Fiala se poplácal po zádech. Ceny potravin v Česku díky vládě výrazně zlevnily, uvedl

Ceny potravin v Česku nyní meziročně klesly zhruba o 3,8 procenta, snížily se nejvíc ze všech zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), uvedl premiér Petr Fiala na mezinárodním agrosalonu Země živitelka.

Pokles cen připsal tlaku vlády a zavedeným opatřením, jako je například snížená sazba DPH na potraviny. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) upozornil, že ceny jsou nyní „v zásadě přiměřené“ a další snižování už není možné. Poškodilo by to podle něj zemědělce.

„Ceny potravin se snížily, a to výrazně. A snížily se nejvíc ze všech zemí OECD. Meziroční pokles je teď kolem 3,8 procenta a takovým poklesem cen potravin se teď nemůže pochlubit žádná jiná členská země OECD,“ řekl Fiala. Pokles cen se podle něj povedl především díky vytrvalému tlaku vlády a snížením sazby daně z přidané hodnoty na potraviny z 15 na 12 procent.

S tím souhlasil i Výborný, zároveň ale upozornil, že ceny potravin jsou aktuálně přiměřené a prostor pro další razantní snižování cen potravin není. „Protože ten negativní dopad by potom směřoval primárně k prvovýrobě, farmářům, zemědělcům a ovocnářům,“ dodal ministr.

Možná zdraží jablka

Ministr Výborný také poukázal na to, že právě ceny potravin táhly inflaci dolů až k dnešním 2,5 procenta. „V současnosti jsou ceny potravin přiměřené. Ale v souvislostmi s neočekávanými vlivy, jako byly jarní mrazy, které měly dopad hlavně na ovocnáře, může dojít ke zvýšení cen jablek, nejsme schopni vše vyřešit dovozem,“ řekl Výborný.

Český statistický úřad minulý týden v informaci o srpnové inflaci uvedl, že potraviny zpomalily svůj meziroční pokles a byly proti loňskému červenci levnější zhruba o tři procenta. Podle statistického šetření cen potravin ale za poslední tři roky vzrostly ceny u všech 13 sledovaných položek, často i o desítky procent.

