korun. Někteří ekonomové poukazují na to, že i přes růst ekonomiky se Česko zadlužuje a přibývá povinných výdajů. „Je rozdíl, zda se člověk zadluží na dovolenou, nebo na bydlení. My si chceme vzít hypotéku na investice,“ přirovnal premiér.

Ministerstvo financí musí vládě předložit návrh státního rozpočtu na další rok do konce srpna. Kabinet ho pak musí Sněmovně poslat do konce září.