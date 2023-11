Hilton má vážný zájem o chátrající Alžbětiny lázně v Karlových Varech

Karlovy Vary rozhodují o osudu budovy Alžbětiných lázní. Město nemá peníze ani na základní opravy, na provozu budovy tratí desítky milionů ročně. Nyní přichází s nabídkou investic hotelový řetězec Hilton, který by z městských lázní vybudoval lázeňský hotel.

Zástupci hotelového řetězce Hilton ve středu na zastupitelstvu Karlových Varů potvrdili svůj zájem provozovat Alžbětiny lázně. Poslední městské lázeňské zařízení v Karlových Varech je dlouhodobě ve ztrátě a potřebuje výrazné investice. Hilton by chtěl v Alžbětiných lázních dobudovat ubytovací zařízení, aby mohly sloužit jako plnohodnotný lázeňský hotel. Zastupitelstvo uložilo vedení města jednat o dalším využití Alžbětiných lázní.

Nezávislý konzultant hotelových řetězců Tomáš Longa, který ve středu na zastupitelstvu záměr představil, uvedl, že nejvyužívanější formou Hiltonu je, že sežene národního nebo nadnárodního investora, který zaplatí investice do budovy a Hilton hotel následně provozuje. „Karlovy Vary mají velký potenciál. Hilton by chtěl využít i horkého pramene, který Alžbětiny lázně využívají. A lázeňské služby by měly i nadále zůstat. Za jakých podmínek, ale bude záležet na dalších jednáních," uvedl Longa.

Podle primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) město na investice nebude mít peníze. Zájem Hiltonu podle ní ukazuje, že je město atraktivní. „To je pro mě ta hlavní zpráva a musíme začít jednat,“ uvedla primátorka. Vyloučeno není ani to, že by budova zůstala v majetku města. Město jako vlastník by ale těžko hledalo prostředky na investice. Stejně tak je proto možný i prodej.

Město na opravy nemá peníze

„My momentálně vyjadřujeme zájem. V momentě, když budeme mít i náznak, že by zájem byl i z vaší strany, nastupuje armáda architektů, ekologů a dalších lidí, kteří připraví projekt. Ale jsme na začátku. Podle nás je objekt zajímavý, je dobrá doba a můžeme nahradit klienta, který z města odešel,“ uvedl Longa.

Někteří zastupitelé ale ve středu požadovali, aby zůstaly zachovány veřejné lázeňské služby. To Longa nijak nevyvracel a řekl, že přístup k těmto službám budou mít Karlovaráci i nadále. Primátorka však připomněla, že Alžbětiny lázně už nemají s lázeňstvím moc společného. „Lázeňský pobyt je komplex služeb, dodržujete lázeňský režim, ubytování, stravu, procházky a podobně. Není to o tom, že dostaneme předepsanou rehabilitaci,“ uvedla Pfeffer Ferklová.

Podle předsedkyně představenstva Alžbětiných lázní Hany Žákové lázeňské zařízení poskytuje ročně procedury pro více než 20 tisíc lidí. Zachování dostupné péče pro místní obyvatele je podle ní nezbytné.

Jeden ze zaměstnanců Alžbětiných lázní na zastupitelstvu upozornil, že pokud by se zařízení změnilo v hotel, velká část pacientů by přišla o tyto zdravotní služby. Připomněl, že Alžbětiny lázně jsou i kulturním stánkem nebo také vhodným místem pro praxi mediků.

Náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci) ale zdůraznil, že už nyní má městská akciová společnost ztrátu 130 milionů a dál poroste. A město nemá ani na základní opravy, natož na investice za víc než miliardu.

Alžbětiny lázně jsou poslední lázeňské zařízení ve městě, které je v rukou samosprávy. V posledních letech město doplácí jen na provoz 20 milionů korun ročně. Chybí tak peníze na nutné investice, hlavně na zlepšení energetické náročnosti budovy, která byla původně postavena na počátku 20. století jen pro letní provoz. Město vlastní ještě Zámecké lázně, ty ale dlouhodobě pronajímalo a nyní hledá znovu nájemce.

