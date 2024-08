Budoucí vítěz voleb ANO nechává Bartoše koupat se ve vlastní šťávě. Potom sklidí výsledek

Robot Karel Havlíček, který jak známo nikdy nespí, se aktuálně věnuje krajským volbám, které se konají za měsíc, 20. a 21. září. Zatímco Havlíček se svým týmem nezahálí a objíždí jedno město za druhým, Ivan Bartoš sedí, tedy aspoň by měl sedět, na svém úřadě a chvatně žehlit průšvih s digitalizací stavebního zákona.

Reklama

Fakt, že Bartošův digitalizovaný stavební zákon je průšvih, už nedokáže okecat ani sám ministr, a to při všech svých rétorických schopnostech. Ten tlak je prostě příliš velký, fakta příliš čitelná. Každou minutu mluví nějaký zástupce města či úředníků o nesnesitelnosti nově nastaveného systému. Bartoš mlží, stavebníci či architekti vyčkávají.

Už vyčerpal všechny možné výmluvy. Vysvětlovat lidem, kteří nemohou stavět, nebo kteří se v systému ne ze své viny nevyznají nebo prostě že systém nefunguje, že ajťáci jakési nevysoutěžené firmy na klíčovou státní zakázku zrovna nemají čas pracovat, protože je víkend, a že vylepšení systému přijde za čtrnáct dní, to je prostě neudržitelné.

Dalibor Martínek: Čeští důchodci ani netuší, jak dobře se mají. Jejich rozmazlování by mělo skončit Názory Vláda vydala nařízení, že důchodcům přibude k současným penzím v průměru 355 korun měsíčně. Nechme stranou, že o důchodech rozhoduje jakýsi výnos vlády, což trošku připomíná Rakousko-Uherskou monarchii, kdy se život lidí měnil výnosem vrchnosti. Dalibor Martínek Přečíst článek

Bartoš se ještě drží stébla, ve vládní pozici ho udržuje jenom fakt, že je předsedou vládní strany. A také, že premiér Fiala prostě nemá rád personální práci. Není to ten alfa samec, který nekouká napravo nalevo, jako byl třeba Mirek Topolánek. Fiala má rád klid, sem tam předvede nějaký oduševnělý proslov. A hlavně chce přečkat celé volební období. To se mu asi i přes zpackané stavební řízení povede, protože drží ve sněmovně stoosmičku. I díky Ivanu Bartošovi.

Reklama

Máslo na hlavě

Ten má takovou zvláštní výmluvu, že průšvih se stavebním řízením je jen jedním z průšvihů vlády, že každý z ministrů má svou těžkou agendu, která se mu více či méně daří řešit. Jinými slovy, snaží se naznačit, že každý ministr má na hlavě kus svého másla, takže na ten jeho se nedívejme. Jenže to nejde. Bartošovo máslo je příliš viditelné.

Asi si tuto agendu vůbec nepřál mít na starost, stavebnímu zákonu se nikdy předtím nevěnoval. Prostě jen chtěl být ministrem. Chtěl dělat dobré skutky, aby ho lidé měli rádi. Nepovedlo se. Čichl k moci, líbí se mu, ale bohužel, chybí výsledky.

Letáky nikdy nebyly „zdarma“. Možná bezplatně. A to můžou zůstat klidně dál Názory Málokdy viděný úkaz. Senioři i obchodní řetězce se bouří společně. Důvod? Recyklační poplatek, který chce vláda uvalit krom jiného také na slevové letáky. Zdánlivě neškodný krok má potenciál způsobit pořádnou sociální bouři. Podle seniorů totiž jde o diskriminaci, podle řetězců zase o snahu vlády trestat ty, kdo letáky využívají. Přitom se jaksi zapomíná na to, že za letáky samozřejmě platíme celou dobu a budeme za ně platit všichni i dál. Stejně jako za onen recyklační poplatek. Stanislav Šulc Přečíst článek

Jeden z výsledků se blíží. Hnutí Andreje Babiše se za celou dobu vládní koalice nedostalo v předvolebních průzkumech moc hluboko pod třicet procent preferencí. Naposledy mu průzkumná agentura NMS začátkem srpna vyzkoumala 29,3 procenta hlasů v příštích parlamentních volbách. Piráti, kteří se po celou dobu vlády drželi v předvolebních průzkumech kolem deseti procent, mají podle nového průzkumu „jen“ osm procent.

Slovo „jen“ je eufemismus. Za poslední práci pro občany této země by leckdo mohl čekat pro tuto stranu číslo ještě nižší. Ale volby jsou až za rok, uvidíme. Očekávané volební vítězství hnutí ANO jak v podzimních krajských volbách, tak v těch za rok parlamentních, je do jisté míry i důsledkem špatné práce Ivana Bartoše. Mimochodem, v ANO se po prázdninách bude také probírat, kdo bude novým ministrem pro místní rozvoj a co bude se stavebním zákonem.